Czym jest świadczenie uzupełniające 500 plus?
Świadczenie uzupełniające stanowi formę pomocy finansowej dla dorosłych osób, które z powodu stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie wykonywać codziennych czynności, takich jak ubieranie się, spożywanie posiłków czy poruszanie się. Jego głównym celem jest wsparcie osób szczególnie zagrożonych ubóstwem i społecznym wykluczeniem.
Wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub inne instytucje rentowe, m.in. KRUS czy służby mundurowe. Maksymalna kwota dodatku wynosi 500 zł miesięcznie.
Jakie warunki trzeba spełnić w 2025 roku, żeby otrzymać świadczenie uzupełniające 500 plus?
Aby otrzymać świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych, należy spełnić jednocześnie kilka kryteriów:
- Wiek i orzeczenie o niezdolności – wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać jedno z poniższych orzeczeń:
- niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
- całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji,
- całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.
- Dochód ze świadczeń – dodatek przysługuje osobom, które nie pobierają emerytury ani renty lub gdy łączna kwota otrzymywanych świadczeń (również zagranicznych) nie przekracza określonego progu dochodowego.
- Miejsce zamieszkania i status pobytowy – świadczenie mogą otrzymać osoby mieszkające na terytorium Polski, które:
- posiadają obywatelstwo polskie,
- mają prawo pobytu w państwach UE, EFTA lub Szwajcarii,
- albo przebywają w Polsce legalnie, jeśli są obywatelami państw spoza UE.
- Brak odbywania kary lub aresztu – świadczenie nie przysługuje osobom tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem tych, które odbywają ją w systemie dozoru elektronicznego.
Jakie są progi dochodowe dla świadczenia uzupełniającego 500 plus w 2025 roku?
Pełną kwotę dodatku, czyli 500 zł miesięcznie, otrzymują osoby, które nie pobierają żadnych innych świadczeń publicznych lub których łączny dochód z emerytury, renty i innych źródeł nie przekracza 2052,39 zł brutto miesięcznie.
W przypadku, gdy dochód mieści się w przedziale 2052,40–2552,39 zł brutto, wysokość dodatku jest proporcjonalnie pomniejszana – zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, czyli o tyle, o ile przekroczony został ustalony próg dochodowy.
Jak złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające 500 plus?
Wniosek o przyznanie świadczenia uzupełniającego (formularz ESUN) można złożyć na kilka sposobów:
- osobiście w oddziale ZUS lub KRUS,
- pocztą, wysyłając komplet dokumentów,
- elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).
Dokument może złożyć nie tylko osoba uprawniona, ale również pełnomocnik, opiekun faktyczny lub przedstawiciel ustawowy.
Do wniosku należy dołączyć m.in.:
- orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub dokument równoważny,
- potwierdzenie pobierania świadczeń zagranicznych (jeśli takie występują),
- dokumentację medyczną lub zaświadczenie o stanie zdrowia, w przypadku gdy orzeczenie utraciło ważność.
Kiedy otrzymasz decyzję o przyznaniu świadczenia uzupełniającego 500 plus?
Decyzję o przyznaniu świadczenia uzupełniającego 500 plus wydaje organ rentowy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub specjalnie wyznaczona jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po złożeniu wniosku i dołączeniu wymaganych dokumentów ZUS analizuje sprawę, a w razie potrzeby prowadzi dodatkowe postępowanie wyjaśniające. Ostateczna decyzja zostaje wydana w ciągu 30 dni od momentu ustalenia wszystkich niezbędnych okoliczności, np. od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dopiero po zakończeniu tego etapu można spodziewać się informacji o przyznaniu świadczenia i jego wypłaty.
Świadczenie uzupełniające 500 plus może być przyznane dożywotnio
Świadczenie uzupełniające 500 plus może zostać przyznane na czas określony lub bezterminowo, w zależności od treści orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli orzeczenie wydane jest z datą końcową, wypłata świadczenia trwa tylko w czasie jego obowiązywania. Natomiast w przypadku orzeczenia bezterminowego, dodatek przysługuje dożywotnio, bez konieczności ponownego składania wniosków czy przechodzenia dodatkowych procedur. Oznacza to, że osoby trwale niesamodzielne, spełniające ustawowe warunki i kryteria dochodowe, mogą mieć zapewnione stałe, comiesięczne wsparcie finansowe na pokrycie kosztów codziennej opieki i potrzeb życiowych.