Wywiad Trumpa dla Fox News

Trump odpowiedział w ten sposób na pytanie o to, czy złoży pozew przeciwko stacji w nagranym w poniedziałek wywiadzie dla telewizji Fox News, którego druga część została wyemitowana we wtorek.

- Chyba muszę, czemu nie? Bo oszukali opinię publiczną i przyznali się do tego, a ich kierownictwo (podało się do dymisji) - a to jeden z naszych wielkich sojuszników, wiesz, to nasz rzekomo wielki sojusznik - mówił Trump. - Ale to dość smutne wydarzenie. Zmienili moje przemówienie z 6 stycznia, które było piękne, bardzo uspokajające, i sprawili, że brzmiało radykalnie i faktycznie je zmienili. To, co zrobili, było dość niesamowite - dodał.

Poprzednie sprawy sądowe Trumpa wobec mediów

Trump przypomniał, że w podobny sposób pozwał telewizję CBS za rzekomą manipulację wywiadu z Kamalą Harris na finiszu kampanii wyborczej 2024 r. Choć wielu komentatorów uznało wówczas pozew Trumpa za bezpodstawny, już po jego dojściu do władzy telewizja zawarła z nim ugodę, zgadzając się wypłacić 16 mln dolarów na jego fundację. Dzięki temu administracja Trumpa wydała zgodę na przejęcie właściciela CBS, Paramount Global, przez firmę Skydance.

Pozew przeciwko BBC

O tym, że Trump groził złożeniem pozwu przeciwko BBC i domagał się 1 mld dolarów odszkodowania, informowała we wtorek telewizja NBC News, powołując się na pismo od prawników prezydenta.

„Prezydent Trump nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko dochodzić swoich praw i słuszności, które są wyraźnie zastrzeżone i nie podlegają zrzeczeniu się, poprzez wniesienie powództwa o odszkodowanie w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 000 dolarów (miliard dolarów)” – napisano w liście skierowanym do BBC.

Kontrowersje wokół programu „Panorama”

W sprawie chodzi o program „Panorama” wyemitowanym tydzień przed głosowaniem w wyborach w USA, w którym zawarto zmontowany fragment przemówienia Trumpa z 6 stycznia 2021 r., sprawiający wrażenie, że zachęca on swoich zwolenników do zamieszek na Kapitolu. W montażu zbito jego słowa zachęcające swoich zwolenników do pójścia pod Kapitol z jego słowami z tego samego wiecu, w którym zachęcał ich, by „walczyli jak diabli, bo inaczej nie będą mieć już kraju”. W rzeczywistości Trump wzywał uczestników do pójścia pod Kapitol, by „kibicować dzielnym senatorom i kongresmenom”, którzy - jak liczył prezydent - zagłosują przeciwko zatwierdzeniu wyników wyborów prezydenckich z 2020 r.

Wątpliwości dotyczące montażu materiału pojawiły się w 19-stronnicowej notatce autorstwa Michaela Prescotta, byłego niezależnego doradcy zewnętrznego w komisji ds. wytycznych redakcyjnych i standardów BBC. Latem tego roku ekspert zrezygnował ze stanowiska.

W związku z ujawnieniem tej notatki w niedzielę dyrektor generalny BBC Tim Davie i dyrektor wykonawcza działu wiadomości Deborah Turness podali się do dymisji. W poniedziałek przewodniczący BBC Samir Shah przyznał, że montaż wypowiedzi Trumpa był „błędem w ocenie sytuacji”. W oświadczeniu, przesłanym do komisji ds. kultury, mediów i sportu, Shah przeprosił za ten błąd.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)