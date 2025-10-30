Czym jest świadczenie uzupełniające 500 plus?

Świadczenie uzupełniające stanowi formę pomocy finansowej dla dorosłych osób, które z powodu stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie wykonywać codziennych czynności, takich jak ubieranie się, spożywanie posiłków czy poruszanie się. Jego głównym celem jest wsparcie osób szczególnie zagrożonych ubóstwem i społecznym wykluczeniem.

Wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub inne instytucje rentowe, m.in. KRUS czy służby mundurowe. Maksymalna kwota dodatku wynosi 500 zł miesięcznie.

Jakie warunki trzeba spełnić w 2025 roku, żeby otrzymać świadczenie uzupełniające 500 plus?

Aby otrzymać świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych, należy spełnić jednocześnie kilka kryteriów:

Wiek i orzeczenie o niezdolności – wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać jedno z poniższych orzeczeń:

niezdolności do samodzielnej egzystencji,

całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,

całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji,

całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Dochód ze świadczeń – dodatek przysługuje osobom, które nie pobierają emerytury ani renty lub gdy łączna kwota otrzymywanych świadczeń (również zagranicznych) nie przekracza określonego progu dochodowego.

– dodatek przysługuje osobom, które nie pobierają emerytury ani renty lub gdy łączna kwota otrzymywanych świadczeń (również zagranicznych) nie przekracza określonego progu dochodowego. Miejsce zamieszkania i status pobytowy – świadczenie mogą otrzymać osoby mieszkające na terytorium Polski, które:

posiadają obywatelstwo polskie,

mają prawo pobytu w państwach UE, EFTA lub Szwajcarii,

albo przebywają w Polsce legalnie, jeśli są obywatelami państw spoza UE.

Brak odbywania kary lub aresztu – świadczenie nie przysługuje osobom tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem tych, które odbywają ją w systemie dozoru elektronicznego.

Jakie są progi dochodowe dla świadczenia uzupełniającego 500 plus w 2025 roku?

Pełną kwotę dodatku, czyli 500 zł miesięcznie, otrzymują osoby, które nie pobierają żadnych innych świadczeń publicznych lub których łączny dochód z emerytury, renty i innych źródeł nie przekracza 2052,39 zł brutto miesięcznie.

W przypadku, gdy dochód mieści się w przedziale 2052,40–2552,39 zł brutto, wysokość dodatku jest proporcjonalnie pomniejszana – zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, czyli o tyle, o ile przekroczony został ustalony próg dochodowy.

Jak złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające 500 plus?

Wniosek o przyznanie świadczenia uzupełniającego (formularz ESUN) można złożyć na kilka sposobów:

osobiście w oddziale ZUS lub KRUS,

pocztą, wysyłając komplet dokumentów,

elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Dokument może złożyć nie tylko osoba uprawniona, ale również pełnomocnik, opiekun faktyczny lub przedstawiciel ustawowy.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub dokument równoważny,

potwierdzenie pobierania świadczeń zagranicznych (jeśli takie występują),

dokumentację medyczną lub zaświadczenie o stanie zdrowia, w przypadku gdy orzeczenie utraciło ważność.

Kiedy otrzymasz decyzję o przyznaniu świadczenia uzupełniającego 500 plus?

Decyzję o przyznaniu świadczenia uzupełniającego 500 plus wydaje organ rentowy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub specjalnie wyznaczona jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po złożeniu wniosku i dołączeniu wymaganych dokumentów ZUS analizuje sprawę, a w razie potrzeby prowadzi dodatkowe postępowanie wyjaśniające. Ostateczna decyzja zostaje wydana w ciągu 30 dni od momentu ustalenia wszystkich niezbędnych okoliczności, np. od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dopiero po zakończeniu tego etapu można spodziewać się informacji o przyznaniu świadczenia i jego wypłaty.

Świadczenie uzupełniające 500 plus może być przyznane dożywotnio

Świadczenie uzupełniające 500 plus może zostać przyznane na czas określony lub bezterminowo, w zależności od treści orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli orzeczenie wydane jest z datą końcową, wypłata świadczenia trwa tylko w czasie jego obowiązywania. Natomiast w przypadku orzeczenia bezterminowego, dodatek przysługuje dożywotnio, bez konieczności ponownego składania wniosków czy przechodzenia dodatkowych procedur. Oznacza to, że osoby trwale niesamodzielne, spełniające ustawowe warunki i kryteria dochodowe, mogą mieć zapewnione stałe, comiesięczne wsparcie finansowe na pokrycie kosztów codziennej opieki i potrzeb życiowych.