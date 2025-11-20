Ogólnopolska Karta Seniora to program dedykowany osobom po 60. roku życia, który ma ułatwiać im codzienne funkcjonowanie dzięki dostępowi do wielu zniżek i specjalnych ofert. Posiadacze karty mogą korzystać m.in. z tańszych usług medycznych, ulgowych biletów do instytucji kultury, a także rabatów w sanatoriach czy przy różnego rodzaju zakupach. Inicjatywa dynamicznie się rozwija, a grono firm i instytucji, które ją honorują, systematycznie rośnie. Co dokładnie zyskują seniorzy dzięki karcie?

Reklama

Ogólnopolska Karta Seniora - tańsze zakupy, usługi medyczne i rehabilitacyjne

Ogólnopolska Karta Seniora to inicjatywa przeznaczona dla osób, które ukończyły 60 lat, zapewniająca im łatwiejszy dostęp do wielu usług i produktów w atrakcyjniejszych cenach. Posiadacze karty mogą korzystać ze zniżek w setkach miejsc w całym kraju. Program obejmuje m.in. tańsze zakupy, preferencyjne ceny usług medycznych i rehabilitacyjnych, a także rabaty w obiektach kulturalnych, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych czy restauracjach.

Kto może otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora przysługuje każdej osobie, która ukończyła 60 lat – bez względu na wysokość dochodów, aktywność zawodową czy stan zdrowia. Mogą z niej korzystać zarówno emeryci, jak i osoby wciąż pracujące. Dokument nie zawiera danych osobowych, jednak każda karta ma własny numer identyfikacyjny przypisany do konkretnego seniora i odnotowany w formularzu zgłoszeniowym. Aby skorzystać z dostępnych ulg, wystarczy przedstawić kartę w punkcie uczestniczącym w programie.

Tańsze zakupy z Ogólnopolską Kartą Seniora

Aktualnie Ogólnopolska Karta Seniora jest akceptowana w 2443 sklepach na terenie całej Polski. Partnerzy programu oferują obniżone ceny na produkty spożywcze, kosmetyki, suplementy diety, artykuły medyczne czy wyroby rehabilitacyjne. W wielu sklepach można także taniej nabyć odzież, obuwie, książki czy drobne wyposażenie domu.

Aktualny wykaz sklepów oraz szczegółowe informacje o zniżkach można znaleźć na stronie Ogólnopolskiej Karty Seniora – lista ta jest na bieżąco aktualizowana.

Jakie jeszcze zniżki przysługują z Ogólnopolską Kartą Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora daje dostęp do wielu zniżek, które mają wspierać osoby starsze i zachęcać je do aktywnego trybu życia. Aktualnie program obejmuje już ponad 4500 miejsc w całej Polsce, a ich liczba stale rośnie. Poza sklepami są to:

sanatoria i uzdrowiska – rabaty oferują 74 ośrodki,

– rabaty oferują 74 ośrodki, usługi medyczne – zniżki dotyczą m.in. rehabilitacji, konsultacji specjalistycznych, badań stomatologicznych czy zakupu okularów korekcyjnych,

– zniżki dotyczą m.in. rehabilitacji, konsultacji specjalistycznych, badań stomatologicznych czy zakupu okularów korekcyjnych, gastronomia – 758 restauracje i kawiarnie w całym kraju honorują kartę,

– 758 restauracje i kawiarnie w całym kraju honorują kartę, noclegi – 535 obiektów noclegowych udziela rabatów posiadaczom OKS,

– 535 obiektów noclegowych udziela rabatów posiadaczom OKS, uroda – zniżki dostępne są m.in. w salonach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych,

– zniżki dostępne są m.in. w salonach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych, kultura i rozrywka – karta umożliwia tańsze wejścia do teatrów, muzeów, centrów kultury oraz na różne wydarzenia artystyczne.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Uzyskanie Ogólnopolskiej Karty Seniora jest łatwe i nie zajmuje wiele czasu. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie glosseniora.pl i odesłać go pocztą na wskazany adres. Gotowe wnioski można też pobrać z internetowych stron gmin uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom” oraz w niektórych urzędach wspierających tę inicjatywę.

Ile kosztuje Ogólnopolska Karta Seniora?

Aby otrzymać Kartę Seniora, należy opłacić składkę członkowską w wysokości:

35 zł – przy karcie ważnej przez jeden rok,

– przy karcie ważnej przez jeden rok, 50 zł – przy karcie ważnej przez dwa lata.

Z opłaty zwolnione są osoby mieszkające w gminach, które przystąpiły do programu „Gmina Przyjazna Seniorom” – w ich przypadku koszt pokrywa lokalny samorząd. Obecnie w inicjatywie uczestniczy 312 miast i gmin, a pełny wykaz znajduje się na stronie glosseniora.pl.