Kreml wycina "złych bojarów", by wybielić "cara". I tak zbrodniarz został gubernatorem

Wojciech Rodak
dzisiaj, 13:04
Gen. Aleksandr Szuwajew na polu walki
Władimir Putin kontynuuje "czystkę" wśród gubernatorów przygranicznych, próbując zrzucić na nich odpowiedzialność za problemy z bezpieczeństwem na tych obszarach. Do dymisji podali się – niby na "własną prośbę" – Wiaczesław Gładkow z obwodu biełgorodzkiego i Aleksandr Bogomaz z obwodu briańskiego. Pierwszego z nich zastąpił na stanowisku gen. Aleksandr Szuwajew, który jest współodpowiedzialny za zbrodnie wojenne pod Awdijiwką w Ukrainie.

Gładkow i Bogomaz poszli w odstawkę

13 maja Putin podpisał dwa dekrety, zgodnie z którymi gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow i gubernator obwodu briańskiego Aleksandr Bogomaz zrezygnowali ze stanowisk "na własną prośbę".

Putin mianował pełniącym obowiązki gubernatora obwodu biełgorodzkiego gen. Aleksandra Szuwajewa, dotychczasowego zastępcę gubernatora obwodu irkuckiego. Z kolei obowiązki gubernatora obwodu briańskiego objął Jegor Kowalczuk – były zastępca gubernatora obwodu czelabińskiego oraz szef rządu samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej.

Już na początku kwietnia 2026 r. pojawiały się doniesienia, że Kreml rozważa zastąpienie Gładkowa Szuwajewem. Szuwajew jest absolwentem rządowego programu "Czas Bohaterów", którego celem jest obsadzanie stanowisk państwowych weteranami wojny przeciwko Ukrainie. Rosyjski niezależny portal Meduza, powołując się na źródło zbliżone do administracji prezydenckiej, podał, że rosyjskie władze początkowo chciały mianować na stanowisko gubernatora osobę z większym doświadczeniem cywilnym, ale ostatecznie zdecydowały się na Szuwajewa.

Odwołano już wszystkich gubernatorów przygranicznych obwodów

Zmiany personalne w obwodach biełgorodzkich i briańskim nastąpiły po serii dymisji i aresztowań innych urzędników z regionów przygranicznych. Kreml od dłuższego czasu obarcza winą byłych urzędników obwodów kurskiego, biełgorodzkiego i briańskiego za własne niepowodzenia związane z reakcją na ukraińską ofensywę w obwodzie kurskim w 2024 r. oraz wcześniejsze rajdy transgraniczne z lat 2023–2024.

W maju i grudniu 2024 r. Kreml wymienił również kolejnych gubernatorów obwodu kurskiego – Romana Starowojta i Aleksieja Smirnowa. Odejście Gładkowa i Bogomaza oznacza, że od początku pełnoskalowej wojny wymieniono już kierownictwo we wszystkich trzech rosyjskich obwodach graniczących z północną Ukrainą.

Kreml próbuje odwrócić niezadowolenie od Putina

Mieszkańcy obwodów biełgorodzkiego i briańskiego regularnie skarżyli się na zaniedbania władz w zakresie obrony przed ukraińskimi atakami i usuwania ich skutków. Kreml może także próbować odwrócić społeczne niezadowolenie od Putina i rządzącej partii Jedna Rosja – wybory do Dumy Państwowej zaplanowano na wrzesień 2026 r.

Gładkow publicznie krytykował również skutki wyłączania mobilnego internetu i komunikatora Telegram w rejonach przygranicznych obwodu biełgorodzkiego. Niewykluczone, że Kreml po prostu uznał go za niewystarczająco lojalnego i zastąpił bardziej zaufaną osobą.

Gen. Szuwajew to zbrodniarz wojenny

Gen. Aleksandr Szuwajew od lutego do sierpnia 2022 r. dowodził 4. Samodzielną Brygadą Strzelców Zmotoryzowanych podczas walk o Siewierodonieck i Łysyczańsk w obwodzie ługańskim. Następnie kierował 1. Brygadą Strzelców Zmotoryzowanych podczas walk o Awdijiwkę w obwodzie donieckim.

Według licznych doniesień 1. Brygada Strzelców Zmotoryzowanych dopuściła się pod jego dowództwem wielu zbrodni wojennych, w tym egzekucji ukraińskich jeńców wojennych w rejonie Awdijiwki.

Kreml militaryzuje kadry państwowe

Kreml od dłuższego czasu prowadzi skoordynowaną politykę obsadzania stanowisk lokalnych, regionalnych i federalnych weteranami wojny przeciwko Ukrainie, którzy ukończyli program "Czas Bohaterów". Ma to pomóc w reintegracji wojskowych ze społeczeństwem, wzmocnić relacje między armią a władzami cywilnymi oraz zwiększyć poparcie społeczne dla wojny.

Decyzja o zastąpieniu Gładkowa Szuwajewem – jak piszą analitycy Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) – najprawdopodobniej wpisuje się w długofalowy proces militaryzacji rosyjskiego aparatu państwowego poprzez awansowanie lojalnych wobec Kremla wojskowych i zwolenników wojny.

