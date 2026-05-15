Bioodpady od 1 lipca tylko w pojemnikach. W tym mieście zapłacisz 92 zł za wyrzucanie śmieci w workach

Kontrole segregacji. Stwierdzono 40 nieprawidłowości w 250 nieruchomościach

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna prowadzi intensywne kontrole prawidłowej segregacji odpadów – zarówno w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. Sprawdzane są przede wszystkim pojemniki na odpady zmieszane.

Najczęstsze błędy:

wrzucanie kartonów po mleku do odpadów zmieszanych,

wyrzucanie papieru do niewłaściwej frakcji,

całkowity brak segregacji.

Kontrole objęły już m.in. Bielawę, Parcelę, Obory i Turowice. Jak podkreśla gmina, obowiązek selektywnej zbiórki odpadów obowiązuje od 2020 r., ale nadal zdarzają się naruszenia.

Kara za złą segregację: 92 zł zamiast 46 zł

Procedura jest dwuetapowa:

Pierwsze naruszenie – ustne lub pisemne upomnienie wraz z instrukcją prawidłowej segregacji. Kolejne naruszenie – wszczęcie postępowania administracyjnego i podwyższenie opłaty.

W przypadku powtórnych nieprawidłowości miesięczna stawka za odbiór odpadów wzrasta z 46 zł do 92 zł od osoby.

Kontrole obejmują również przedsiębiorców. Urzędnicy sprawdzają m.in.:

czy firma ma podpisaną umowę z uprawnionym odbiorcą odpadów,

czy została złożona deklaracja dotycząca wysokości opłat.

Masz kompostownik? Nie możesz wystawiać brązowych worków

Równolegle trwa weryfikacja przydomowych kompostowników. W 2026 r. zgłoszono ich już ponad 700. Osoby korzystające z ulgi za kompostowanie muszą pamiętać, że:

nie mogą wystawiać brązowych worków z bioodpadami,

cały strumień odpadów kuchennych i zielonych powinien trafiać bezpośrednio do kompostownika.

Kontrole kompostowników potrwają do końca roku.

Bioodpady od 1 lipca tylko w pojemnikach HDPE

Od 1 lipca 2026 r. wchodzą nowe zasady dotyczące bioodpadów. Odpady tej frakcji trzeba będzie gromadzić wyłącznie w brązowych pojemnikach HDPE o pojemności:

120 litrów,

240 litrów,

1100 litrów.

Worki będą dopuszczalne jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Ważne HDPE (polietylen o wysokiej gęstości) to materiał odporny na uszkodzenia i działanie czynników atmosferycznych. Gmina podkreśla, że zmiana ma poprawić jakość odbieranych bioodpadów i ograniczyć zanieczyszczenia.

Poziom recyklingu rośnie, ale gmina chce więcej

W 2025 r. Konstancin-Jeziorna osiągnął poziom recyklingu na poziomie 57,15 proc., poprawiając wynik z 2024 r. Samorząd przypomina jednak, że dalsza poprawa jest konieczna, aby uniknąć kar środowiskowych i utrzymać stabilne opłaty dla mieszkańców.