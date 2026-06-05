Forsal logo

Rekordowe pieniądze dla nauczycieli na wakacje. Na ich konta może trafić nawet 5400 złotych

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 14:12
Rekordowe pieniądze dla nauczycieli na wakacje. Na ich konta może trafić nawet 5400 złotych
Rekordowe pieniądze dla nauczycieli na wakacje. Na ich konta może trafić nawet 5400 złotych/Shutterstock
Nadchodzące wakacje mogą przynieść nauczycielom miłą finansową niespodziankę. Na ich konta trafią dodatkowe środki związane ze świadczeniem urlopowym i wczasami pod gruszą. W zależności od miejsca zatrudnienia i regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nauczyciele mogą otrzymać nawet 5400 złotych. Kto dokładnie może liczyć na pieniądze i kiedy zostaną wypłacone?

Rekordowo wysokie świadczenie urlopowe dla nauczycieli

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli zmienia się każdego roku. W 2026 roku zostało ustalone na poziomie 2943,23 zł brutto. Po odliczeniu 12-procentowego podatku daje to około 2590 zł netto. To wzrost o 219,83 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego, kiedy świadczenie wynosiło 2723,40 zł brutto. Co ważne, dodatek ten nie jest uzależniony od sytuacji życiowej i materialnej nauczyciela. Na jego wysokość wpływ ma jednak wymiar zatrudnienia.

Świadczenie urlopowe 2026 - niektórzy nauczyciele dostaną mniej

Pełne świadczenie urlopowe w wysokości 2943,23 zł przysługuje nauczycielom zatrudnionym na pełny etat, którzy przepracowali cały rok. W przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy lub rozpoczynających zatrudnienie w trakcie roku szkolnego kwota ta jest odpowiednio niższa. Dla przykładu nauczyciel zatrudniony na 3/4 etatu otrzyma 2207,42 zł, natomiast przy 1/2 etatu świadczenie wyniesie 1471,62 zł. Niższe kwoty trafią również do osób, które zakończą pracę przed końcem roku szkolnego – w ich przypadku wysokość świadczenia zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

Świadczenie urlopowe to nie wszystko

Prawo do otrzymania świadczenia urlopowego nauczycielom zapewniają przepisy Karty Nauczyciela. Oprócz tego mogą oni ubiegać się o dodatkowe wsparcie na wypoczynek w formie tzw. wczasów pod gruszą, o ile taka możliwość została przewidziana w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym u danego pracodawcy. Warto więc sprawdzić zapisy regulaminu funkcjonującego w szkole lub placówce, aby upewnić się, czy przewidziano tego rodzaju dofinansowanie. Jeśli tak, nauczyciele mają takie samo prawo do ubiegania się o świadczenie jak pozostali pracownicy. Przepisy nie pozwalają bowiem na wykluczenie nauczycieli z grona osób uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy socjalnej.

Ile wynoszą wczasy pod gruszą dla nauczycieli?

Warto pamiętać, że w przeciwieństwie do świadczenia urlopowego, wysokość dofinansowania w ramach tzw. wczasów pod gruszą zależy od sytuacji socjalnej pracownika. Przy jego przyznawaniu uwzględniane są m.in. dochody, sytuacja rodzinna oraz warunki życiowe. W praktyce oznacza to, że osoby znajdujące się w trudniejszej sytuacji materialnej mogą otrzymać wyższe wsparcie.

Szczegółowe zasady przyznawania oraz wysokość świadczenia określa regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w danej placówce. Przyznawane kwoty powinny być zróżnicowane i dostosowane do kryteriów socjalnych. Jak podaje infor.pl, w jednostkach finansowanych ze środków publicznych dofinansowanie to najczęściej wynosi od 800 do 2500 zł.

Nauczyciele mogą dostać nawet ponad 5400 zł dofinansowania na wakacje

W 2026 roku nauczyciele mogą otrzymać szczególnie wysokie wsparcie finansowe związane z okresem wakacyjnym – łączna wartość świadczeń może przekroczyć 5400 zł. Składają się na nią dwa elementy: obowiązkowe świadczenie urlopowe, które przy pełnym etacie wynosi 2943,23 zł brutto, oraz dodatkowe środki w ramach tzw. „wczasów pod gruszą”. To drugie świadczenie, zależne od sytuacji socjalnej pracownika oraz zapisów regulaminu ZFŚS, może sięgać nawet 2500 zł. W efekcie nauczyciel spełniający odpowiednie warunki i zatrudniony na pełny etat może uzyskać łącznie ponad 5400 zł na letni wypoczynek.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 288 ze zm.)
  • Ustawa budżetowa na rok 2026 z dnia 9 stycznia 2026 r. (Dz.U. 2026 poz. 62)
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRekordowe pieniądze dla nauczycieli na wakacje. Na ich konta może trafić nawet 5400 złotych »
Tematy: nauczycielewczasy pod grusząświadczenie urlopowe
Powiązane
Oferują 6900 zł netto na najniższym stanowisku i stabilne zatrudnienie „do emerytury”. Poszukują pracowników. W tym roku zamierzają zatrudnić 120 osób
Oferują 6900 zł netto na najniższym stanowisku i stabilne zatrudnienie „do emerytury”. Poszukują pracowników. W tym roku zamierzają zatrudnić 120 osób
Płacą nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie za pracę biurową i… poszukują pracowników
Płacą nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie za pracę biurową i… poszukują pracowników
Zobacz
|
Masa czołgów przy granicy z Rosją. Brytyjczycy przerzucili elitarną jednostkę
Masa czołgów przy granicy z Rosją. Brytyjczycy przerzucili elitarną jednostkę
Budowa trasy S6 wzdłuż morza
S6 domknięta przed wakacjami. Znamy datę otwarcia ostatniego odcinka nad Bałtykiem
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj