Co bardziej zapobiegliwi rodzice już teraz pamiętają o rządowych pieniądzach na szkolną wyprawkę. Podobnie jak w przypadku 800 plus nie obowiązuje próg dochodowy. Kto tylko złoży wniosek, 300 plus otrzyma. Można to robić od pierwszego lipca. Zainteresowanie jest rekordowe. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych tylko w ciągu pierwszych dziesięciu Polacy złożyli już ponad milion wniosków.

Dla kogo 300 plus

Pieniądze przysługują raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami – przypomina Anna Szaniawska rzeczniczka małopolskiego oddziału ZUS.

300 plus. Do kiedy składanie wniosków

Ci, którzy jeszcze wniosków nie złożyli mają czas do końca listopada. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Konieczne jest zatem posiadanie własnego profilu na portalu. Można go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracowników ZUS. Świadczenie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy.

Najczęściej popełniany błąd przy wypełnianiu wniosku

ZUS apeluje o to, żeby dokładnie sprawdzać dane wpisywane we wniosku, szczególnie te dotyczące numeru konta, na które pieniądze zostaną przelane. To, jak się okazuję, jeden z najczęstszych błędów.

Te dzieci pieniędzy już nie dostaną

Rząd zabrał się za przykręcenie kurka z pieniędzmi dla Ukraińców. On nowego roku szkolnego. Świadczenie Dobry Start będzie przysługiwać wyłącznie dzieciom uczącym się w szkołach należących do polskiego systemu oświaty.