Od 2024 roku osoby dorosłe z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o świadczenie wspierające. Jest to nowe wsparcie finansowe przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na podstawie decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Wniosek może złożyć zarówno sama osoba uprawniona, jak i jej pełnomocnik. Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić konkretne warunki i przejść odpowiednią procedurę. Świadczenie to ma na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, zapewniając im dodatkowe środki finansowe na codzienne potrzeby oraz opiekę.

Kto może ubiegać się o świadczenie wspierające?

Prawo do świadczenia wspierającego mają osoby:

które ukończyły 18 lat,

zamieszkujące w Polsce,

posiadające decyzję WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia na minimum 70 pkt.

Świadczenie przysługuje bez względu na dochody osiągane przez osobę z niepełnosprawnościami lub członków jej rodziny i bez żadnych ograniczeń dotyczących aktywności zawodowej bądź pobierania świadczeń emerytalno-rentowych.

Świadczenie wspierające - kiedy składać wnioski?

Warto pamiętać, że nie wszystkie osoby z niepełnosprawnością mają prawo do świadczenia wspierającego od razu. Przyznawanie świadczenia odbywa się etapami w zależności od liczby uzyskanych punktów. To oznacza, że część osób, która już otrzymała decyzję WZON o liczbie przyznanych punktów, musi niestety poczekać na możliwość złożenia wniosku do ZUS. Wypłata świadczenia wspierającego odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem:

od 87 do 100 pkt – można było składać wnioski od 2024 r.,

od 78 do 86 pkt – można składać wnioski od 2025 r.,

od 70 do 77 pkt – można składać wnioski od 2026 r.

Wyjątkiem są osoby, których opiekun pobierał świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna – w ich przypadku możliwość uzyskania świadczenia istniała już od 2024 roku.

Wysokość świadczenia wspierającego od 1 marca 2025 r.

Kwota świadczenia wspierającego zależy od poziomu potrzeby wsparcia oraz wysokości renty socjalnej, która od 1 marca 2025 r. wynosi 1878,91 zł. To podwyżka w stosunku do ubiegłego roku. Wysokość świadczenia - oraz to jak ono zmieniło się od 2024 roku - przedstawia poniższa tabela:

Poziom potrzeby wsparcia - punktacja Wysokość procentowa renty socjalnej Kwota świadczenia wspierającego od 1 marca 2024 r. do 28.02.2025 r. Kwota świadczenia wspierającego od 1 marca 2025 r. do 28.02.2026 r. 70-74 40% renty socjalnej 713,00 zł 751,56 zł 75-79 60% renty socjalnej 1 069,00 zł 1 127,35 80-84 80% renty socjalnej 1 425,00 zł 1 503,13 85-89 120% renty socjalnej 2 138,00 zł 2 254,69 zł 90-94 180% renty socjalnej 3 206,00 zł 3 382,04 zł 95-100 220% renty socjalnej 3 919,00 zł 4 133,60 zł

Jak ubiegać się o świadczenie wspierające - procedura

Procedura ubiegania się o świadczenie wspierające jest dość skomplikowana i składa się z kilku etapów:

Decyzja o poziomie potrzeby wsparcia – najpierw trzeba uzyskać decyzję WZON. Wniosek do WZON należy złożyć wraz z kwestionariuszem samooceny, kopią orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentami potwierdzającymi status opiekuna prawnego (jeśli dotyczy). Wniosek można złożyć w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a ocena jest dokonywana na podstawie dokumentacji medycznej i funkcjonalnej osoby niepełnosprawnej. Ocena może odbywać się w siedzibie WZON lub w domu wnioskodawcy. O tym, jak wypełnić wniosek do WZON piszemy w artykule: Jak w 7 krokach wypełnić wniosek do WZON? [WZÓR]

– najpierw trzeba uzyskać decyzję WZON. Wniosek do WZON należy złożyć wraz z kwestionariuszem samooceny, kopią orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentami potwierdzającymi status opiekuna prawnego (jeśli dotyczy). Wniosek można złożyć w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a ocena jest dokonywana na podstawie dokumentacji medycznej i funkcjonalnej osoby niepełnosprawnej. Ocena może odbywać się w siedzibie WZON lub w domu wnioskodawcy. O tym, jak wypełnić wniosek do WZON piszemy w artykule: Jak w 7 krokach wypełnić wniosek do WZON? [WZÓR] Wniosek do ZUS – można go złożyć tylko elektronicznie przez:

– można go złożyć tylko elektronicznie przez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość internetową.

Ocena i decyzja – ZUS ocenia dokumenty, ale decyzję o przyznaniu świadczenia zamieszcza na profilu ubezpieczonego, bez konieczności jej doręczania. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, osoba uprawniona ma możliwość odwołania się od decyzji w określonym terminie.

Ważne jest, aby wniosek do ZUS został złożony dopiero po uzyskaniu decyzji WZON. W przeciwnym razie ZUS pozostawi wniosek bez rozpatrzenia - nie będzie miał bowiem podstawy do przyznania świadczenia wspierającego.

Kiedy ZUS wypłaci świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające przysługuje co do zasady od miesiąca złożenia wniosku do ZUS o jego przyznanie – na czas ważności decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, tj. do końca miesiąca, w którym upływa termin ważności tej decyzji. Co ważne, wypłata przyznanego świadczenia wspierającego odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe

Jak poinformować ZUS o zmianach dotyczących świadczenia?

Zmiany, które mogą wpłynąć na prawo do świadczenia wspierającego, należy zgłaszać poprzez formularz SWN-INF dostępny na PUE ZUS. Za jego pomocą można:

zmienić numer rachunku bankowego,

wycofać wniosek lub zrezygnować ze świadczenia,

zgłosić zmiany dotyczące pełnomocnika,

poinformować o pobycie w domu pomocy społecznej (DPS), co wpływa na świadczenie.

Formularz ten pozwala również złożyć wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po zmarłej osobie uprawnionej. Warto pamiętać, że niezłożenie wymaganych dokumentów lub brak zgłoszenia istotnych zmian może skutkować wstrzymaniem wypłaty świadczenia lub koniecznością jego zwrotu w przypadku nienależnego pobrania.

Świadczenie wspierające 2025 - podsumowanie

Świadczenie wspierające to nowe wsparcie finansowe dla osób dorosłych z niepełnosprawnością. Jego wysokość zależy od liczby punktów w decyzji WZON oraz kwoty renty socjalnej. Wniosek można składać tylko elektronicznie, a ZUS informuje o przyznaniu świadczenia poprzez PUE. Istotne jest, aby osoby uprawnione były świadome swoich praw oraz obowiązków związanych ze świadczeniem. Dobrze przygotowana dokumentacja i znajomość procedur pozwalają uniknąć opóźnień oraz problemów związanych z wypłatą środków. Regularne monitorowanie komunikatów ZUS oraz dbałość o aktualność danych osobowych i bankowych pozwoli na sprawne korzystanie ze świadczenia wspierającego i pełne wykorzystanie jego możliwości.