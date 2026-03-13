To już trzeci irański pocisk nad Turcją

W piątek rano jednostki obrony powietrznej NATO przechwyciły trzeci pocisk balistyczny, który został wystrzelony przez Iran w kierunku Turcji – poinformował turecki resort obrony, cytowany przez agencję Reutera.

Zestrzelenie trzeciego już pocisku balistycznego, wystrzelonego z Iranu w stronę Turcji, potwierdziła rzeczniczka NATO Allison Hart. „NATO pozostaje czujne i stanowczo broni wszystkich sojuszników” - oświadczyła.

W piątek nad ranem zawyły syreny alarmowe w bazie lotniczej Incirlik w prowincji Adana na południu Turcji – podała agencja AFP, powołując się na turecką agencję Anadolu. W bazie stacjonują siły USA i NATO. Są tam też obecni m.in. polscy żołnierze.

Szef MON: Procedury bezpieczeństwa są wdrożone na najwyższym poziomie

Polscy żołnierze w bazie Incirlik po wystrzeleniu przez Iran pocisku balistycznego w kierunku Turcji kilkadziesiąt minut przebywali w schronie, wszystkie procedury bezpieczeństwa są wdrożone na najwyższym poziomie - przekazał w piątek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

O sytuację polskich żołnierzy w bazie pytano na piątkowym briefingu szefa MON; dopytywano go jakie procedury zostały zastosowane.

Szef MON zaznaczył, że był to już trzeci tego typu wypadek, kiedy Iran kieruje rakietę balistyczną w tureckiego sojusznika Polski. - Nasi żołnierze kilkadziesiąt minut przebywali w schronie, wszystkie procedury bezpieczeństwa są wdrażane i wdrożone na najwyższym poziomie - powiedział.

Polcy żołnierze w Turcji

Polski Kontyngent Wojskowy w Turcji działa od 2021 roku. Jego obecność jest związana z trwającą od 2011 r. wojną domową w Syrii; przede wszystkim chodzi o walki toczące się na pograniczu Syrii i Turcji, która jest członkiem NATO.

Turecka baza Incirlik, w której stacjonują polscy żołnierze, to jedna z najważniejszych baz sojuszniczych w tej części świata. Jest jednym z kilku poza USA miejsc składowania amerykańskiej broni jądrowej w ramach programu NATO Nuclear Sharing.