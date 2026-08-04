Przebudowa drogi z lat 70. zeszłego wieku

Rozbudowa DK15 rozpocznie się w Brodnicy od Ronda Olsztyńskiego i postępować będzie w kierunku Ostródy, a zakończy się sąsiedztwie dawnej stacji kolejowej Tama Brodzka.

Obecnie istniejąca szosa została zbudowana w latach 70. zeszłego wieku. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków ruchu.

Zakres inwestycji

W ramach inwestycji powstaną dwa ronda na skrzyżowaniach z ulicami Żmijewską i Strażacką. Zaplanowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej i 12 przejść dla pieszych, a także ekranów akustycznych i przejść dla średnich zwierząt.

Wyłoniona w przetargu Grupa Mirbud przygotuje projekt wykonawczy i zrealizuje roboty budowalne. Koszt inwestycji wyniesie 71,8 mln zł, a całość ma być gotowa w 2030 r.

Rozbudowa DK15

Inwestycja stanowi trzeci etap rozbudowy DK15 w rejonie Brodnicy. W ramach dwóch poprzednich m.in. zbudowano dwa ronda - Olsztyńskie i Toruńskie oraz estakadę w ciągu Alei Józefa Piłsudskiego długości 538 m. Pozwoliło to na wyprowadzenie ze ścisłego centrum miasta ruchu tranzytowego.

Bydgoski Oddział GDDKiA jeszcze w tym roku planuje ogłoszenie przetargu na projekt i budowę obwodnicy Kowalewa Pomorskiego na DK15.