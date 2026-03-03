Bezpieczeństwo Urainy priorytetem

Eide zapewnił, że mimo nowych napięć na Bliskim Wschodzie bezpieczeństwo Ukrainy pozostaje dla Norwegii absolutnym priorytetem.

Szef dyplomacji ocenił, że Stany Zjednoczone stały się bardziej nieprzewidywalne, a ich działania podważyły uniwersalny zakaz użycia siły i zasadę suwerenności państw. Jednocześnie zaznaczył, że mimo to NATO pozostanie filarem bezpieczeństwa Norwegii, a współpraca z USA, choć „inna niż wcześniej”, będzie nadal kluczowa.

Eide podkreślił, że najważniejszym zadaniem pozostaje wsparcie Ukrainy w wojnie obronnej z Rosją. Ewentualny pokój musi gwarantować Ukrainie suwerenność i zdolność do obrony.

– Norwegia deklaruje gotowość do objęcia Ukrainy gwarancjami bezpieczeństwa po zawarciu zawieszenia broni – oświadczył.

Minister ocenił, że pogłębianie współpracy z Europą i Unią Europejską nigdy nie było dla Norwegii ważniejsze. Zwrócił przy tym uwagę, że choć między Oslo a Brukselą obowiązuje umowa dotycząca Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norwegia musi pilnować, by nowe instrumenty ochrony rynku w UE nie ograniczyły jej dostępu do wspólnego rynku.

Uzasadnienie dla ataku na Iran

Eide ocenił jednoznacznie, że trwające od soboty naloty USA i Izraela na Iran nie mają uzasadnienia w prawie międzynarodowym, ale Iran, atakując państwa, które nie miały z tym nic wspólnego, również je złamał. Szef MSZ podkreślił, że Norwegia będzie konsekwentnie bronić zasad prawa międzynarodowego, niezależnie od tego, czy chodzi o Rosję, sojuszników czy państwa Bliskiego Wschodu.

– Podkreślam jednak, że Iran jest brutalnym reżimem, który od wielu lat więzi własne społeczeństwo, depcze prawa człowieka i zasady demokracji. Wielu Irańczyków ucieszyło się z tego, że (lider reżimu) Ali Chamenei ostatecznie zniknął - powiedział Eide.

Z Oslo Mieszko Czarnecki