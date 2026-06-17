Ostatnie dni na złożenie wniosku. Czas tylko do końca czerwca. Ci, którzy nie zdążą, mogą stracić nawet 2400 zł

Pobierasz świadczenie 800 plus? Pamiętaj, aby złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się w czerwcu. Jeśli dopełnisz formalności do końca miesiąca, otrzymasz wypłatę z wyrównaniem od czerwca. Natomiast w przypadku złożenia wniosku w lipcu lub później, świadczenie będzie przysługiwać dopiero od miesiąca złożenia dokumentów – bez wyrównania.

Ostatnie dni na złożenie wniosku o 800 plus

Nabór wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres rozliczeniowy (od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r.) ruszył 1 lutego, jednak część osób nadal nie dopełniła formalności. Czas na złożenie wniosku jest już ograniczony. Tylko do końca czerwca można zapewnić sobie ciągłość wypłat. Opóźnienie może okazać się kosztowne, ponieważ wniosek złożony dopiero w lipcu skutkuje utratą części świadczenia.

Termin nie dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci

Termin składania wniosków o 800 plus do końca czerwca dotyczy wyłącznie rodziców, którzy chcą kontynuować pobieranie świadczenia. W przypadku nowo narodzonych dzieci obowiązują jednak inne zasady – ich rodzice nie muszą trzymać się tego terminu. Mogą oni złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jeśli zrobią to w wyznaczonym czasie, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia. Dzięki temu młodzi rodzice nie tracą żadnych środków, nawet jeśli dziecko przyszło na świat pod koniec ogólnego okresu naboru.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek o świadczenie 800 plus można złożyć wyłącznie online, co znacznie upraszcza i przyspiesza całą procedurę. Najczęściej wybieraną opcją jest Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, gdzie po zalogowaniu należy uzupełnić odpowiedni formularz. Alternatywnie można skorzystać z bankowości internetowej (w wielu bankach dostępna jest taka funkcja), portalu Emp@tia lub aplikacji mobilnej mZUS.

Niezależnie od wybranej metody wymagane są podstawowe dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna, w tym numer PESEL i informacje o adresie zamieszkania. Cały proces trwa zwykle kilka minut, a potwierdzenie złożenia wniosku można od razu pobrać w formie pliku PDF.

Terminy składania wniosków o świadczenie 800 plus w 2026 roku

Termin złożenia wniosku ma kluczowe znaczenie dla tego, kiedy świadczenie zostanie przyznane i wypłacone:

od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. – ZUS rozpatrzy wniosek, a wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.,

– ZUS rozpatrzy wniosek, a wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2026 r., od 1 do 31 maja 2026 r. – rodzice otrzymają świadczenie wraz z wyrównaniem za czerwiec, a przelew zostanie zrealizowany do 31 lipca 2026 r.,

– rodzice otrzymają świadczenie wraz z wyrównaniem za czerwiec, a przelew zostanie zrealizowany do 31 lipca 2026 r., od 1 do 30 czerwca 2026 r. – wypłata wraz z wyrównaniem za czerwiec nastąpi najpóźniej do 31 sierpnia 2026 r.,

– wypłata wraz z wyrównaniem za czerwiec nastąpi najpóźniej do 31 sierpnia 2026 r., od 1 do 31 lipca 2026 r. – świadczenie będzie naliczane od lipca, a środki trafią do beneficjentów do 30 września 2026 r.,

– świadczenie będzie naliczane od lipca, a środki trafią do beneficjentów do 30 września 2026 r., od 1 do 31 sierpnia 2026 r. – wypłata zostanie naliczona od sierpnia, a przelew nastąpi do 31 października 2026 r.

Za niezłożenie wniosku w terminie można stracić 800 złotych

Niezłożenie wniosku o 800 plus w wymaganym terminie może wiązać się z realną stratą finansową. Jeśli rodzic nie dopełni formalności do końca czerwca, nie otrzyma wyrównania za pominięte miesiące, nawet w przypadku późniejszego złożenia dokumentów. W praktyce oznacza to, że zamiast pełnej rocznej kwoty 9600 zł na dziecko, świadczenie może wynieść jedynie 8800 zł, czyli o 800 zł mniej.

Dla wielu rodzin, zwłaszcza wychowujących kilkoro dzieci, taka różnica może być szczególnie odczuwalna. Przykładowo, w przypadku trójki dzieci i spóźnionego wniosku, strata może sięgnąć nawet 2400 zł za jeden miesiąc.