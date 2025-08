Kluczowym celem GDDKiA jest stworzenie sieci autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości ok. 8 tys. km. Do osiągnięcie tego ambitnego celu brakuje jeszcze ok. 2,8 tys. km.

Jak podaje GDDKiA obecnie w realizacji jest 131 zadań dotyczących budowy dróg. Łączna długość tych odcinków to 1661 km, a wartość zawartych kontraktów na realizację to 66,8 mld zł. Kolejne 355,5 km dróg jest na etapie przetargów. Natomiast pozostałe 2816,5 km jest w przygotowaniu. W tym roku i przez następne cztery lata roczne wydatki na inwestycje mają sięgać ok. 20 mld zł rocznie.

„Te dane jednoznacznie pokazują, że branża drogowa w Polsce ma duży front robót i ten stan utrzyma się w najbliższych latach" - czytamy w komunikacie.

Ambitny cel 8 tys. km dróg szybkiego ruchu

Celem GDDKiA jest stworzenie sieci autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości blisko 8000 km. Obecnie kierowcy maja już do dyspozycji blisko 5222 km dróg szybkiego ruchu, z czego blisko 1885 km to autostrady, a 3337 km to drogi ekspresowe.

Zaawansowanie rządowych programów

Budowa dróg realizowana jest w ramach rządowych programów. Pierwszym z nich jest Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r. - RPBDK), w ramach którego GDDKiA ma w realizacji 107 zadań o łącznej długości 1448,1 km. Jednym z nich jest ok. 67 km autostrady A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej, którą GDDKiA udostępni do ruchu jeszcze w tym roku. Kolejne ponad 1285 km to odcinki nowych dróg ekspresowych.

W ramach drugiego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) GDDKiA realizuje 22 inwestycje o łącznej długości 185,8 km. Oddzielną pozycję stanowią dwa odcinki drogi krajowej prowadzącej do planowanej elektrowni jądrowej, o długości 26,4 km, podano także.

"W przetargu na wyłonienie wykonawców mamy 30 zadań na odcinki dróg o łącznej długości 355,5 km. 18 z nich, o długości ponad 240 km, zapisanych jest w RPBDK, a pozostałe 12, o długości blisko 115 km, w PB100. Łączna długość inwestycji w przygotowaniu wynosi 2816,5 km, z czego 2261,5 km to odcinki zapisane w RPBDK, a ok. 555 km to obwodnice" - czytamy w komunikacie GDDKiA.

Nowe drogi oddane do użytku w 2025 r.

Od początku bieżącego roku GDDKiA oddała do ruchu ponad 60 km nowych dróg i podpisała 14 umów z wykonawcami ponad 122 km dróg, w tym 47,5 km to pięć odcinków dróg ekspresowych

Wśród dróg oddanych do ruchu w tym roku znalazł się nowy łącznik brzeski w ciągu DK75, który ułatwił dojazd do autostrady A4. Kolejne to cztery obwodnice: Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22, Poręby i Zawiercia w ciągu DK78, Szczecinka na DK20 i Żodynia w ciągu DK32.

Przed wakacjami do ruchu została oddana pierwsza część jednej z najważniejszych dróg ekspresowych na Pomorzu, czyli Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w ciągu S7 od węzła Chwaszczyno do Żukowa wraz z odcinkiem obwodnicy tego miasta.

Kierowcy mają też do dyspozycji drugą jezdnię obwodnicy Słupska w ciągu drogi ekspresowej S6.

Niebawem udostępniony będzie odcinek S1 pomiędzy węzłami Oświęcim i Brzeszcze wraz z fragmentem obwodnicy Oświęcimia, gdzie obecnie trwają odbiory techniczne.

Podpisane umowy od początku roku

Jak podaje GDDKiA w tym roku inwestor podpisał już 14 umów z wykonawcami ponad 122 km dróg, z czego 47,5 km przypada na pięć odcinków dróg ekspresowych, a blisko 79 km na drogi klasy GP – czyli sześć obwodnic:

rozbudowa DK25 Biskupice Ołoboczne – Ostrów Wielkopolski,

dwa odcinki drogi dojazdowej od S6 do elektrowni jądrowej,

S8 Niemcza – Ząbkowice Śląskie,

S10 Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo,

druga jezdnia na obwodnicy Wyrzyska,

S11 Ostrzeszów Północ – Kępno Północ.

S11Przygodzice – Ostrzeszów Północ,

obwodnica Pradeł na DK78,

obwodnica Głogowa na DK12,

obwodnica Kamienia Krajeńskiego na DK2

obwodnica Sępólna Krajeńskiego na DK25,

obwodnica Srocka na DK12/91,

jedna umowa II etap obw. Warzymic i Przecławia wraz z obejściem Kołbaskowa na DK13.

Przyspieszenia w przetargach

W tym roku GDDKiA ogłosiła dwa razy więcej przetargów niż w tym samym okresie przed rokiem na kolejne inwestycje o łącznej długości blisko 122 km.

„Pięć z nich dotyczy autostrady A2 - budowy nowego odcinka od Białej Podlaskiej do Kijowca oraz poszerzenia trasy pomiędzy Łodzią i podwarszawską Konotopą (cztery odcinki realizacyjne). Pozostałe trzy przetargi dotyczą obwodnic Mierzyna (DK10) i Sidziny (DK46), a także budowy węzła Dobrzyniewo Północ na S19. W sześciu z ośmiu przetargów ogłoszonych w tym roku uwzględniliśmy wyrok TSUE z października 2024 r. i nie dopuszczamy w nich wykonawców z tzw. państw trzecich. Warto podkreślić, że nie czekaliśmy w tej kwestii na rozwiązania ustawowe" – podaje GDDKiA.