4000 zł dodatków. Oto rządowy plan na portfele seniorów

Rządowe plany na nadchodzące lata 2026-2030 zarysowują optymistyczny scenariusz dla portfeli polskich emerytów. Zgodnie z aktualnymi przewidywaniami na nadchodzące lata, przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji może wynieść 3,48 proc. Przy takim założeniu najniższe świadczenie emerytalne zostałoby podniesione do poziomu 2047,34 zł brutto. Tradycyjnie, znowelizowane stawki zaczną obowiązywać od 1 marca.

Harmonogram wypłat dodatkowych świadczeń

Wiosną i jesienią emeryci mogą spodziewać się dodatkowych zastrzyków gotówki:

Trzynasta emerytura (kwiecień): Jej wysokość jest zawsze tożsama z kwotą najniższej emerytury, co w 2026 roku oznaczałoby 2047,34 zł brutto. Jak wyliczył dziennik "Fakt", po uwzględnieniu składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy, kwota netto (na rękę) powinna wynieść minimum 1617,40 zł.

Czternasta emerytura (druga połowa roku): Świadczenie to w pełnej wysokości również odpowiada emeryturze minimalnej.

Zasady przyznawania bonusów

Warto zwrócić uwagę na różnice w kryteriach wypłat obu dodatków. Trzynastka przysługuje każdemu emerytowi i renciście, niezależnie od tego, jak wysokie świadczenie pobiera co miesiąc. Czternastka - pełny przelew otrzymają osoby, których standardowa emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku wyższych dochodów stosowany jest mechanizm "złotówka za złotówkę", co oznacza, że dodatek jest proporcjonalnie pomniejszany o nadwyżkę ponad ten limit.

Należy podkreślić, że obecne wyliczenia mają charakter szacunkowy. Kluczowe informacje poznamy w lutym przyszłego roku. Wtedy to Główny Urząd Statystyczny poda realne dane o inflacji i wzroście płac, co pozwoli ustalić wiążący wskaźnik waloryzacji. Co więcej, Ministerstwo Rodziny sygnalizuje, że same zasady waloryzowania świadczeń mogą w najbliższym czasie ulec modyfikacjom.