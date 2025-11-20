"Trudne, ale konieczne ustępstwa"

„Zakończenie złożonej i śmiercionośnej wojny, jak ta w Ukrainie, wymaga kompleksowej wymiany poważnych i realistycznych pomysłów” - napisał Rubio w serwisie X.

Dodał, że „osiągnięcie trwałego pokoju będzie wymagało od dwóch stron zgodzenia się na trudne, lecz konieczne ustępstwa”.

„Dlatego opracowujemy i będziemy dalej opracowywać listę potencjalnych pomysłów zakończenia tej wojny w oparciu o wkład obu stron tego konfliktu” - podkreślił.

Tajny plan pokojowy

W środę media, m.in. Axios i „Financial Times”, poinformowały o wynegocjowanym z Rosją planie pokojowym, którego akceptację USA chcą wymusić na Ukrainie. Plan ten ma zakładać m.in. oddanie Rosji reszty nieokupowanego Donbasu, częściowe rozbrojenie i radykalne zmniejszenie liczebności ukraińskiej armii, a według serwisu Axios także uznanie rosyjskiej aneksji Krymu i Donbasu przez Waszyngton.

Jak napisał portal Hill, przychylni Ukrainie członkowie Kongresu byli zaskoczeni doniesieniami o planie, który ma składać się z 28 punktów.

- Nie wiem, czym jest ten 28-punktowy plan. Cieszę się, że opracowujemy plan - powiedział wpływowy senator Republikanów Lindsey Graham w środę rano. Dodał, że plan musi być oparty o silne zobowiązania militarne Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy i środki wymierzone w zdolność Władimira Putina do finansowania wojny.

Graham liczy na to, że plan pokojowy nada rozpędu jego staraniom w sprawie uchwalenia sankcji wobec krajów prowadzących interesy z Rosją.

- Żaden plan nie zadziała, dopóki Putin i jego sojusznicy nie uwierzą, że poważnie podchodzimy do większego wsparcia militarnego, większych zdolności Ukrainy do militarnego uderzania w Rosję i większych gospodarczych zniszczeń dla tych, którzy wspierają rosyjską machinę wojenną - dodał senator. - Gdy uwierzą w to, ten 28-puntkowy plan zadziała - wyraził przekonanie Republikanin.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska