Karta Dużej Rodziny także dla rodzin z dwójką dzieci. Te osoby często nie wiedzą, że mogą korzystać ze zniżek

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
dzisiaj, 10:42
Karta Dużej Rodziny przysługuje zazwyczaj rodzicom, którzy wychowują lub wychowywali co najmniej troje dzieci. Obowiązujące przepisy przewidują jednak pewne wyjątki. W określonych sytuacjach z uprawnień mogą skorzystać także rodziny mające dwoje dzieci. W jakich przypadkach jest to możliwe?

Kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Zgodnie z art. 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, prawo do jej otrzymania mają członkowie tzw. rodziny wielodzietnej. Oznacza to rodzinę, w której rodzic lub rodzice, a także małżonek jednego z rodziców, wychowują lub wychowywali łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich obecny wiek.

Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się:

  • rodzica, również zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka,
  • małżonka rodzica,
  • dziecko, także objęte pieczą zastępczą lub przebywające w rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny przysługuje dzieciom do ukończenia 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę – do 25 lat, jednak nie dłużej niż do 30 września danego roku. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności nie obowiązuje limit wieku.

Uprawnienia do Karty nie mają natomiast rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ci, którym ograniczono ją poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że dotyczy to mniej niż trojga dzieci. Z programu wyłączone są również osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej lub prowadzące rodzinny dom dziecka, jeśli sąd odebrał im dzieci z powodu niewłaściwej opieki. Z Karty mogą korzystać nie tylko obywatele Polski, lecz także wybrane grupy cudzoziemców oraz obywatele państw UE i EFTA mieszkający w Polsce.

Większa grupa uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe zasady dotyczące Karty Dużej Rodziny, które znacznie poszerzyły grono uprawnionych. Od tego momentu prawo do Karty mają nie tylko rodziny wychowujące obecnie co najmniej troje dzieci, ale również osoby, które spełniały ten warunek w przeszłości. Oznacza to, że z uprawnień mogą korzystać także seniorzy, których dzieci są już dorosłe i samodzielne, a także rodzice dzieci zmarłych.

Karta Dużej Rodziny przysługuje także w przypadku śmierci trzeciego dziecka

Prawo do Karty Dużej Rodziny zachowują również rodzice, których trzecie dziecko zmarło – niezależnie od tego, ile czasu żyło i kiedy nastąpiła jego śmierć. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy dziecko żyło zaledwie kilka dni, jak i przypadków sprzed wielu, a nawet kilkudziesięciu lat. Oznacza to, że osoby, które w pewnym momencie wychowywały co najmniej troje dzieci, nadal mogą korzystać z Karty, nawet jeśli obecnie mają pod opieką mniej dzieci albo żadne z nich nie pozostaje już na ich utrzymaniu.

Przykład

Pani Małgorzata jest mamą dwóch dorosłych synów: 39-letniego Krzysztofa i 34-letniego Jakuba. Jednak 36 lat temu urodziła także córkę, która przeżyła jedynie 7 dni. Choć od tamtych wydarzeń minęły ponad trzy dekady, a dziś pani Małgorzata nie wychowuje już żadnych małych dzieci, spełnia ustawowe kryterium posiadania co najmniej trojga dzieci na utrzymaniu w swoim życiu. Oznacza to, że może obecnie korzystać z przywilejów Karty Dużej Rodziny, nawet jako seniorka, której dzieci są już dorosłe i samodzielne.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w przypadku śmierci trzeciego dziecka?

Aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny w przypadku śmierci trzeciego lub kolejnego dziecka, należy przejść taką samą procedurę jak pozostali wnioskodawcy. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania albo elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

We wniosku trzeba podać dane wszystkich członków rodziny uprawnionych do otrzymania Karty, a w przypadku zmarłego dziecka wskazać jego numer PESEL. Jeśli dziecko nie posiadało numeru PESEL, konieczne będzie dołączenie odpisu aktu urodzenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Karta zostanie wydana w wybranej formie – tradycyjnej plastikowej lub elektronicznej.

