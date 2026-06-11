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Praca taksówkarza nie dla przestępców. Rząd zaostrza zasady dla kierowców spoza Unii

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:32
Praca taksówkarza nie dla przestępców. Rząd zaostrza zasady dla kierowców spoza Unii
Praca taksówkarza nie dla przestępców. Rząd zaostrza zasady dla kierowców spoza Unii/Shutterstock
Kierowcy spoza Unii Europejskiej będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności nie tylko z polskiego Krajowego Rejestru Karnego, ale też ze swojego kraju pochodzenia - napisała czwartkowa „Rzeczpospolita” w materiale „Taksówki nie dla przestępców”.

Polskie zaświadczenie o niekaralności nie wystarczy

Gazeta podała, że Ministerstwo Infrastruktury planuje rozszerzenie wymogów dotyczących niekaralności kierowców taksówek. Teraz, by wykonywać przewóz osób, trzeba przedstawić zaświadczenie o niekaralności z polskiego Krajowego Rejestru Karnego.

„W efekcie nie ma przeszkód, by dostarczyła je osoba, która w przeszłości została skazana nawet za poważne przestępstwa (np. morderstwo, gwałt lub handel narkotykami) w Gruzji, Pakistanie czy Ukrainie.” - napisała „Rz”.

Bez tego dokumentu nie wyjadą na trasę

Dziennik ustalił, że niebawem ma zostać wpisany do wykazu prac Rady Ministrów projekt, który przewiduje, że osoby niebędące obywatelami państw z UE lub EFTA, ubiegając się o licencję, będą musiały złożyć zaświadczenie potwierdzające niekaralność także z państwa pochodzenia, wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo konsula.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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Tematy: transportprawotaksówkiprzewozy osób
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