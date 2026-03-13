Szykował zamach na gen. Biłeckiego. Był operatorem dronów

W piątek SBU poinformowała, że zatrzymano rosyjskiego agenta, który przygotowywał zamach na gen. Biłeckiego. To ukraiński operator dronów z brygady operującej w obwodzie charkowskim.

Miał on – przy pomocy bezzałogowca – podać Rosjanom dokładne współrzędne miejsca pobytu generała w strefie walk. Wówczas na wskazaną lokalizację miał zostać przeprowadzony zmasowany atak rakietowy.

SBU od dawna miała go na oku

W komunikacie SBU czytamy: "W trakcie śledztwa ustalono, że podejrzany próbował zdobyć informacje o czasie i miejscu przybycia generała SZU na pozycje swojego związku taktycznego. Do zbierania danych wywiadowczych agent wykorzystywał dostęp do informacji służbowych, a także próbował – w zawoalowany sposób – wypytywać kolegów z jednostki o informacje objęte klauzulą tajności. Jednocześnie miał przekazać okupantom dane o rozmieszczeniu sztabu oraz centrum szkoleniowego swojej brygady, które również miały stać się celem odrębnego ostrzału".

Służby informują, że namierzyły agenta już na wczesnym etapie – zaraz po jego zwerbowaniu. Twierdzą, że obserwowały operatora, monitorując jego kontakty z rosyjskimi służbami. Ostatecznie SBU zatrzymała go niedawno na terenie jednego z garnizonów.

Zwerbowano z pomocą byłej żony. Grozi mu dożywocie

Z materiałów sprawy – m.in. z informacji zabezpieczonych w telefonie agenta – wynika, że został on zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne za pośrednictwem swojej byłej żony. Kobieta mieszka w okupowanej części obwodu zaporoskiego i podobno współpracuje z Rosją.

Śledczy SBU postawili zatrzymanemu zarzut zdrady stanu popełnionej w warunkach stanu wojennego. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności z konfiskatą majątku.

Kim jest gen. Andrij Biłecki?

46-letni gen. Andrij Biłecki od marca 2025 r. dowodzi 3. Korpusem Armijnym SZU, który walczy w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy.

Był założycielem i pierwszym dowódcą legendarnego batalionu "Azow" (2014–2016). W latach 2016–2019 zasiadał w ukraińskim parlamencie z ramienia skrajnie prawicowej partii Korpus Narodowy. Od początku rosyjskiej inwazji walczy w szeregach SZU. Wcześniej dowodził m.in. 3. Brygadą Szturmową SZU.