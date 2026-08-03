1200 złotych na ucznia w roku szkolnym 2026/2027. Te trzy świadczenia (300 zł, 800 zł, 100 zł) można łączyć

300 złotych na ucznia w roku szkolnym 2026/2027 w ramach programu Dobry Start

W roku szkolnym 2026/2027 rodzice i opiekunowie uczniów ponownie mogą ubiegać się o świadczenie z programu Dobry Start. W jego ramach przysługuje jednorazowa wypłata w wysokości 300 zł na każde dziecko uczęszczające do szkoły. Wsparcie przyznawane jest bez względu na sytuację dochodową rodziny i obejmuje uczniów od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia 20 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności granica wieku została podwyższona do 24 lat.

Program ma pomóc rodzinom w pokryciu wydatków związanych z początkiem roku szkolnego, takich jak zakup podręczników, zeszytów, artykułów szkolnych czy ubrań. Otrzymanych pieniędzy nie trzeba jednak przeznaczać na konkretny cel ani dokumentować sposobu ich wydania. Nabór wniosków trwa od 1 lipca do 30 listopada 2026 roku.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Aby otrzymać świadczenie z programu Dobry Start w wysokości 300 zł, konieczne jest złożenie wniosku w formie elektronicznej. Można to zrobić za pośrednictwem jednej z dostępnych platform:

aplikacji mobilnej mZUS przeznaczonej dla urządzeń z systemem Android i iOS,

Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),

bankowości internetowej, jeśli dany bank udostępnia odpowiedni formularz,

portalu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas wypełniania wniosku należy podać podstawowe dane dziecka, w tym numer PESEL oraz informacje dotyczące szkoły, do której uczęszcza. W formularzu trzeba również wskazać m.in. wiek dziecka, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością – dołączyć odpowiednie orzeczenie w formie elektronicznej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pieniądze są przekazywane bezpośrednio na wskazane konto bankowe, bez konieczności składania dokumentów w wersji papierowej.

800 złotych na ucznia w roku szkolnym 2026/2027 z programu Rodzina 800 plus

W roku szkolnym 2026/2027 rodzice i opiekunowie mogą również korzystać ze świadczenia w wysokości 800 zł miesięcznie na dziecko w ramach programu Rodzina 800 plus. W przypadku opieki naprzemiennej kwota ta jest dzielona po równo między oboje rodziców.

Świadczenie przyznawane jest na roczne okresy rozliczeniowe trwające od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Obecny okres wypłat rozpoczął się 1 czerwca 2026 roku i zakończy się 31 maja 2027 roku. Aby zachować ciągłość otrzymywania pieniędzy bez przerwy w wypłatach, wniosek należało złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2026 roku. Osoby, które złożą dokumenty później, nadal mogą otrzymać świadczenie, jednak będzie ono przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 800 plus?

Aby otrzymywać świadczenie w ramach programu Rodzina 800 plus, należy złożyć wniosek przez internet. Do wyboru są następujące kanały:

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),

aplikacja mobilna mZUS dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS,

serwis bankowości elektronicznej w bankach udostępniających odpowiedni formularz,

portal Emp@tia prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas składania wniosku konieczne jest podanie danych dziecka, takich jak imię, nazwisko i numer PESEL, a także numeru rachunku bankowego do wypłaty świadczenia. Należy również wskazać okres, którego dotyczy wniosek, czyli standardowo od czerwca 2026 roku do maja 2027 roku. W sytuacji, gdy rodzice sprawują opiekę naprzemienną, każdy z nich powinien złożyć własny wniosek o przyznanie części świadczenia.

100 złotych na ucznia w roku szkolnym 2026/2027 w ramach dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Rodziny otrzymujące zasiłek rodzinny mogą dodatkowo skorzystać z jednorazowego dodatku związanego z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 100 zł. Świadczenie przysługuje gospodarstwom domowym, w których dochód netto na jedną osobę nie przekracza 674 zł miesięcznie, a w przypadku rodzin wychowujących dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności – 764 zł.

Dodatek wypłacany jest raz w roku na każde dziecko rozpoczynające naukę w szkole lub odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. Należy pamiętać, że nie stanowi on samodzielnego świadczenia, lecz jest jednym z dodatków przysługujących w ramach zasiłku rodzinnego.

Aby uzyskać jednorazowy dodatek w wysokości 100 zł związany z rozpoczęciem roku szkolnego lub rocznym przygotowaniem przedszkolnym, należy najpierw złożyć wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego, ponieważ dodatek ten jest z nim powiązany i nie funkcjonuje jako osobne świadczenie. Dokumenty składa się w urzędzie gminy lub miejskim/gminnym ośrodku pomocy społecznej odpowiednim dla miejsca zamieszkania.

We wniosku trzeba podać między innymi:

dane dziecka, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL oraz informacje o rodzaju placówki, do której uczęszcza,

informacje dotyczące dochodów rodziny, w tym wysokość dochodu netto przypadającego na jedną osobę,

dokument potwierdzający niepełnosprawność dziecka, jeśli taka sytuacja występuje.

W przypadku roku szkolnego 2026/2027 wnioski można składać do 31 października 2026 roku. Po spełnieniu kryterium dochodowego wynoszącego 674 zł na osobę lub 764 zł na osobę w przypadku dziecka z niepełnosprawnością, dodatek zostanie wypłacony razem z zasiłkiem rodzinnym.

Nawet 1200 złotych na ucznia w roku szkolnym 2026/2027

W roku szkolnym 2026/2027 rodzice mogą otrzymać nawet 1200 zł wsparcia na jedno dziecko w związku z rozpoczęciem nauki. Taka suma wynika z połączenia trzech różnych form pomocy: 300 zł w ramach programu Dobry Start, 800 zł ze świadczenia Rodzina 800 plus oraz 100 zł dodatku szkolnego wypłacanego w ramach zasiłku rodzinnego.

Należy jednak pamiętać, że dodatkowe 100 zł przysługuje wyłącznie rodzinom spełniającym określone kryterium dochodowe – dochód nie może przekraczać 674 zł netto miesięcznie na osobę, a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności limit wynosi 764 zł. Rodziny, które przekraczają ten próg i nie mogą skorzystać z zasiłku rodzinnego, otrzymają łącznie 1100 zł z pozostałych dwóch programów.