Zmiana wysokości abonamentu RTV od 2026 roku

Z dniem 1 stycznia 2026 roku wejdą w życie nowe, wyższe stawki za abonament RTV, wynikające z obowiązującego już rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) z dnia 27 czerwca 2025 roku. Podwyżka ta nie jest jedynie zapowiedzią, lecz stanowi element gotowych przepisów prawnych. Jednocześnie trwają jedynie planistyczne prace nad całkowitą likwidacją obecnego abonamentu i zastąpieniem go nową daniną lub finansowaniem mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa, jednak te alternatywne projekty nie zostaną wprowadzone w życie z początkiem 2026 roku. Od nowego roku opłata miesięczna za posiadanie samego odbiornika radiowego wyniesie 9,50 zł, natomiast za telewizor lub zestaw telewizor plus radio – 30,50 zł. Dla gospodarstwa domowego posiadającego zarejestrowany telewizor oznacza to roczny koszt na poziomie 366,00 zł przy płatnościach miesięcznych, bez uwzględniania ewentualnych zniżek. W porównaniu do roku 2025, kiedy stawki wynosiły odpowiednio 8,70 zł za radio i 27,30 zł za telewizor (rocznie 327,60 zł), jest to wzrost o około 38,40 zł za roczne utrzymanie kompletu odbiorników. Należy podkreślić, że abonament RTV stanowi daninę przeznaczoną na realizację misji mediów publicznych i jest opłatą za samo posiadanie sprawnego odbiornika, niezależną od tego, czy użytkownik korzysta z kanałów Telewizji Polskiej, czy wyłącznie z platform streamingowych.

Nowy próg dochodu uprawniający emerytów do zwolnienia z opłacania abonamentu RTV

Drugą istotną zmianą, jaka nastąpi w 2026 roku, jest podwyższenie progu dochodowego uprawniającego do zwolnienia z abonamentu RTV. Wielkość tego progu jest ściśle powiązana z poziomem przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia, są uprawnieni do zwolnienia z opłaty pod warunkiem, że ich emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto. Bazując na danych dotyczących wzrostu płac w 2025 roku, szacuje się, że w 2026 roku limit ten przesunie się w górę o około 300–400 zł, osiągając wartość w granicach 4420–4450 zł brutto miesięcznie. Po przeliczeniu na kwotę netto, uprawniającą do zwolnienia, jest to około 3820–3850 zł. W rezultacie, wielu seniorów, którzy dotychczas minimalnie przekraczali limit, od 2026 roku zostanie objętych zwolnieniem, co pozwoli im zaoszczędzić 366 zł rocznie (w przypadku zarejestrowanego telewizora). Choć ostateczna kwota limitu zostanie oficjalnie potwierdzona prawdopodobnie w lutym 2026 roku, kierunek zmian, tj. wzrost progu wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, pozostaje pewny.

Procedura ubiegania się o zwolnienie z opłacania abonamentu RTV i lista uprawnionych

Aby uzyskać zwolnienie z abonamentu z tytułu niskiej emerytury, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Uprawnienia nie są przyznawane automatycznie, z wyjątkiem nielicznych grup. Emeryt po 60. roku życia, którego świadczenie nie przekracza połowy przeciętnej pensji, musi udać się do dowolnej placówki Poczty Polskiej – instytucji odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru abonentów. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty, aktualną decyzję ZUS lub innego organu rentowego o wysokości świadczenia oraz wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków do zwolnienia. Zwolnienie wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku i co istotne, nie trzeba go odnawiać co roku. Obowiązuje ono bezterminowo, o ile nie zmieni się status prawny lub dochód uprawnionego nie przekroczy ustawowego limitu. Zwolnienia z opłat przysługują również innym grupom osób, nie tylko emerytom z niskim dochodem. Do najważniejszych kategorii należą: osoby, które ukończyły 75 lat (zwolnienie automatyczne), osoby z I grupą inwalidzką lub znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby całkowicie niezdolne do pracy, osoby niewidome i niesłyszące, pobierający rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne, zarejestrowani bezrobotni oraz osoby korzystające z pomocy społecznej. Zdecydowana większość tych osób również musi złożyć wniosek na poczcie, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia, takie jak orzeczenia lub decyzje.

Kary za niepłacenie abonamentu RTV

Wyższe stawki abonamentu w 2026 roku automatycznie zwiększają również wysokość kar nakładanych na osoby, które posiadają niezarejestrowany odbiornik lub nie opłacają abonamentu. Ustawa przewiduje karę w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty. Oznacza to, że w 2026 roku kara za niezarejestrowane radio wyniesie 285 zł (9,50 zł * 30), a za telewizor - 915 zł (30,50 zł * 30). Do tej kwoty doliczane są również zaległy abonament za wcześniejsze okresy, odsetki podatkowe oraz koszty upomnienia. Egzekucją kar zajmuje się urząd skarbowy.

Opłata audiowizualna zastąpi abonament RTV?

W tle tych zmian nieustannie toczy się dyskusja na temat zastąpienia abonamentu RTV nową, powszechną opłatą audiowizualną, która miałaby być niższa kwotowo (hipotetycznie ok. 9,00 zł miesięcznie), ale pobierana automatycznie, na przykład wraz z podatkiem PIT. O ile dla osób regularnie płacących abonament rok 2026 oznacza jedynie nieznaczny wzrost wydatków, o tyle hipotetyczna opłata audiowizualna stanowiłaby pierwszy realny koszt dla milionów osób, które dotychczas korzystały z luk w systemie. Należy jednak stanowczo podkreślić, że od 1 stycznia 2026 roku jedyną obowiązującą formą jest klasyczny abonament RTV według podanych nowych stawek, a plany wprowadzenia automatycznej daniny pozostają jedynie na etapie koncepcji.