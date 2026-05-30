Rośnie liczba młodych dłużników alimentacyjnych. Niepokoi liczba osób wpisanych do KRD

dzisiaj, 07:00
Aż o 53 pkt. proc. wzrosła liczba dłużników alimentacyjnych w grupie wiekowej 18-25 lat. 93 proc. wszystkich dłużników alimentacyjnych wpisanych do KRD stanowią mężczyźni. Co drugi nie spłaca również innych swoich zobowiązań.

Z roku na rok przybywa młodych dłużników alimentacyjnych, rośnie równocześnie suma zadłużenia. Tylko w ciągu ostatniego roku liczba młodych dłużników alimentacyjnych (od 18 do 25 lat) wzrosła o połowę. Najwięcej dłużników wpisanych do KRD mieszka na Mazowszu.

787 młodych dłużników alimentacyjnych

Jak wynika z najnowszego raportu Krajowego Rejestru Długów, w bazie KRD widnieje już 787 dłużników alimentacyjnych w wieku 18-25 lat. Łącznie są oni zadłużeni na 10,9 mln zł. Rok wcześniej było ich 513, a suma zaległości wynosiła 5,6 mln zł. Oznacza to wzrost liczby młodych dłużników o 53 proc., a kwoty zadłużenia: o 93 proc.

Ile średnio zalega młody dłużnik alimentacyjny? Swojemu dziecku (lub dzieciom) winny jest około 13,9 tys. zł. Wielu dłużników nie płaci nie tylko alimentów: zalega również ze spłatą innych zobowiązań.

Niepokoi zwłaszcza dynamika wzrostu liczby młodych dłużników. Coraz więcej osób wchodzi w dorosłość z długami. To już nie tylko drobne zaległości w tym nieopłacone mandaty, lecz także większe zobowiązania, których młodzi ludzie nie płacą.

93 proc. dłużników alimentacyjnych to mężczyźni

Mężczyźni stanowią aż 93 proc. wszystkich dłużników alimentacyjnych wpisanych do KRD, odpowiadają tym samym za 96 proc. łącznej kwoty zaległości (to 15,15 mld zł). Kobiety stanowią blisko 7 proc. dłużników, a ich zadłużenie wynosi 698,4 mln zł.

Choć dynamicznie rośnie liczba młodych dłużników alimentacyjnych, wciąż najliczniejszą grupę dłużników stanowią osoby w wieku 46-55 lat (jest ich 97,7 tys.), ich łączne zaległości alimentacyjne wynoszą już 6,69 mld zł. Drugą grupę stanowią osoby w wieku 36-45 lat; niemal 80 tys. osób ma zaległości wynoszące 4,45 mld zł. 56,7 tys. osób z długiem 3,35 mld zł to z kolei osoby w wieku od 56 do 65 lat.

Najbardziej zadłużeni mieszkańcy Mazowsza

Raport KRD pokazuje, że największe zaległości alimentacyjne mają mieszkańcy Mazowsza (to aż 2,12 mld zł). Na kolejnym miejscach znaleźli się:

  • mieszkańcy Śląska (1,73 mld zł),
  • mieszkańcy Dolnego Śląska (1,39 mld zł).

Co drugi dłużnik wpisany do KRD nie płaci nie tylko alimentów, lecz także innych zobowiązań.

