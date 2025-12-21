„Podżegacze wojenni z tzw. głębokiego państwa (deep state) i ich media propagandowe znów próbują podważyć wysiłki prezydenta Trumpa na rzecz zaprowadzenia pokoju na Ukrainie - i w istocie w Europie - fałszywie twierdząc, że »amerykańskie środowisko wywiadowcze« popiera punkt widzenia UE/NATO, zgodnie z którym celem Rosji jest inwazja/podbicie Europy (by zdobyć poparcie dla swojej polityki prowojennej). Prawda jest taka, że »amerykański wywiad« ocenia, iż Rosja nawet nie ma zdolności podbicia i okupowania Ukrainy, a co mówić o »atakowaniu i okupowaniu« Europy” - napisała Gabbard w serwisie X.

Putin zamierza zająć całą Ukrainę

W piątek agencja Reutera napisała, że według amerykańskiego wywiadu cele Władimira Putina, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, pozostają bez zmian. Jak przekazano, z raportów amerykańskiego wywiadu wynika, że Putin zamierza zająć całą Ukrainę i rościć sobie prawa do części Europy wchodzącej dawniej w skład ZSRR. Serwis powołał się na sześć źródeł zaznajomionych z amerykańskim wywiadem.

Raporty przedstawiają zdecydowanie odmienną wizję od tej prezentowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa i jego negocjatorów, którzy utrzymują, że Putin chce zakończyć konflikt. Według jednego ze źródeł, najnowszy raport pochodzi z końca września.

Polska i Bałtowie to kolejne cele Moskwy?

Reuters napisał, że ustalenia USA są spójne od czasu rozpoczęcia przez Putina pełnoskalowej inwazji przeciwko Ukrainie w 2022 roku. W dużej mierze pokrywają się one z ocenami europejskich przywódców i agencji wywiadowczych, według których Putin dąży do opanowania całej Ukrainy i terytoriów państw, należących w przeszłości do ZSRR, w tym krajów będących obecnie członkami NATO.

- Wywiad zawsze wskazywał, że Putin chce więcej - powiedział agencji Mike Quigley, kongresmen Demokratów zasiadający w komisji ds. wywiadu amerykańskiej Izby Reprezentantów. - Europejczycy są o tym przekonani. Polacy są całkowicie o tym przekonani. Bałtowie myślą, że będą pierwsi - dodał.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska