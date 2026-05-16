Zdaniem autora petycji, która trafiła do Sejmu, zniesienie PIT byłoby dla podatników korzystniejsze niż utrzymywanie obecnych świadczeń: 800 plus, 13. i 14. emerytury.

Likwidacja 800 plus, zniesienie podatku PIT

Petycje składane do Sejmu najczęściej dotyczą propozycji zmian w prawie, problemów społecznych albo postulatów dotyczących działania instytucji publicznych. To jedna z form wpływania obywateli na proces legislacyjny i działania państwa. Spora liczba petycji, które trafiają do Sejmu dotyczą propozycji zmian w świadczeniach, w tym rentach i emeryturach. Ich autorzy proponują inne, własne rozwiązania, które miałyby być korzystniejsze finansowo.

Jedna z takich petycji dotyczyła zniesienia podatku PIT dla wszystkich, a jednocześnie likwidacji 800 plus. Jak przekonuje jej autor, koszt programów 800 plus i dodatkowych 13. i 14. emerytur jest dla budżetu państwa niewspółmiernie wysoki do efektu. Jak przekonuje autor petycji wniesionej do Sejmu, wprowadzenie świadczenia wychowawczego nie przyczyniło się do poprawy dzietności. Z biegiem lat spadła za to wartość świadczenia, które - by zrekompensować rosnące koszty - także musiało wzrosnąć.

Wpływy z podatku PIT w 2024 r. wyniosły ok. 97,6 mld zł. Łączny koszt programów 800 plus (ok. 70 mld zł), 13. emerytury (ok. 13 mld zł) i 14. emerytury (ok. 14 mld zł) wyniósł ok. 97 mld zł. Dochody z PIT są niemal równe wydatkom na te trzy świadczenia

- brzmi treść petycji.

Reforma - w jego ocenie - byłaby zatem neutralna dla budżetu. Z tą argumentacją nie zgodzili się jednak członkowie Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji.

Jest decyzja sejmowej komisji. Koniec PIT i 800 plus?

Samo złożenie petycji nie oznacza więc automatycznej zmiany prawa. Wiele petycji kończy się jedynie dyskusją lub opinią komisji, ale część rzeczywiście prowadzi do prac legislacyjnych. W przypadku tej dotyczącej propozycji zniesienia podatku PIT i likwidacji świadczeń: 800 plus, trzynastek i czternastek, propozycje zmian nie spotkały się ze szczególnym zainteresowaniem i przychylnością.

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji zwróciła uwagę na poważne uszczuplenie budżetów samorządów, dochody z podatku PIT pozostają również jednym z najważniejszych źródeł dochodów państwa. Zarekomendowano nieuwzględnienie petycji. Oznacza to, że żadnej rewolucji w świadczeniach i podatku PIT nie będzie.

Podobnie jak w przypadku propozycji wprowadzenia dochodu bezwarunkowego dla wszystkich Polaków od 3. roku życia (postulat także zakładał likwidację 800 plus, 13. i 14. emerytury oraz zasiłku dla bezrobotnych), także i ta petycja została odrzucona.