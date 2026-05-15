Forsal logo

Zaniepokojenie ruchami Niemiec zasadne? "Tak naprawdę to Polska miała taki plan"

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 13:17
Bundeswehra
Bundeswehra/shutterstock
Niemcy chcą uczynić z Bundeswehry najsilniejszą konwencjonalną armię Europy. To budzi obawy zarówno we Francji, jak w Polsce – pisze w piątek niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung" cytowany przez Deutsche Welle. "Tak naprawdę to Polska miała taki plan" – zauważa gazeta odnośnie największej armii UE.

Polska obserwuje niemieckie zbrojenia z mieszanymi uczuciami – zauważa Deutsche Welle.

Niemcy gwarantem bezpieczeństwa? "Rząd Tuska ma tego świadomość"

Tymczasem w Niemczech często cytuje się słowa szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego z 2011 roku, kiedy mówił, że "bardziej boi się niemieckiej bezczynności niż niemieckiej potęgi'. "Wtedy chodziło o ratowanie strefy euro. Od tamtej pory ten cytat jest chętnie powtarzany, także w kontekście niemieckich wydatków na obronę, a przede wszystkim – wsparcia dla Ukrainy. Niemcy są gwarantem bezpieczeństwa Europejczyków, a także Polski, przynajmniej rząd Donalda Tuska ma tego świadomość" – pisze "SZ" cytowane przez DW.

Niemcy z największą armią w UE? "Tak naprawdę to Polska miała taki plan"

"Ale czy Niemcy muszą przez to od razu dążyć do stworzenia największej armii w UE? Tak naprawdę to Polska miała taki plan" – kontynuuje gazeta. Po czym wskazuje, że Polska ma ok. 40 tysięcy więcej żołnierzy niż Niemcy, które mają dwa razy więcej mieszkańców. "W stosunku do Niemiec zawsze pojawia się duch rywalizacji. Poza tym, biorąc pod uwagę tragiczną historię, w Polsce panuje przekonanie, że ostatecznie zawsze trzeba liczyć tylko na siebie" – dodaje.

"I nawet dziś czasem wydaje się, że Polska nie chce też przyjmować pomocy. A już na pewno nie od Niemiec" – pisze dziennik. I przypomina, że Polska nie zdecydowała się na zakup niemieckich okrętów podwodnych, lecz na szwedzkie. "A z tych 43 miliardów euro z kredytów SAFE od UE nic nie zostanie wydane w Niemczech. Większość trafi do samej Polski. Niemiecko-francuski projekt zbrojeniowy może i się nie powiódł, ale o polsko-niemieckim nie ma mowy" – podkreśla "SZ".

Niemiecki dziennik: PiS podsyca strach, ale Tusk i Sikorski boją się reagować

Według niemieckiego dziennika "prawicowo-nacjonalistyczna partia PiS ciągle podsyca głęboko zakorzeniony strach przed niemiecką dominacją i wykorzystuje go przeciwko rządowi Tuska". "Jednak nawet media raczej niezwiązane z PiS z mieszaniną niepokoju i złośliwej satysfakcji obserwują, gdy Bundeswehra kupuje niewłaściwy sprzęt albo zbyt mało ochotników zgłasza się na misję na Litwę. Jednocześnie premier Donald Tusk i minister spraw zagranicznych Sikorski nieustannie podkreślają, że wróg jest na wschodzie, a nie na zachodzie. Mimo to boją się podjąć jakieś widoczne wspólne działania" – czytamy.

Niemcy wyprzedzają Francję w kwestii zbrojeń. "Rosnący niepokój Paryża"

"W kwestii zbrojeń Niemcy już wyprzedzają Francję, ale Merz chce czegoś więcej niż tylko wydawać pieniądze; domaga się dla Niemiec kluczowej roli w budowaniu silnego europejskiego filaru w NATO" – pisze "Sueddeutsche Zeitung". "Podczas gdy Berlin zbroi się i snuje plany, Paryż z coraz większym niepokojem spogląda na drugą stronę Renu" – dodaje "SZ".

"Czy to sceptycyzm? A może wręcz obawa? Trudno tak dokładnie określić nastroje Francuzów wobec niemieckiego zbrojenia. Ale jeśli zsumować wszystkie mniej lub bardziej publiczne wypowiedzi polityków oraz intelektualistów na ten temat, wyłania się ogólne poczucie niepokoju. I nic dziwnego" – cytuje niemiecki dziennik Deutsche Welle".

Według dziennika wszystko to ma miejsce w niekorzystnej sytuacji dla gospodarki Francji. "Do obaw o upadek gospodarczy i przemysłowy dołącza więc strach przed utratą znaczenia politycznego" – zauważa "SZ".

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: Deutsche Welle
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZaniepokojenie ruchami Niemiec zasadne? "Tak naprawdę to Polska miała taki plan" »
Tematy: NiemcyUnia EuropejskaBundeswehrazbrojenia
Zobacz
|
Wizualizacja ESP Młoty
Dokończą elektrownię z czasów Gierka. Cała wieś zniknie pod wodą
Jest tańszy od pelletu i daje więcej ciepła. Ten opał jest hitem zimy w polskich domach?
Jest dużo tańszy od pelletu, daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
Polacy masowo ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można odzyskać brakujące lata stażu pracy
Kto nie złoży wniosku w ZUS w terminie, straci dodatkowe lata stażu pracy. Polacy masowo sprawdzają dokumenty w ZUS
S1, trasa drogowa na Śląsku
To najpiękniejsza droga w Polsce. Kierowcy pojadą nią na wakacje do Chorwacji
Hotel Gołębiewski Pobierowo - kiedy otwarcie?
Hotel Gołębiewski Pobierowo - cennik, rezerwacje 2026. Kiedy otwarcie największego hotelu w Polsce? Ile kosztuje noc w hotelu Gołębiewskim w Pobierowie?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj