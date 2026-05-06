Autonomiczne taksówki w Polsce? Branża szykuje testy

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 12:18
Jeszcze niedawno były ciekawostką z Doliny Krzemowej, dziś coraz śmielej skręcają w stronę polskich ulic. Autonomiczne taksówki przestają być futurystyczną wizją, a zaczynają konkretnym planem biznesowym - z harmonogramem testów i listą firm gotowych wejść do gry. Wszystko rozbija się o jedno: przepisy.

Firmy liczą na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku

Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach. Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, licząc na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku – czytamy w środę w „Rzeczpospolitej”.

Polska firma Eternis, będąca partnerem platform Uber i Bolt, planuje wprowadzenie autonomicznych pojazdów na rynki europejskie, w tym do Polski – ustaliła „Rz”. Prezes spółki Kamil Leszczyński zapowiada, że jeszcze w tym roku firma zamierza zakupić odpowiednie auta i rozpocząć pierwsze testy. Realizacja tych planów stała się możliwa dzięki nowelizacji prawa o ruchu drogowym, która usuwa dotychczasowe bariery regulacyjne i umożliwia testowanie pojazdów bez kierowcy w realnym ruchu.

Ponad 1/3 Polaków pozytywnie nastawiona do robotaksówek

Jak podaje dziennik, pozytywne nastawienie do pojazdów autonomicznych deklaruje 35 proc. Polaków.

Bolt do 2035 r. zamierza wprowadzić 100 tysięcy takich aut – podaje „Rz”. Z kolei Uber również rozważa Polskę jako potencjalny rynek, wskazując jednak na konieczność dostosowania infrastruktury fizycznej i cyfrowej, w tym jakości map oraz łączności.

Na świecie tego typu usługi są już wdrażane przez takich graczy jak Waymo, należący do Amazona Zoox czy chiński Baidu, który we współpracy z FreeNow zadebiutował w Londynie.

Źródło: PAP
