Forsal logo

4000 zł dodatków. Oto rządowy plan na portfele seniorów

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 10:39
emerytura, senior, pieniądze, emeryt, czternasta emerytura
4000 zł dodatków. Oto rządowy plan na portfele seniorów/Shutterstock
Pojawiły się pierwsze rządowe prognozy dotyczące przyszłorocznych gratyfikacji dla osób starszych. Z opublikowanych założeń wynika, że dzięki wzrostowi stawek trzynastej i czternastej emerytury, seniorzy mogą otrzymać łącznie niemal 4 tys. zł w formie dodatków. Należy jednak pamiętać, że wiążące kwoty poznamy dopiero po ustaleniu ostatecznego wskaźnika waloryzacji.

Rządowe plany na nadchodzące lata 2026-2030 zarysowują optymistyczny scenariusz dla portfeli polskich emerytów. Zgodnie z aktualnymi przewidywaniami na nadchodzące lata, przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji może wynieść 3,48 proc. Przy takim założeniu najniższe świadczenie emerytalne zostałoby podniesione do poziomu 2047,34 zł brutto. Tradycyjnie, znowelizowane stawki zaczną obowiązywać od 1 marca.

Harmonogram wypłat dodatkowych świadczeń

Wiosną i jesienią emeryci mogą spodziewać się dodatkowych zastrzyków gotówki:

  • Trzynasta emerytura (kwiecień): Jej wysokość jest zawsze tożsama z kwotą najniższej emerytury, co w 2026 roku oznaczałoby 2047,34 zł brutto. Jak wyliczył dziennik "Fakt", po uwzględnieniu składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy, kwota netto (na rękę) powinna wynieść minimum 1617,40 zł.
  • Czternasta emerytura (druga połowa roku): Świadczenie to w pełnej wysokości również odpowiada emeryturze minimalnej.

Zasady przyznawania bonusów

Warto zwrócić uwagę na różnice w kryteriach wypłat obu dodatków. Trzynastka przysługuje każdemu emerytowi i renciście, niezależnie od tego, jak wysokie świadczenie pobiera co miesiąc. Czternastka - pełny przelew otrzymają osoby, których standardowa emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku wyższych dochodów stosowany jest mechanizm "złotówka za złotówkę", co oznacza, że dodatek jest proporcjonalnie pomniejszany o nadwyżkę ponad ten limit.

Należy podkreślić, że obecne wyliczenia mają charakter szacunkowy. Kluczowe informacje poznamy w lutym przyszłego roku. Wtedy to Główny Urząd Statystyczny poda realne dane o inflacji i wzroście płac, co pozwoli ustalić wiążący wskaźnik waloryzacji. Co więcej, Ministerstwo Rodziny sygnalizuje, że same zasady waloryzowania świadczeń mogą w najbliższym czasie ulec modyfikacjom.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autora4000 zł dodatków. Oto rządowy plan na portfele seniorów »
Tematy: emeryturytrzynastkawaloryzacjaczternasta emerytura
Powiązane
S1, trasa drogowa na Śląsku
To najpiękniejsza droga w Polsce. Kierowcy pojadą nią na wakacje do Chorwacji
świadczenie, dochód, koszty, sejm, 800 plus
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych). Zapadła decyzja
Samochód, samochody, korkach, droga, kierowcy
Kierowcy utkną w korkach. Warszawa jest na granicy paraliżu [FELIETON]
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Jest tańszy od pelletu i daje więcej ciepła. Ten opał jest hitem zimy w polskich domach?
Jest dużo tańszy od pelletu, daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
Zobacz
|
Jest tańszy od pelletu i daje więcej ciepła. Ten opał jest hitem zimy w polskich domach?
Jest dużo tańszy od pelletu, daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
10 krajów szykuje plany masowej ewakuacji. Polska przygotowuje się na czarny scenariusz
10 krajów szykuje plany masowej ewakuacji. Polska przygotowuje się na czarny scenariusz
świadczenie, dochód, koszty, sejm, 800 plus
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych). Zapadła decyzja
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj