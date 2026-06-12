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Historyczne IPO SpaceX. Akcje startują z dużym wzrostem

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 17:46
SpaceX idzie na giełdę 12 czerwca
Firma SpaceX Elona Muska wchodzi na giełdę/Shutterstock
Firma SpaceX należąca do Elona Muska zadebiutowała w piątek na giełdzie. Symboliczne otwarcie notowań odbyło się w Nowym Jorku oraz Teksasie. Wskazania przed rozpoczęciem sesji sugerowały start kursu na poziomie ok. 175 USD za akcję, wobec 135 USD ustalonych w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO).

SpaceX debiut giełdowy i rekordowe IPO

SpaceX sprzedała 555,6 mln akcji po 135 dolarów za sztukę dużym inwestorom, pozyskując w ten sposób ok. 75 mld dolarów w ramach jednej z największych w historii IPO. Oznacza to wycenę SpaceX na poziomie 1,75–1,77 bln dolarów, co czyni ją jedną z największych spółek publicznych na świecie.

W piątek założona w 2002 roku firma wchodzi na giełdę, a przed otwarciem sesji pierwsze wskazania ceny akcji SpaceX wynoszą około 175 USD (ok. 30 proc. więcej w porównaniu do IPO) - podał Bloomberg. Handel akcjami pod tickerem SPCX na Nasdaq ruszy w ciągu dnia.

Otwarcie notowań SpaceX

Symbolicznego otwarcia notowań firmy w Teksasie i Nowym Jorku dokonali Musk i prezes oraz dyrektorka operacyjna Gwynne Shotwell.

- Oceniałem szanse powodzenia SpaceX na mniej niż 10 proc. Mówiłem ludziom wprost: Słuchajcie, najprawdopodobniej poniesiemy porażkę, ale warto spróbować. Bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie pojawi się nowa firma wchodząca do sektora kosmicznego, nigdy nie staniemy się cywilizacją zdolną do podróży kosmicznych – powiedział 54-letni Musk w siedzibie SpaceX w Teksasie.

- Celem SpaceX jest umożliwienie ludziom podróży na Księżyc, na Marsa, a później jeszcze dalej - oznajmił najbogatszy człowiek świata, który dzięki debiutowi może zostać pierwszym bilionerem. IPO oznacza też, że 4400 obecnych i byłych pracowników SpaceX stanie się milionerami.

Wcześniej w tym roku producent rakiet kosmicznych SpaceX przejął firmę z dziedziny sztucznej inteligencji xAI. W przeszłości Musk połączył xAI, który wypuścił chatbota Grok, z X czyli dawnym Twitterem.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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Tematy: giełdaakcjeSpaceX
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