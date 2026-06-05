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Narodowy Instytut Onkologii otrzymał ponad 272 mln zł. Co się zmieni dla pacjentów?

oprac. Oliwia Zielińska
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dzisiaj, 14:37
szpital, lekarz, świadczenia
Narodowy Instytut Onkologii otrzymał ponad 272 mln zł. Co się zmieni dla pacjentów?/Shutterstock
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB) w Warszawie w latach 2025 -2026 r. pozyskał łącznie ponad 272 mln zł na realizację kluczowych inwestycji. Środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę nowej przychodni, rozwój diagnostyki onkologicznej oraz wdrożenie sztucznej inteligencji do analizy obrazów medycznych.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie jest największym ośrodkiem onkologicznym w Polsce i jednym z największych - tego typu - w Europie. W latach 2025-2026 pozyskał łącznie ponad 272 mln zł na realizację kluczowych inwestycji.

Narodowy Instytut Onkologii otrzymał ponad 272 mln zł

Największa część, blisko 225 mln zł, pochodzi z Funduszu Medycznego. Pieniądze przeznaczone są na rozwój opieki onkologicznej, w tym budowę nowej przychodni oraz modernizację i doposażenie kluczowych zakładów i klinik Instytutu.

Kolejne niemal 20 mln zł to dofinansowanie z unijnego programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko). Środki te mają zostać zainwestowane w ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) w celu poprawy dostępu do diagnostyki onkologicznej i rozwoju tzw. opieki jednego dnia.

Z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i z Agencji Badań Medycznych (ABM) Instytut otrzymał ponad 15 mln zł. Zasilą one Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Dodatkowo 12 mln zł z unijnego programu cyfryzacji KPO placówka otrzyma na projekt "Cyfrowy szpital".

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Co się zmieni dla pacjentów?

W ramach projektu „Cyfrowy szpital" placówka wdroży system elektronicznej dokumentacji medycznej zintegrowany z centralnym systemem P1, e-podpisy dla lekarzy i pacjentów oraz tablety na oddziałach. Kluczowym elementem będzie integracja systemów radiologicznych z algorytmami sztucznej inteligencji, które automatycznie przeanalizują obrazy DICOM i wesprą lekarzy w szybkiej diagnostyce. Inwestycja obejmie też wzmocnienie cyberbezpieczeństwa całej placówki.

– Ponad 20 proc. naszych podopiecznych to pacjenci spoza Mazowsza. Jako instytut onkologii o najwyższym stopniu referencyjności zapewniamy wsparcie każdemu, kto się do nas zgłasza. Nigdy nie odprawiamy pacjentów z kwitkiem i to się nie zmieni. Wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych pozwoli nam usprawnić zarządzanie – przekazała w środę dyrektor Instytutu prof. Beata Jagielska.

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Źródło: PAP
oprac. Oliwia Zielińska
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Tematy: dofinansowaniepacjencilekarzeonkologia
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