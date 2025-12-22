Ropa rośnie, a Trump nie wyklucza wojny

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na II 2026 kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 57,09 USD, wyżej o 1,01 proc. Brent na ICE na II jest wyceniana po 61,08 USD za baryłkę, w górę o 1,01 proc. Amerykańskie służby na wodach międzynarodowych u wybrzeży Wenezueli zatrzymały drugi w tym miesiącu tankowiec.

W wywiadzie dla NBC News prezydent USA Donald Trumpa powiedział, że nie wyklucza możliwości wojny z Wenezuelą. Na pytanie, czy uważa, że przeprowadzane ataki mogą doprowadzić do takiej wojny, Donald Trump odparł, że to możliwe.

Amerykański prezydent powiedział, że nastąpią kolejne przejęcia tankowców. USA przerzuciły do bazy w Portoryko myśliwce F-35A - podał portal War Zone. Baza ta znajduje się nieopodal Wenezueli, wobec której prezydent USA dopuszcza możliwość działań zbrojnych.

Maduro oskarżany o kierowanie kartelami narkotykowymi

USA oskarżają przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro o to, że kieruje kartelem narkotykowym i dokonują od kilku tygodni uderzeń w łodzie, które - według amerykańskich służb - transportują narkotyki do Stanów Zjednoczonych.

W ubiegłym tygodniu amerykańskie siły przejęły u wybrzeży Wenezueli pierwszy tankowiec - objęty sankcjami - i zapowiedziały konfiskatę przewożonej ropy, której wartość szacuje się na około 80 mln USD.

Sytuacja na Ukrainie także wpływa na ceny ropy

Napięta sytuacja geopolityczna - zdaniem analityków - ma znaczący wpływ na notowania ropy naftowej. Inwestorzy śledzą też w tym kontekście informacje o atakach sił ukraińskich - za pomocą dronów - ostatnio na tankowiec rosyjskiej floty cieni na Morzu Śródziemnym.

Jednostka „Alfa” Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zaatakowała tankowiec floty cieni Rosji QENDIL przy pomocy dronów na międzynarodowych wodach Morza Śródziemnego, w odległości ponad 2 tys. km od Ukrainy. To pierwsza taka operacja - poinformowało w piątek źródło w SBU.

Wcześniej, 10 grudnia, drony morskie SBU zaatakowały na Morzu Czarnym tankowiec Dashan. 29 listopada podobne bezzałogowce uderzyły na Morzu Czarnym w dwa tankowce objęte sankcjami, Kairos i Virat.

Szacuje się, że tzw. flota cieni obecnie składa się z ponad 900 statków. Liczba tych jednostek podwoiła się w stosunku do ubiegłego roku.