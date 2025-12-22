Ropa rośnie, a Trump nie wyklucza wojny

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na II 2026 kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 57,09 USD, wyżej o 1,01 proc. Brent na ICE na II jest wyceniana po 61,08 USD za baryłkę, w górę o 1,01 proc. Amerykańskie służby na wodach międzynarodowych u wybrzeży Wenezueli zatrzymały drugi w tym miesiącu tankowiec.

W wywiadzie dla NBC News prezydent USA Donald Trumpa powiedział, że nie wyklucza możliwości wojny z Wenezuelą. Na pytanie, czy uważa, że przeprowadzane ataki mogą doprowadzić do takiej wojny, Donald Trump odparł, że to możliwe.

USA przerzucają myśliwce na wyspę. Widmo inwazji wisi nad krajem

Amerykański prezydent powiedział, że nastąpią kolejne przejęcia tankowców. USA przerzuciły do bazy w Portoryko myśliwce F-35A - podał portal War Zone. Baza ta znajduje się nieopodal Wenezueli, wobec której prezydent USA dopuszcza możliwość działań zbrojnych.

Maduro oskarżany o kierowanie kartelami narkotykowymi

USA oskarżają przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro o to, że kieruje kartelem narkotykowym i dokonują od kilku tygodni uderzeń w łodzie, które - według amerykańskich służb - transportują narkotyki do Stanów Zjednoczonych.

W ubiegłym tygodniu amerykańskie siły przejęły u wybrzeży Wenezueli pierwszy tankowiec - objęty sankcjami - i zapowiedziały konfiskatę przewożonej ropy, której wartość szacuje się na około 80 mln USD.

Sytuacja na Ukrainie także wpływa na ceny ropy

Napięta sytuacja geopolityczna - zdaniem analityków - ma znaczący wpływ na notowania ropy naftowej. Inwestorzy śledzą też w tym kontekście informacje o atakach sił ukraińskich - za pomocą dronów - ostatnio na tankowiec rosyjskiej floty cieni na Morzu Śródziemnym.

Jednostka „Alfa” Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zaatakowała tankowiec floty cieni Rosji QENDIL przy pomocy dronów na międzynarodowych wodach Morza Śródziemnego, w odległości ponad 2 tys. km od Ukrainy. To pierwsza taka operacja - poinformowało w piątek źródło w SBU.

USA planują sprzedaż broni Tajwanowi za ponad 11 mld dolarów. Chin protestują

Wcześniej, 10 grudnia, drony morskie SBU zaatakowały na Morzu Czarnym tankowiec Dashan. 29 listopada podobne bezzałogowce uderzyły na Morzu Czarnym w dwa tankowce objęte sankcjami, Kairos i Virat.

Szacuje się, że tzw. flota cieni obecnie składa się z ponad 900 statków. Liczba tych jednostek podwoiła się w stosunku do ubiegłego roku.