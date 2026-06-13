Forsal logo

Tak tanio dawno nie było. Czy ceny masła pozostaną stabilne? Ekspert nie ma wątpliwości

oprac. Aleksandra Gruszczyńska
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 10:34
masło, ceny masła 2026
masło, ceny masła 2026/Shutterstock
Dobre wiadomości dla konsumentów. Ceny masła, które jeszcze rok temu spędzały sen z powiek, nie tylko się ustabilizowały, ale wręcz spadły. Tak tanio nie było od dawna. Za 200-gramową kostkę trzeba było zapłacić w maju br. średnio 4,92, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku – 7,62. Eksperci wskazali przyczynę.

Koniec koszmaru konsumentów, kiedy z zapartym tchem śledzili rosnące z tygodnia na tydzień ceny masła. W kluczowych momentach ceny za kostkę dobijały do 10 złotych. Na szczęcie era zawirowań na tym rynku dobiegła końca.

Cenowa huśtawka dobiegła końca

Jak wskazują analitycy z UCE Research, w ostatnich latach masło przechodziło cenową huśtawkę. W styczniu 2023 r. kostka o wadze 200 g kosztowała średnio (pod uwagę wzięto zarówno ceny regularne jak i promocyjne) 7,01 zł, w sierpniu tego roku - 5,13 zł, a w grudniu już 7,54 zł. Najgwałtowniejszy wzrost cen miesiąc do miesiąca nastąpił jednak w 2024 r. - we wrześniu za kostkę trzeba było zapłacić 5,47 zł, a miesiąc później 8,44 zł, czyli o 54 proc. więcej. W grudniu średnia cena wyniosła 8,99 zł.

W 2025 roku ceny masła były zdecydowanie bardziej stabilne i wahały się w przedziale 7,33 - 8,14 zł. Od grudnia masło już tylko taniało, a średnia cena kostki spadła z 7,33 do 5,45 zł w kwietniu. Odczyty majowe wykazały, że masło kosztowało 4,92 zł. Tak tanie nie było od lat.

Ceny masła spadły po gwałtownych wzrostach. Ekspert wyjaśnia

Robert Biegaj, ekspert rynku z Shopfully Poland zwrócił uwagę, że w 2023 roku rynek pozostawał względnie stabilny. „Był to okres stopniowego wygaszania wcześniejszego szoku inflacyjnego wywołanego kryzysem energetycznym, wzrostem kosztów produkcji żywności oraz zwyżką cen surowego mleka. W tym czasie sieci handlowe, przede wszystkim zaś toczące między sobą wojny cenowe dyskonty, prowadziły agresywną politykę promocyjną” - wskazał.

Jesienią 2024 roku, nastąpiła trwała zmiana warunków na rynku - w październiku ceny wystrzeliły w górę, a w kolejnych miesiącach trend wzrostowy się utrzymał. W ocenie Biegaja wpłynęło na to kilka czynników.

„Kluczowe znaczenie miało ograniczenie podaży mleka w Europie, a w konsekwencji wzrost cen tłuszczu mlecznego. Jednocześnie zakłady mleczarskie i sieci handlowe nadal odczuwały skutki wzrostu cen energii, które wywindowały koszty przetwórstwa, transportu i przechowywania. Dodatkowo zmieniła się strategia samych sieci handlowych. Po okresie intensywnej wojny cenowej ograniczono skalę promocji, ponieważ w dłuższej perspektywie nie dało się dłużej utrzymać tak niskich marż” - zaznaczył ekspert.

Stabilizacja cen w 2025 roku wynikała w opinii Biegaja z tego powodu, że ich poziom został zaakceptowany zarówno przez handel, który wypracowywał satysfakcjonującą marżę jak i konsumentów, którzy zdążyli się do wyższych cen przyzwyczaić, dzięki czemu popyt nie spadł.

„Dopiero pierwsze miesiące 2026 roku przyniosły wyraźniejsze sygnały korekty. Średnia cena masła wróciła do poziomów zbliżonych do tych obserwowanych jeszcze przed szokiem cenowym. To pierwszy tak wyraźny spadek od jesieni 2024 roku. Może to świadczyć o początku nowego cyklu rynkowego w warunkach stabilizacji kosztów energii, odbudowy podaży mleka oraz ponownego nasilenia wojny cenowej w handlu detalicznym” - zauważył Biegaj.

Ekspert zwrócił również uwagę, że analiza pokazuje bardzo silną sezonowość rynku masła. Najniższe ceny najczęściej pojawiały się latem i na początku jesieni, natomiast najwyższe przypadały na czwarty kwartał roku, szczególnie w okresie przedświątecznym. Przy tym w dużej mierze zależało to od polityki promocyjnej największych sieci handlowych.

Stabilizacja cen na rynku masła powinna się utrzymać

„W najbliższych miesiącach rynek powinien nadal pozostawać pod presją spadkową. Tradycyjnie początek lata jest okresem niższych cen nabiału, ponieważ rośnie podaż mleka, a jednocześnie słabnie sezonowy popyt konsumencki obserwowany jesienią i zimą. Widoczny jest też powrót strategii wykorzystywania masła jako magnesu przyciągającego klientów do sklepów. Skala promocji może być więc większa niż w 2025 roku” - prognozuje Biegaj.

Ekspert przewiduje stopniowy wzrost cen jesienią wraz ze zwiększającym się sezonowo popytem. „Po wakacyjnym minimum ceny ponownie zaczną rosnąć i pod koniec roku mogą wrócić w okolice 6-7 zł za kostkę” - zaznaczył Biegaj.

Scenariusz gwałtownego, skokowego wzrostu cen, tak jak w 2024 roku, nie powinien się jednak - w jego ocenie - powtórzyć, m.in. ze względu na stabilną sytuację podażową na międzynarodowych rynkach.

„Pamiętać jednak należy, że wszelkie zaburzenia w podaży mogą bardzo szybko przekładać się na ceny masła na sklepowych półkach” - podkreślił Biegaj.Dobre

Wykorzystane dane pochodzą z raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” UCE Research, Uniwersytetów WSB Merito i Hiper-Com Poland. Łącznie wzięto pod uwagę ceny z 48 tys. sklepów należących do 62 sieci handlowych. Badaniem objęto dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTak tanio dawno nie było. Czy ceny masła pozostaną stabilne? Ekspert nie ma wątpliwości »
Tematy: handelcenyceny masła
Powiązane
Niedziela handlowa 14.06.2026: sklepy otwarte 14 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 14.06.2026: sklepy otwarte 14 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Senior w samochodzie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Niedziela handlowa 14.06.2026: sklepy otwarte 14 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 14.06.2026: sklepy otwarte 14 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj