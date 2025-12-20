Chiński resort poinformował również, że władzom USA przekazano notę protestacyjną w tej sprawie, w której wezwano Waszyngton do „natychmiastowego zaprzestania sprzedaży broni Tajwanowi” oraz do przestrzegania zobowiązania, że USA nie będą wspierać „sił niepodległościowych Tajwanu”.

Chiny oskarżają Tajwan i USA

„Siły separatystyczne dążące do niepodległości Tajwanu, kosztem bezpieczeństwa i dobrobytu rodaków, wykorzystują ciężko zarobione pieniądze zwykłych ludzi, aby wzbogacić amerykańskich handlarzy bronią, próbując »dążyć do niepodległości« w oparciu o siłę militarną” – napisał w oświadczeniu chiński resort obrony.

Jednocześnie władze w Pekinie zarzuciły Stanom Zjednoczonym „wielokrotne łamanie danego słowa”, a także nie tylko „pobłażanie” niepodległościowym aspiracjom Tajwanu, ale wręcz „wspieranie ich”. Chiński resort obrony zagroził, że w razie kontynuowania takich działań USA „poniosą konsekwencje”.

Chiny chcą udaremniać dążenia do "niepodległości Tajwanu"

„Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza będzie wzmacniać szkolenia i gotowość bojową, podejmować zdecydowane działania w celu ochrony suwerenności narodowej oraz integralności terytorialnej i stanowczo udaremniać próby związane z »niepodległością Tajwanu« oraz zewnętrzną ingerencją” – napisano w komunikacie. Pekin nie poinformował, na czym konkretnie miałyby te działania polegać.

Kontrakt na ponad 10 mld dolarów

Departament Stanu USA zatwierdził w środę sprzedaż broni dla Tajwanu o rekordowej wartości ponad 10 mld dolarów - wynika z komunikatu agencji Defense Security Cooperation Agency (DSCA). Pakiet obejmuje m.in. systemy HIMARS, haubice samobieżne, pociski Javelin i drony.

Tajpej dziękuje Waszyngtonowi

Ministerstwo obrony w Tajpej podziękowało w piątek amerykańskim władzom za decyzje, które – jak podkreślono – „wzmocnią zdolności bojowe sił zbrojnych Tajwanu oraz zapewnią pokój i stabilność w Cieśninie Tajwańskiej i całym regionie”.

Pekin traktuje Tajwan jako zbuntowaną prowincję. Waszyngton jest formalnie związany umowami dyplomatycznymi z Pekinem, ale nieoficjalnie utrzymuje kontakty z Tajwanem i pozostaje głównym dostawcą broni dla władz w Tajpej.