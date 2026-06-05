Rekordowe pieniądze dla nauczycieli na wakacje. Na ich konta może trafić nawet 5400 złotych

Rekordowo wysokie świadczenie urlopowe dla nauczycieli

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli zmienia się każdego roku. W 2026 roku zostało ustalone na poziomie 2943,23 zł brutto. Po odliczeniu 12-procentowego podatku daje to około 2590 zł netto. To wzrost o 219,83 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego, kiedy świadczenie wynosiło 2723,40 zł brutto. Co ważne, dodatek ten nie jest uzależniony od sytuacji życiowej i materialnej nauczyciela. Na jego wysokość wpływ ma jednak wymiar zatrudnienia.

Świadczenie urlopowe 2026 - niektórzy nauczyciele dostaną mniej

Pełne świadczenie urlopowe w wysokości 2943,23 zł przysługuje nauczycielom zatrudnionym na pełny etat, którzy przepracowali cały rok. W przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy lub rozpoczynających zatrudnienie w trakcie roku szkolnego kwota ta jest odpowiednio niższa. Dla przykładu nauczyciel zatrudniony na 3/4 etatu otrzyma 2207,42 zł, natomiast przy 1/2 etatu świadczenie wyniesie 1471,62 zł. Niższe kwoty trafią również do osób, które zakończą pracę przed końcem roku szkolnego – w ich przypadku wysokość świadczenia zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

Świadczenie urlopowe to nie wszystko

Prawo do otrzymania świadczenia urlopowego nauczycielom zapewniają przepisy Karty Nauczyciela. Oprócz tego mogą oni ubiegać się o dodatkowe wsparcie na wypoczynek w formie tzw. wczasów pod gruszą, o ile taka możliwość została przewidziana w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym u danego pracodawcy. Warto więc sprawdzić zapisy regulaminu funkcjonującego w szkole lub placówce, aby upewnić się, czy przewidziano tego rodzaju dofinansowanie. Jeśli tak, nauczyciele mają takie samo prawo do ubiegania się o świadczenie jak pozostali pracownicy. Przepisy nie pozwalają bowiem na wykluczenie nauczycieli z grona osób uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy socjalnej.

Ile wynoszą wczasy pod gruszą dla nauczycieli?

Warto pamiętać, że w przeciwieństwie do świadczenia urlopowego, wysokość dofinansowania w ramach tzw. wczasów pod gruszą zależy od sytuacji socjalnej pracownika. Przy jego przyznawaniu uwzględniane są m.in. dochody, sytuacja rodzinna oraz warunki życiowe. W praktyce oznacza to, że osoby znajdujące się w trudniejszej sytuacji materialnej mogą otrzymać wyższe wsparcie.

Szczegółowe zasady przyznawania oraz wysokość świadczenia określa regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w danej placówce. Przyznawane kwoty powinny być zróżnicowane i dostosowane do kryteriów socjalnych. Jak podaje infor.pl, w jednostkach finansowanych ze środków publicznych dofinansowanie to najczęściej wynosi od 800 do 2500 zł.

Nauczyciele mogą dostać nawet ponad 5400 zł dofinansowania na wakacje

W 2026 roku nauczyciele mogą otrzymać szczególnie wysokie wsparcie finansowe związane z okresem wakacyjnym – łączna wartość świadczeń może przekroczyć 5400 zł. Składają się na nią dwa elementy: obowiązkowe świadczenie urlopowe, które przy pełnym etacie wynosi 2943,23 zł brutto, oraz dodatkowe środki w ramach tzw. „wczasów pod gruszą”. To drugie świadczenie, zależne od sytuacji socjalnej pracownika oraz zapisów regulaminu ZFŚS, może sięgać nawet 2500 zł. W efekcie nauczyciel spełniający odpowiednie warunki i zatrudniony na pełny etat może uzyskać łącznie ponad 5400 zł na letni wypoczynek.

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