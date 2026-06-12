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Historyczny krok Ukrainy do UE. W poniedziałek rusza pierwszy klaster negocjacyjny

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 20:25
[aktualizacja dzisiaj, 20:30]
Ukraina, Unia Europejska
W poniedziałek Ukraina i Mołdawia rozpoczną formalne rozmowy akcesyjne z Unią/Shutterstock
Cypryjska prezydencja w Radzie UE poinformowała w piątek, że w poniedziałek w Luksemburgu odbędą się konferencje międzyrządowe z Ukrainą i Mołdawią, które mają zainaugurować pierwszy klaster negocjacyjny w ramach procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej.

Drugie już konferencje międzyrządowe z Ukrainą i Mołdawią odbędą się 15 czerwca w Luksemburgu pod przewodnictwem cypryjskiej prezydencji w Radzie UE.

Jak poinformowała w piątek Nikozja, w ich trakcie otwarty zostanie klaster pierwszy tzw. Fundamenty, uznawany za podstawę całego procesu rozszerzenia i obejmujący m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją oraz przestrzeganie zasad państwa prawa. Ten pierwszy z sześciu klastrów negocjacyjnych otwierany jest jako pierwszy i zamykany jako ostatni.

UE otwiera pierwszy klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią

„Dziś Unia Europejska zrobiła ważny krok naprzód. Wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego z Ukrainą i Mołdawią” – poinformowali w bliźniaczych wpisach na platformie X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

Jak podkreślili, decyzja o rozpoczęciu negocjacji o członkostwie, jest wyrazem „uznania dla determinacji, odwagi i ciężkiej pracy obu państw na rzecz reform, mimo ogromnych wyzwań”. Politycy dodali, że rozszerzenie jest strategicznym wyborem, bo większa Unia Europejska leży we wspólnym interesie wszystkich państw. „Rozszerzenie pozostaje jednym z największych sukcesów UE i naszą najlepszą inwestycją we wspólną przyszłość” - ocenili.

Droga Ukrainy i Mołdawii do członkostwa w UE

Cypr, który przewodniczy obecnie pracom Rady UE, określił rozpoczęcie rozmów jako „historyczny moment” i „kamień milowy” na drodze obu państw do członkostwa.

„Podejmując wspólnie ten ważny krok, potwierdzamy, że Unia Europejska jest najsilniejsza wtedy, gdy pozostaje zjednoczona, kieruje się zasadami i jest otwarta na tych, którzy są zaangażowani w realizację jej wartości” - napisała prezydencja cypryjska na swoim profilu na platformie X.

Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących do UE w 2022 r., kilka miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Formalną zgodę na rozpoczęcie negocjacji przywódcy państw UE wydali w grudniu 2023 r., jednak otwarcie pierwszych rozdziałów wymagało dalszych uzgodnień między państwami członkowskimi. Rozmowy przyspieszyły po tym, jak Węgry, które dotąd blokowały otwarcie pierwszego klastra, wycofały weto po przejęciu władzy w kraju przez Petera Magyara.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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Tematy: Unia EuropejskaUkrainaakcesja do UE
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