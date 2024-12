Waymo nie zobowiązało się jeszcze do rozpoczęcia świadczenia usług komercyjnych w Tokio. Na razie nawiąże współpracę z największym japońskim operatorem taksówek, Nihon Kotsu, i aplikacją taksówkową GO, aby rozpocząć testowanie swoich pojazdów Jaguar I-PACE na ulicach Tokio - podaje CNBC.

Mapowanie obszarów

Na początek kierowcy operatora taksówek Nihon Kotsu będą ręcznie obsługiwać pojazdy Waymo, aby mapować kluczowe obszary stolicy Japonii. Dane z załogowych jazd testowych pomogą w szkoleniu systemów AI firmy. Waymo przetestuje również swoje robotaxi na zamkniętym torze w USA, zbudowanym tak, aby naśladować warunki jazdy w Japonii.

To pierwsza faza partnerstwa, która potrwa kilka kwartałów, powiedział Waymo CNBC. Firma dodała też, że spodziewa się pozostać w Japonii przez dłuższy okres.

Ekspansja Waymo

Waymo ogłosiło serię ekspansji w całych Stanach Zjednoczonych w 2024 roku. Na początku tego miesiąca firma ogłosiła, że w 2025 roku rozpocznie nowe testy w Miami. Ponadto w listopadzie udostępniła swoją usługę przewozów bez kierowcy w Los Angeles, a we wrześniu ogłosiło planowane ekspansje do Austin i Atlanty we współpracy z Uberem. Tokio jest pierwszą ekspansję firmy na rynku ruchu lewostronnego.

Robotaxi - dobrodziejstwo dla starzejącej się populacji

Zarówno japoński rząd krajowy, jak i władze metropolii Tokio uważają technologię autonomiczną za potencjalne dobrodziejstwo dla starzejącej się populacji kraju.

CNBC przypomina, że w Japonii nad pojazdami autonomicznymi pracuje kilka firm. Wśród nich jest lokalny startup Tier IV i ZMP, firma zajmująca się robotyką, która testuje pojazdy dostawcze i autobusy w Tokio.

Na początku tego roku Monet Technologies, która jest częściowo własnością Toyoty, ogłosiła plany przetestowania usługi taksówek autonomicznych w tokijskiej dzielnicy Odaiba.