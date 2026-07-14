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2770 zł dla ucznia w roku szkolnym 2026/2027 z dwóch świadczeń, które można łączyć. Przysługują bez względu na dochód i stan zdrowia

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
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dzisiaj, 13:20
2770 zł dla ucznia w roku szkolnym 2026/2027 z dwóch świadczeń, które można łączyć. Przysługują bez względu na dochód i stan zdrowia
2770 zł dla ucznia w roku szkolnym 2026/2027 z dwóch świadczeń, które można łączyć. Przysługują bez względu na dochód i stan zdrowia/Shutterstock
W roku szkolnym 2026/2027 wybrani uczniowie mogą otrzymać dwa świadczenia, których łączna wartość wynosi 2770 zł. Wsparcie to jest przyznawane niezależnie od wysokości dochodów rodziny oraz stanu zdrowia dziecka. Aby z niego skorzystać, trzeba jednak spełnić określony warunek. Sprawdź, kto może ubiegać się o te mniej znane świadczenia i jakie kroki należy podjąć, aby je otrzymać.

Rodziny, które w 2026 roku zostały dotknięte skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak nawałnice, huragany, intensywne opady deszczu, gradobicia czy powodzie, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie przeznaczone dla dzieci i uczniów w ramach rządowego programu pomocy na rok szkolny 2026/2027. Przewidziane formy wsparcia obejmują między innymi zasiłek losowy przeznaczony na potrzeby edukacyjne oraz dofinansowanie udziału w wyjazdach o charakterze terapeutyczno-edukacyjnym.

Trzy formy wsparcia dla uczniów poszkodowanych w wyniku zdarzeń atmosferycznych

Program wsparcia obejmuje trzy główne formy pomocy: zasiłek losowy, wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne oraz zajęcia opiekuńcze lub terapeutyczno-edukacyjne. Zasiłek losowy został przewidziany dla uczniów, których rodziny poniosły straty materialne w wyniku klęsk żywiołowych i potrzebują dodatkowych środków na zakup artykułów niezbędnych do nauki, takich jak podręczniki, przybory szkolne, sprzęt komputerowy czy inne pomoce edukacyjne.

Pozostałe elementy programu, czyli wyjazdy oraz zajęcia o charakterze terapeutyczno-edukacyjnym, mają zapewnić dzieciom wsparcie psychologiczne, społeczne i edukacyjne po trudnych doświadczeniach związanych z wystąpieniem ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ich celem jest pomoc uczniom w powrocie do normalnego funkcjonowania i odbudowaniu poczucia bezpieczeństwa.

Aby skorzystać z jednej z dostępnych form pomocy, rodzina musi wcześniej otrzymać zasiłek celowy przyznawany na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenie to kierowane jest do gospodarstw domowych, które poniosły szkody wpływające na możliwość prawidłowego funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym. Program ma obowiązywać do końca 2027 roku, zapewniając uczniom poszkodowanym przez klęski żywiołowe zarówno pomoc finansową, jak i organizacyjną.

1000 zł, 1575 zł lub 2770 zł wsparcia w ramach programu pomocy uczniom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych

Zasiłek losowy w ramach rządowego programu wsparcia dla dzieci i uczniów poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych jest przeznaczony dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów wszystkich rodzajów szkół, którzy uczą się w trybie dziennym. Kwota tego świadczenia może wynieść maksymalnie 1000 zł na jedno dziecko. Dodatkowo uczniowie mogą otrzymać dofinansowanie do wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w wysokości do 1770 zł na osobę. Oznacza to, że łączna wartość pomocy dla jednego dziecka lub ucznia może sięgnąć nawet 2770 zł.

Program obejmuje również trzecią formę wsparcia, czyli dofinansowanie zajęć opiekuńczych oraz terapeutyczno-edukacyjnych. Z tej pomocy mogą skorzystać dzieci realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, uczniowie klas I–III szkoły podstawowej, klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, a także uczniowie szkół dziennych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość dofinansowania wynosi 575 zł na każde dziecko lub ucznia uczestniczącego w zajęciach. Dodatkowo placówka może otrzymać środki obliczane na podstawie liczby uczestników – liczba dzieci jest dzielona przez pięć, wynik zaokrągla się w górę do pełnej liczby, a następnie mnoży przez 1000 zł. Należy jednak pamiętać, że tej formy wsparcia nie można otrzymać jednocześnie z dofinansowaniem wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego.

Otrzymanie zasiłku celowego kluczowym warunkiem uzyskania zasiłku losowego i dofinansowań dla uczniów

Warunkiem otrzymania zasiłku losowego na potrzeby edukacyjne, a także dofinansowania wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego lub zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych, jest wcześniejsze uzyskanie zasiłku celowego przyznawanego na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej. W pierwszej kolejności rodzice lub opiekunowie dziecka powinni złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

W składanym dokumencie należy przedstawić informacje dotyczące szkód, jakie powstały w wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie, nawałnice, huragany czy gradobicia. Do wniosku warto dołączyć materiały potwierdzające poniesione straty, np. decyzje urzędowe, opinie rzeczoznawców, protokoły lub dokumentację fotograficzną.

Dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu zasiłku celowego rodzina może ubiegać się o kolejne formy pomocy przewidziane w programie, w tym o zasiłek losowy na cele związane z edukacją dziecka oraz pozostałe świadczenia wspierające uczniów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych.

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Źródło: forsal.pl
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki w dziennikarstwie internetowym stawiała w serwisach Ringier Axel Springer, potem przez 10 lat związana była z największym e-commerce w Polsce. W Dziennik.pl i Forsal.pl zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z finansami osobistymi. 

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Tematy: uczeńrok szkolny 2026/2027zasiłek losowy
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