Bioodpady od 1 lipca tylko w pojemnikach. W tym mieście zapłacisz 92 zł za wyrzucanie śmieci w workach

Kontrole segregacji. Stwierdzono 40 nieprawidłowości w 250 nieruchomościach
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna prowadzi intensywne kontrole prawidłowej segregacji odpadów – zarówno w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. Sprawdzane są przede wszystkim pojemniki na odpady zmieszane.
Najczęstsze błędy:
- wrzucanie kartonów po mleku do odpadów zmieszanych,
- wyrzucanie papieru do niewłaściwej frakcji,
- całkowity brak segregacji.
Kontrole objęły już m.in. Bielawę, Parcelę, Obory i Turowice. Jak podkreśla gmina, obowiązek selektywnej zbiórki odpadów obowiązuje od 2020 r., ale nadal zdarzają się naruszenia.
Kara za złą segregację: 92 zł zamiast 46 zł
Procedura jest dwuetapowa:
- Pierwsze naruszenie – ustne lub pisemne upomnienie wraz z instrukcją prawidłowej segregacji.
- Kolejne naruszenie – wszczęcie postępowania administracyjnego i podwyższenie opłaty.
W przypadku powtórnych nieprawidłowości miesięczna stawka za odbiór odpadów wzrasta z 46 zł do 92 zł od osoby.
Kontrole obejmują również przedsiębiorców. Urzędnicy sprawdzają m.in.:
- czy firma ma podpisaną umowę z uprawnionym odbiorcą odpadów,
- czy została złożona deklaracja dotycząca wysokości opłat.
Masz kompostownik? Nie możesz wystawiać brązowych worków
Równolegle trwa weryfikacja przydomowych kompostowników. W 2026 r. zgłoszono ich już ponad 700. Osoby korzystające z ulgi za kompostowanie muszą pamiętać, że:
- nie mogą wystawiać brązowych worków z bioodpadami,
- cały strumień odpadów kuchennych i zielonych powinien trafiać bezpośrednio do kompostownika.
Kontrole kompostowników potrwają do końca roku.
Bioodpady od 1 lipca tylko w pojemnikach HDPE
Od 1 lipca 2026 r. wchodzą nowe zasady dotyczące bioodpadów. Odpady tej frakcji trzeba będzie gromadzić wyłącznie w brązowych pojemnikach HDPE o pojemności:
- 120 litrów,
- 240 litrów,
- 1100 litrów.
Worki będą dopuszczalne jedynie w wyjątkowych sytuacjach.
Ważne
HDPE (polietylen o wysokiej gęstości) to materiał odporny na uszkodzenia i działanie czynników atmosferycznych. Gmina podkreśla, że zmiana ma poprawić jakość odbieranych bioodpadów i ograniczyć zanieczyszczenia.
Poziom recyklingu rośnie, ale gmina chce więcej
W 2025 r. Konstancin-Jeziorna osiągnął poziom recyklingu na poziomie 57,15 proc., poprawiając wynik z 2024 r. Samorząd przypomina jednak, że dalsza poprawa jest konieczna, aby uniknąć kar środowiskowych i utrzymać stabilne opłaty dla mieszkańców.