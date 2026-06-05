Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie jest największym ośrodkiem onkologicznym w Polsce i jednym z największych - tego typu - w Europie. W latach 2025-2026 pozyskał łącznie ponad 272 mln zł na realizację kluczowych inwestycji.

Narodowy Instytut Onkologii otrzymał ponad 272 mln zł

Największa część, blisko 225 mln zł, pochodzi z Funduszu Medycznego. Pieniądze przeznaczone są na rozwój opieki onkologicznej, w tym budowę nowej przychodni oraz modernizację i doposażenie kluczowych zakładów i klinik Instytutu.

Kolejne niemal 20 mln zł to dofinansowanie z unijnego programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko). Środki te mają zostać zainwestowane w ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) w celu poprawy dostępu do diagnostyki onkologicznej i rozwoju tzw. opieki jednego dnia.

Z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i z Agencji Badań Medycznych (ABM) Instytut otrzymał ponad 15 mln zł. Zasilą one Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Dodatkowo 12 mln zł z unijnego programu cyfryzacji KPO placówka otrzyma na projekt "Cyfrowy szpital".

Co się zmieni dla pacjentów?

W ramach projektu „Cyfrowy szpital" placówka wdroży system elektronicznej dokumentacji medycznej zintegrowany z centralnym systemem P1, e-podpisy dla lekarzy i pacjentów oraz tablety na oddziałach. Kluczowym elementem będzie integracja systemów radiologicznych z algorytmami sztucznej inteligencji, które automatycznie przeanalizują obrazy DICOM i wesprą lekarzy w szybkiej diagnostyce. Inwestycja obejmie też wzmocnienie cyberbezpieczeństwa całej placówki.