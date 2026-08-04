Forsal logo

Kraj NATO poluje na polskie MiG-29. Ukraińcy zaczynają kręcić nosem

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 07:37
Kraj NATO poluje na polskie MiG-29. Ukraińcy zaczynają kręcić nosem
Kraj NATO poluje na polskie MiG-29. Ukraińcy zaczynają kręcić nosem/PAP
Bułgaria szuka sposobu na szybkie wzmocnienie swojego lotnictwa bojowego. Sofia rozważa nie tylko przejęcie polskich MiG-29, ale również zakup używanych F-16 i JAS-39 Gripen. W ocenie Defense Express taka sytuacja może skomplikować plany Kijowa, który również liczy na pozyskanie tych maszyn.

Bułgaria analizuje różne możliwości utrzymania zdolności swojego lotnictwa bojowego. Jednym z rozwiązań ma być pozyskanie używanych myśliwców MiG-29 od Polski, które Warszawa planuje przekazać Ukrainie po wycofaniu ich ze służby.

Polskie MiG-29 to nie wszystko. Bułgaria patrzy na F-16 i Gripeny

Zainteresowanie bułgarskiej strony polskimi maszynami potwierdził minister obrony Dimitar Stojanow. Sofia nie ogranicza się jednak wyłącznie do samolotów produkcji radzieckiej. Według bułgarskich mediów resort obrony prowadzi również rozmowy dotyczące możliwości zakupu używanych myśliwców F-16 oraz JAS-39 Gripen.

Bułgarskie ministerstwo obrony miało skierować oficjalne zapytania w sprawie dostępności tych maszyn, choć nie ujawniono, do jakich państw zostały one wysłane. Działania te mają związek z problemami związanymi z modernizacją bułgarskich sił powietrznych.

Zobacz również

Bułgaria w 2019 roku zdecydowała się na zakup od Stanów Zjednoczonych pierwszych ośmiu myśliwców F-16 Block 70. Kolejna umowa obejmująca następne osiem maszyn została podpisana w 2022 roku. Program miał pozwolić Sofii na całkowite zastąpienie poradzieckich MiG-29 nowoczesnymi samolotami zachodniej konstrukcji.

Realizacja zamówienia napotkała jednak opóźnienia. Dostawy nowych F-16 przebiegają wolniej, niż zakładano, a dodatkowo podczas wdrażania części maszyn do służby pojawiły się problemy techniczne. W efekcie Bułgaria rozważa utrzymanie części floty MiG-29 nawet do 2030 roku.

W tym scenariuszu pomocne mogłyby być dodatkowe egzemplarze pozyskane z Polski. Drugą opcją jest zakup kolejnych używanych zachodnich myśliwców, które mogłyby uzupełnić lub zastąpić obecnie eksploatowane maszyny.

Bułgaria chce kupić myśliwce. Ukraina może stracić ważną szansę

Według analityków ukraińskiego portalu Defense Express działania Sofii mogą mieć konsekwencje dla Ukrainy. Kijów również jest zainteresowany używanymi F-16 i Gripenami, które mogłyby zwiększyć możliwości ukraińskiego lotnictwa walczącego z Rosją.

"Ze strony Defense Express zauważamy, że takie plany Bułgarii mogą wiązać się z pewnym ryzykiem dla Ukrainy - w kontekście tego, że (prawie) wszelkie używane myśliwce F-16 lub Gripen, które Sofia rozważa do zakupu, mogą być opcją wzmocnienia Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy, jeśli te samoloty będą gotowe do walki" - piszą ukraińscy analitycy.

Zdaniem ekspertów oba państwa mogą więc zainteresować się podobną pulą dostępnych maszyn. Szczególnie dotyczy to starszych, ale nadal zdolnych do działań bojowych F-16 oraz szwedzkich Gripenów, które znajdują się na wyposażeniu kilku europejskich państw.

Państwa NATO coraz częściej sięgają po używane myśliwce

Decyzja Bułgarii nie byłaby wyjątkiem w Europie. Państwa NATO coraz częściej wykorzystują rynek wtórny, aby szybciej zwiększać swoje zdolności bojowe, zanim otrzymają nowe konstrukcje zamówione u producentów.

Przykładem jest Rumunia, która zdecydowała się na zakup używanych F-16 od Portugalii, Norwegii oraz Holandii. Bukareszt wykorzystał te samoloty jako rozwiązanie przejściowe przed dalszą modernizacją własnych sił powietrznych.

Zobacz również

Dla Bułgarii kluczowym problemem pozostaje czas. Sofia musi zapewnić ciągłość działania lotnictwa, zanim wszystkie zamówione F-16 Block 70 zostaną dostarczone i osiągną pełną gotowość operacyjną. Jednocześnie każde dodatkowe państwo zainteresowane używanymi myśliwcami może oznaczać większą konkurencję dla Ukrainy, która od początku rosyjskiej inwazji zabiega o zachodnie samoloty bojowe.

Stan bułgarskiego wojska od dłuższego czasu jest przedmiotem analiz ekspertów. Tuż po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie sama Bułgaria wprost zarysowała swoją krytyczną sytuację, wskazując na niemożność wykonywania zobowiązań sojuszniczych na wypadek konfliktu Rosji z NATO. Z analiz Instytutu Europy Środkowej wynika, że Bułgaria nie tylko jest niesprawnym członkiem sił NATO, ale również nie jest w stanie bronić własnego terytorium.

Śledź najnowsze informacje dotyczące wojny, bezpieczeństwa i obronności. Więcej materiałów na ten temat znajdziesz na Forsal.pl.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta »
Tematy: UkrainaNATOmyśliwceBułgaria
Powiązane
Japonia szykuje się na podbój Europy. Patrzy w stronę Polski
Japonia szykuje się na podbój Europy. Patrzy w stronę Polski
Polski dron na wojnie w Iranie. Skąd się tam wziął?
Polski dron na wojnie w Iranie. Skąd się tam wziął?
Przekazano je po cichu Ukrainie. Polskie drony trafiły na front
Przekazano je po cichu Ukrainie. Polskie drony trafiły na front
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Myśliwiec F-35
Połowa polskich F-35 powstanie w Europie. Pierwszy już wzbił się w powietrze
Nie przegap
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Płonące auto na ulicy Kramatorska trafione przez rosyjskiego drona
Taniec śmierci wokół bastionów Donbasu. Rosyjskie bomby i drony już odcinają logistykę
Woda, restauracja
Klient nie dostanie darmowej wody w restauracji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z tego pomysłu
ogrodzenie, prawo budowlane, budowa, zgoda, sąsiad
Sąsiad może zablokować budowę płotu przy granicy działki. Bez zgody prace zostaną wstrzymane
Apteka, recepta, farmaceuta
Łatwiejszy dostęp do leków na receptę. Pacjent nie musi już tego robić
Dron uderzeniowy firmy SkyFall
Ukraina ma dwa nowe dronowe asy. JetKiller gromi nowe Shahedy, drugi sięgnie nawet do Rosji
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Polecamy
Polacy mają coraz większe długi? KRD pokazał najnowszy bilans
Polacy mają coraz większe długi? KRD pokazał najnowszy bilans
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Trwają prace nad budżetem na przyszły rok. Czy będzie podwyżka drugiego progu podatkowego?
Trwają prace nad budżetem na przyszły rok. Czy będzie podwyżka drugiego progu podatkowego?
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Historyczny dzień na GPW. WIG20 pobił rekord po blisko 19 latach
Historyczny dzień na GPW. WIG20 pobił rekord po blisko 19 latach
Rynek wtórny nieruchomości. Ofert sprzedaży mieszkań ubywa, a ceny rosną
Rynek wtórny nieruchomości. Ofert sprzedaży mieszkań ubywa, a ceny rosną
Karta SIM, wymiana karty SIM w telefonie
Masowa ucieczka od jednego operatora. Polacy przenieśli 740 tys. numerów w 6 miesięcy
Kraj
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
ogrodzenie, prawo budowlane, budowa, zgoda, sąsiad
Sąsiad może zablokować budowę płotu przy granicy działki. Bez zgody prace zostaną wstrzymane
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Gdzie trafi niewykorzystane 1,5 % podatku?
Wzmocnienie Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz docenienie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego – nowe przepisy
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Żłobek, opiekun żłobkowy
Nowe przywileje dla opiekunów dzieci do lat 3. Zniżki na przejazdy transportem publicznym, cyfrowa legitymacja opiekuna
Kraj NATO poluje na polskie MiG-29. Ukraińcy zaczynają kręcić nosem
Kraj NATO poluje na polskie MiG-29. Ukraińcy zaczynają kręcić nosem
Atak Rosji na Polskę ukraińskimi dronami. Z Kijowa płynie poważne ostrzeżenie
Atak Rosji na Polskę ukraińskimi dronami. Z Kijowa płynie poważne ostrzeżenie
Świat
Płonące auto na ulicy Kramatorska trafione przez rosyjskiego drona
Taniec śmierci wokół bastionów Donbasu. Rosyjskie bomby i drony już odcinają logistykę
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Dron uderzeniowy firmy SkyFall
Ukraina ma dwa nowe dronowe asy. JetKiller gromi nowe Shahedy, drugi sięgnie nawet do Rosji
Ukraińskie ataki rujnują rosyjski eksport. Moskwa szuka nowych szlaków morskich
Ukraińskie ataki rujnują rosyjski eksport. Moskwa szuka nowych szlaków morskich
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Wizualizacja myśliwca GCAP
Przyspiesza wyścig o myśliwiec VI generacji. Japonia naciska na partnerów z GCAP
Nowa brygada szturmowa na Białorusi. Poruszenie przy granicy z Ukrainą
Nowa brygada szturmowa na Białorusi. Poruszenie przy granicy z Ukrainą
Jedna z wizualizacji F-47
Nawet najbliższy sojusznik USA nie chce F-47. Zapowiedział własny myśliwiec VI generacji
Zapisz się na newsletter
Zapisz się na newsletter Forsal.pl „Bezpieczeństwo” i otrzymuj najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa w Polsce i na świecie.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj