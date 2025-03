Od 1 marca 2025 roku osoby uprawnione do renty socjalnej mogą liczyć na nowe świadczenie w wysokości 2610,72 zł miesięcznie. Jest to dodatek dopełniający, który ma na celu wyrównanie dochodów do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Pierwsze wypłaty zaplanowano na maj 2025 roku, a pieniądze trafią do około 130 tys. osób. Świadczenie będzie corocznie waloryzowane, co oznacza, że jego wysokość może wzrastać, aby nadążać za rosnącymi kosztami życia i zmianami w minimalnym wynagrodzeniu.

Od 1 marca 2025 r. osoby pobierające rentę socjalną i posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji otrzymają dodatek dopełniający. Świadczenie to zostało wprowadzone na mocy ustawy z dnia 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw. Jego podstawowym celem jest zwiększenie dochodów osób z niepełnosprawnościami do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma poprawić ich sytuację finansową i zapewnić bardziej godne warunki życia. Dzięki temu osoby uprawnione zyskają dodatkowe środki, które pozwolą na lepsze zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak leki, rehabilitacja czy codzienne wydatki.

Dodatek dopełniający pierwotnie wynosił 2520 zł miesięcznie, jednak od 1 marca 2025 roku jego kwota wzrosła do 2610,72 zł. Podwyżka ta wynika z corocznej waloryzacji, przeprowadzanej na podobnych zasadach jak w przypadku emerytur i rent. Wysokość świadczenia ustalana jest jako różnica między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a najniższą rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Od dodatku dopełniającego (tak jak od renty socjalnej) odliczane są:

składka na ubezpieczenie zdrowotne,

zaliczka na podatek dochodowy.

Dodatek dopełniający podlega potrąceniom i postepowaniu egzekucyjnemu na takich samych zasadach jak renta socjalna.

Dodatek dopełniający przysługuje osobom, które spełniają określone kryteria:

pobierają rentę socjalną,

posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Świadczenie to nie jest wliczane do dochodu przy ubieganiu się o inne formy pomocy społecznej, takie jak dodatki mieszkaniowe, zasiłki czy świadczenia rodzinne. Dzięki temu osoby uprawnione mogą korzystać z dodatku dopełniającego bez obaw o utratę innych przywilejów i form wsparcia.

Dodatkową zaletą nowego świadczenia jest jego automatyczne przyznawanie dla osób spełniających wymagane kryteria na dzień 1 stycznia 2025 roku. Nie wymaga ono składania oddzielnych wniosków, co minimalizuje formalności i pozwala uniknąć długiego oczekiwania na decyzję administracyjną.

Pierwsze wypłaty dodatku dopełniającego zaplanowano na maj 2025 roku. Osoby, które spełniały warunki na dzień 1 stycznia 2025 r., otrzymają świadczenie automatycznie, wraz z rentą socjalną, z wyrównaniem za poprzednie miesiące. Informacje o przyznaniu dodatku będą dostępne na platformie PUE ZUS. Osoby, które nie mają orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, ale uważają, że spełniają warunki, mogą złożyć wniosek EDD-SOC w ZUS. Więcej na ten temat piszemy poniżej.

Ważne Warto pamiętać, że świadczenie wypłacane jest w terminach zgodnych z kalendarzem płatności rent socjalnych, co oznacza, że beneficjenci otrzymają pieniądze w tych samych dniach, co standardowe przelewy rentowe.

Osoby uprawnione do renty socjalnej, które nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, mogą ubiegać się o dodatek dopełniający, składając odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wniosek EDD-SOC jest dostępny od 1 stycznia 2025 roku na stronie internetowej ZUS oraz w każdej placówce tej instytucji. Ważne jest, aby wniosek zawierał wszystkie wymagane informacje, takie jak:

imię i nazwisko

data urodzenia

numer PESEL lub, w przypadku jego braku, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu

adres zamieszkania.

Należy również dołączyć niezbędne dokumenty potwierdzające stan zdrowia, aby umożliwić ZUS ocenę niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby pobierające jednocześnie rentę socjalną i rentę rodzinną muszą pamiętać o ograniczeniach dotyczących wysokości łącznych świadczeń. Od 1 stycznia 2025 roku całkowita suma obu rent nie może przekroczyć 300% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, co oznacza limit 5342,88 zł miesięcznie.

Jeśli suma tych świadczeń mieści się w tym limicie, dodatek dopełniający wypłacany będzie w pełnej wysokości.

wypłacany będzie w pełnej wysokości. W przypadku jego przekroczenia, kwota dodatku zostanie proporcjonalnie zmniejszona, analogicznie do zasad obniżania renty socjalnej.

Co więcej, osoby, które utraciły prawo do renty socjalnej z powodu wcześniejszego limitu dochodowego, mogą ponownie ubiegać się o jej przyznanie i jednoczesne pobieranie renty rodzinnej. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie dostępności wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami, zapewniając im większą stabilność ekonomiczną i lepsze warunki życia.

Podsumowanie – co warto wiedzieć o dodatku dopełniającym?

Dodatek dopełniający to nowe wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami, które mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Jego wprowadzenie ma zapewnić im dochody na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenie będzie corocznie waloryzowane i nie wpłynie na inne formy pomocy społecznej.

Pierwsze wypłaty rozpoczną się w maju 2025 roku, a osoby spełniające warunki otrzymają wyrównanie za poprzednie miesiące. W przypadku braku odpowiedniego orzeczenia konieczne będzie złożenie wniosku do ZUS. Dzięki temu rozwiązaniu około 130 tys. osób może liczyć na stabilniejsze warunki życia oraz dodatkowe wsparcie finansowe.