Forsal logo

Tusk wyłonił się z pociągu i nie krył zadowolenia. Po 33 latach Łomża wróciła na kolejową mapę Polski

oprac. Aleksandra Gruszczyńska
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 17:53
Donald Tusk
Donald Tusk jednym z pierwszych pasażerów na trasie Łomża-Ostrołęka/PAP
Łomża wróciła na kolejową mapę Polski po 33 latach przerwy. Jednym z pierwszych pasażerów był premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu nie krył ekscytacji i złożył ważną dla regionu obietnicę.

Na ten dzień mieszkańcy Łomży czekali ponad trzy dekady. Już od niedzieli, 14 czerwca, ruszą regularne połączenia pasażerskie na trasie Białystok-Łomża, które będą realizowane przez PKP Intercity - (uruchomi dwie pary pociągów) i Polregio (cztery pary pociągów).

Koniec komunikacyjnego wykluczenia

Pociągiem będzie można dojechać do Białegostoku, ale też do Ostrołęki i Olsztyna. Podróż do Białegostoku zajmie ok. 1,5 godziny, zaś do Olsztyna - 2 godziny i 20 minut. W 2027 roku planowane jest uruchomienie połączenia do Warszawy - czas podróży z Łomży do stolicy, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Infrastruktury, ma zająć godzinę i 50 minut.

- „Łomża czekała 33 lata i doczekała się – uruchamiamy bezpośrednie połączenia do Ostrołęki, Białegostoku i Olsztyna. Już w przyszłym roku będzie można pojechać stąd bezpośrednio do Warszawy nowoczesnymi, wyprodukowanymi w Polsce pociągami” – powiedział premier Donald Tusk podczas specjalnego przejazdu pierwszym pociągiem na trasie Ostrołęka–Łomża.

Szef rządu akcentował, że przywracane są połączenia w bardzo wielu miejscowościach, nie tylko dużych miastach, ale też mniejszych. Jak stwierdził, w planach jest włączenie do połączeń dalekobieżnych „wszystkich, bez wyjątku, powiatów”.

- Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano, a dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje – zaznaczył premier.

Polska stawia na rozwój transportu kolejowego

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak także podkreślał, że „kolej wraca do Łomży po 33 latach”. - Do Łomży wracają pasażerowie, a Łomża wraca wreszcie na kolejową mapę Polski. (...) Dotychczas puste tory w Łomży były symbolem zapomnienia, a od teraz jest to po prostu droga do pracy, do szkoły, na studia. Z symbolu zapomnienia tory w Łomży stają się symbolem nowych możliwości, lepszych możliwości – podkreślał Klimczak.

Dodał, że uruchomione połączenia to element szerszego planu inwestycyjnego. - Nasz rząd inwestuje potężne miliardy w rozwój kolei, w budowę nowych linii kolejowych, budowę nowych dworców, remont stacji, cyfryzację kolei, w nowoczesny tabor - wymieniał minister. – To wszystko jest po to, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie Polaków, którzy chcą jeździć koleją – dodał.

Klimczak wyraził zadowolenie z tego, że PKP Intercity z nowym rozkładem wakacyjnym zwiększa liczbę połączeń. – W porównaniu z rokiem 2023, czyli ostatnim rokiem rządów naszych poprzedników, zwiększyliśmy ofertę przewozową o 30 procent. To jest 129 połączeń dobowo więcej - podał.

Przypomniał o przyjętym w tym tygodniu na rządzie projekcie noweli ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Jego zdaniem jest to „całkowita zmiana i rewolucja, jeżeli chodzi o myślenie o transporcie publicznym”. – Cel jest jeden: jak najwięcej połączeń, szczególnie w mniejszych miejscowościach (…). Naszym celem jest niwelacja wykluczenia komunikacyjnego w Polsce. Tych działań będzie naprawdę jeszcze więcej – zaznaczył minister.

Ogromy sukces PKP

PKP Intercity w sobotnim komunikacie podało, że „nowe pociągi będą kursować w kat. ekonomicznej InterCity, która oferuje wygodne podróżowanie w korzystnej cenie. Bilety na przejazdy z Białegostoku do Łomży/Śniadowa zaczynają się od 9 zł, a z Olsztyna do Łomży/Śniadowa od 14 zł” - podała spółka. Dodała, że planuje, że od czerwca 2027 r. wrócą połączenia z Łomży do Warszawy i będą one docelowo obsługiwane nowoczesnymi hybrydowymi zespołami trakcyjnymi.

Z kolei spółka PKP PLK w komunikacie podała, że przywrócenie ruchu pasażerskiego do Łomży to jedno z najważniejszych wydarzeń na kolejowej mapie Polski ostatnich lat. Spółka wskazała, że uruchomienie połączeń wymagało odbudowy 17 km linii kolejowej na odcinku Śniadowo – Łomża oraz odtworzenia infrastruktury pasażerskiej na stacji w Łomży. „W ramach prac wykonano nowe tory, rozjazdy, obiekty inżynieryjne, urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz perony umożliwiające obsługę ruchu pasażerskiego” - podała PKP PLK.

Zaznaczyła, że przywrócenie ruchu pasażerskiego nie oznacza zakończenia inwestycji. „Modernizacja trasy Łapy – Śniadowo – Łomża będzie kontynuowana w kolejnych latach. Zaplanowano dalsze prace na stacjach i przystankach oraz rozbudowę infrastruktury, która jeszcze bardziej poprawi dostępność kolei w regionie” - zapowiedziała spółka.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTusk wyłonił się z pociągu i nie krył zadowolenia. Po 33 latach Łomża wróciła na kolejową mapę Polski »
Tematy: Donald Tusktransportkolej
Powiązane
Niedziela handlowa 14.06.2026: sklepy otwarte 14 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 14.06.2026: sklepy otwarte 14 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
F-35 nad Polską. Policzyliśmy koszt lotu trzech myśliwców. Ta kwota zwala z nóg
F-35 nad Polską. Policzyliśmy koszt lotu trzech myśliwców. Ta kwota zwala z nóg
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Historyczny spadek dzietności w najludniejszym kraju świata. Najnowsze dane zaskakują demografów
Historyczny spadek dzietności w najludniejszym kraju świata. Najnowsze dane zaskakują demografów
Niedziela handlowa 14.06.2026: sklepy otwarte 14 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 14.06.2026: sklepy otwarte 14 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
pieniądze, oszczędności, podatki, obligacje, lokaty, konta OKI
Powyżej tych kwot oszczędności trzeba będzie od 2027 r. zapłacić nowy podatek. Podatek Belki nie zniknie ale będą zwolnienia podatkowe dla posiadaczy kont OKI
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj