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Dla jednych 300 złotych, dla innych 400 złotych. Takie wsparcie czeka na rodziców uczniów w roku szkolnym 2026/2027

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
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dzisiaj, 15:28
Dla jednych 300 złotych, dla innych 400 złotych. Takie wsparcie czeka na rodziców uczniów w roku szkolnym 2026/2027
Dla jednych 300 złotych, dla innych 400 złotych. Takie wsparcie czeka na rodziców uczniów w roku szkolnym 2026/2027/GazetaPrawna.pl
W roku szkolnym 2026/2027 rodzice uczniów będą mogli otrzymać nie tylko 300 zł w ramach programu „Dobry Start”, ale także dodatkowe 100 zł na rozpoczęcie roku szkolnego. W jakim terminie należy złożyć wniosek, aby jak najszybciej uzyskać to wsparcie?

Choć zakup wyprawki szkolnej co roku wiąże się ze znacznymi kosztami, państwo proponuje programy mające odciążyć budżety domowe. W roku szkolnym 2026/2027 rodzice uczniów mogą liczyć na dwa rodzaje wsparcia związanego z rozpoczęciem nauki. Pierwszym jest program „Dobry Start”, w ramach którego przysługuje 300 zł na wyprawkę szkolną, a drugim – mniej popularny – dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Komu należy się 300 złotych na wyprawkę?

Świadczenie 300+ stanowi część rządowego programu „Dobry Start”, którego celem jest wspieranie rodzin wychowujących dzieci w wieku szkolnym. Przysługuje ono rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka, a także osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz sprawującym pieczę zastępczą. Jednorazowa kwota 300 zł przyznawana jest na każde dziecko uczące się w szkole – od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24. roku życia.

Z programu wyłączone są dzieci uczęszczające do przedszkola, „zerówki” oraz studenci. Co istotne, świadczenie ma charakter powszechny i nie jest uzależnione od dochodu – przysługuje wszystkim spełniającym kryteria dzieciom niezależnie od sytuacji finansowej rodziny.

Jak złożyć wniosek o dodatek szkolny 300 złotych w ramach programu Dobry Start?

Wniosek o świadczenie 300+ można złożyć wyłącznie online. Do dyspozycji są trzy główne opcje: portal Emp@tia, platforma PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna, ponieważ wiele banków umożliwia przesłanie wniosku bezpośrednio przez swoje systemy lub aplikacje mobilne.

Po jego złożeniu ZUS rozpatruje sprawę w ciągu kilku tygodni. Wypłata świadczenia odbywa się wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe – nie ma możliwości otrzymania pieniędzy w gotówce.

Do kiedy można składać wnioski o 300+ na ucznia w roku szkolnym 2026/2027?

Wnioski o świadczenie 300+ można składać w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2026 roku. Należy jednak pamiętać, że złożenie wniosku do końca sierpnia zapewnia wypłatę środków jeszcze we wrześniu, czyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wnioski złożone w późniejszym terminie również będą rozpatrywane, jednak wypłata świadczenia może nastąpić z opóźnieniem.

Komu należy się dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 złotych?

Poza świadczeniem 300 zł z programu „Dobry Start”, część rodzin może również ubiegać się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, który jest elementem zasiłku rodzinnego. Wysokość tego świadczenia wynosi 100 zł i przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci w wieku szkolnym, o ile spełnione jest kryterium dochodowe – 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością.

Dodatek ten przyznawany jest raz w roku na każde dziecko rozpoczynające naukę w szkole – od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do zakończenia edukacji, jednak nie dłużej niż do 21. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24. roku życia.

Jak złożyć wniosek o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Wniosek o dodatek w wysokości 100 zł składa się jednocześnie z wnioskiem o zasiłek rodzinny. Dokumenty należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Do wymaganych załączników należą m.in. zaświadczenia potwierdzające dochody, orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) oraz dokument potwierdzający uczęszczanie dziecka do szkoły.

Do kiedy można złożyć wniosek o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego można składać w terminie od 1 lipca 2026 roku (online) lub w formie papierowej od 1 sierpnia 2026 roku do 31 października 2026 roku. Zaleca się jednak ich wcześniejsze złożenie, aby świadczenie zostało wypłacone w pierwszych tygodniach roku szkolnego.

Dla kogo 400 złotych w roku szkolnym 2026/2027?

Łącznie 400 zł mogą otrzymać rodziny, które spełniają warunki do uzyskania obu świadczeń – 300 zł z programu „Dobry Start” oraz 100 zł dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Pomoc ta jest skierowana głównie do rodzin o niższych dochodach, jednak w praktyce wielu uczniów może z niej skorzystać, zwłaszcza jeśli spełniają kryteria uprawniające do zasiłku rodzinnego.

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Źródło: forsal.pl
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki w dziennikarstwie internetowym stawiała w serwisach Ringier Axel Springer, potem przez 10 lat związana była z największym e-commerce w Polsce. W Dziennik.pl i Forsal.pl zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z finansami osobistymi. 

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Tematy: uczeńzasiłek rodzinnyDobry Startwyprawka
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