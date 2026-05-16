Forsal logo

Zamiast 800 plus likwidacja PIT dla wszystkich. Szykuje się rewolucja?

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 16:00
pieniądze, 800 plus, likwidacja PIT
Likwidacja 800 plus i zniesienie PIT/Shutterstock
Program 800 plus nie przyniósł oczekiwanej poprawy dzietności, 13. i 14. emerytura nie wpływa znacząco na sytuację finansową seniorów - tak uważa autor petycji, która trafiła do Sejmu. Proponuje likwidację świadczeń, w zamian: zniesienie podatku PIT dla wszystkich. Jest już decyzja w tej sprawie.

Zdaniem autora petycji, która trafiła do Sejmu, zniesienie PIT byłoby dla podatników korzystniejsze niż utrzymywanie obecnych świadczeń: 800 plus, 13. i 14. emerytury.

Likwidacja 800 plus, zniesienie podatku PIT

Petycje składane do Sejmu najczęściej dotyczą propozycji zmian w prawie, problemów społecznych albo postulatów dotyczących działania instytucji publicznych. To jedna z form wpływania obywateli na proces legislacyjny i działania państwa. Spora liczba petycji, które trafiają do Sejmu dotyczą propozycji zmian w świadczeniach, w tym rentach i emeryturach. Ich autorzy proponują inne, własne rozwiązania, które miałyby być korzystniejsze finansowo.

Jedna z takich petycji dotyczyła zniesienia podatku PIT dla wszystkich, a jednocześnie likwidacji 800 plus. Jak przekonuje jej autor, koszt programów 800 plus i dodatkowych 13. i 14. emerytur jest dla budżetu państwa niewspółmiernie wysoki do efektu. Jak przekonuje autor petycji wniesionej do Sejmu, wprowadzenie świadczenia wychowawczego nie przyczyniło się do poprawy dzietności. Z biegiem lat spadła za to wartość świadczenia, które - by zrekompensować rosnące koszty - także musiało wzrosnąć.

Wpływy z podatku PIT w 2024 r. wyniosły ok. 97,6 mld zł. Łączny koszt programów 800 plus (ok. 70 mld zł), 13. emerytury (ok. 13 mld zł) i 14. emerytury (ok. 14 mld zł) wyniósł ok. 97 mld zł. Dochody z PIT są niemal równe wydatkom na te trzy świadczenia

- brzmi treść petycji.

Reforma - w jego ocenie - byłaby zatem neutralna dla budżetu. Z tą argumentacją nie zgodzili się jednak członkowie Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji.

Ponad 3,5 mln wniosków o 800 plus. ZUS wyjaśnia do kiedy trzeba złożyć wniosek, żeby pieniądze nie przepadły
Ponad 3,5 mln wniosków o 800 plus. ZUS wyjaśnia do kiedy trzeba złożyć wniosek, żeby pieniądze nie przepadły

Jest decyzja sejmowej komisji. Koniec PIT i 800 plus?

Samo złożenie petycji nie oznacza więc automatycznej zmiany prawa. Wiele petycji kończy się jedynie dyskusją lub opinią komisji, ale część rzeczywiście prowadzi do prac legislacyjnych. W przypadku tej dotyczącej propozycji zniesienia podatku PIT i likwidacji świadczeń: 800 plus, trzynastek i czternastek, propozycje zmian nie spotkały się ze szczególnym zainteresowaniem i przychylnością.

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji zwróciła uwagę na poważne uszczuplenie budżetów samorządów, dochody z podatku PIT pozostają również jednym z najważniejszych źródeł dochodów państwa. Zarekomendowano nieuwzględnienie petycji. Oznacza to, że żadnej rewolucji w świadczeniach i podatku PIT nie będzie.

Podobnie jak w przypadku propozycji wprowadzenia dochodu bezwarunkowego dla wszystkich Polaków od 3. roku życia (postulat także zakładał likwidację 800 plus, 13. i 14. emerytury oraz zasiłku dla bezrobotnych), także i ta petycja została odrzucona.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZamiast 800 plus likwidacja PIT dla wszystkich. Szykuje się rewolucja? »
Tematy: 800 plusświadczenie wychowawczePITpetycja
Powiązane
świadczenie, dochód, koszty, sejm, 800 plus
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych). Jest decyzja
odwołanie, kary, trawa, zezwolenie, studnia, woda
Zakaz swobodnego korzystania ze studni. Nie użyjesz jej do podlania trawy ani w gospodarstwie domowym, jeśli przekroczysz limit
limit, paliwo, rząd, ropa, ceny paliw, dziennik ustaw
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu [rozporządzenie w Dzienniku Ustaw]
Wizualizacja ESP Młoty
Dokończą elektrownię z czasów Gierka. Cała wieś zniknie pod wodą
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Jest tańszy od pelletu i daje więcej ciepła. Ten opał jest hitem zimy w polskich domach?
Jest dużo tańszy od pelletu, daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości: trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich aby móc mieszkać na wsi
F-35 na lotniskowcu
Piekło dronowe nie uratuje Tajwanu. Analityk CIA: Chiny już dawno odjechały USA
Niedziela handlowa 17.05.2026: sklepy otwarte 17 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 17.05.2026: sklepy otwarte 17 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Boże Ciało, dzień wolny od pracy, prezydent, wypoczynek, urlop
Piątek po Bożym Ciele dniem ustawowo wolnym od pracy? Czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj