Koniec z bieganiem po zaświadczenia

Nowelizacja ustawy ma uprościć procedury związane ze sprzedażą lub obciążeniem majątku uzyskanego nieodpłatnie, np. w drodze spadku lub darowizny. Do tej pory, aby sporządzić taką umowę u notariusza, konieczne było przedstawienie zaświadczenia z urzędu skarbowego, potwierdzającego, że należny podatek został zapłacony, nie jest wymagany lub uległ przedawnieniu.

Po zmianach, taki obowiązek zniknie w przypadku, gdy zbywany majątek pochodzi od najbliższych członków rodziny. W takich sytuacjach – ponieważ spadek lub darowizna objęte są zwolnieniem z podatku – nie będzie potrzeby uzyskiwania dodatkowego potwierdzenia od fiskusa.

Jeden warunek: zgłoszenie do urzędu

Zwolnienie z obowiązku przedstawiania zaświadczenia będzie jednak możliwe tylko wtedy, gdy nabycie zostanie odpowiednio zgłoszone do urzędu skarbowego. W przypadku darowizny należy to zrobić w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania, a przy dziedziczeniu – od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku. W określonych przypadkach konieczne będzie także udokumentowanie przekazania środków pieniężnych.

Renta prywatna bez comiesięcznych deklaracji

Nowelizacja upraszcza również rozliczanie prywatnie ustanowionych rent. Obecnie zarówno darczyńca, jak i obdarowany muszą co miesiąc składać deklaracje podatkowe dotyczące każdej wypłaty. Zgodnie z nowymi przepisami, wystarczy jedno rozliczenie – jedna deklaracja i jedna wpłata podatku.

Jasne zasady wyceny świadczeń

Ułatwienia obejmują też nowe zasady określania momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia prawa do świadczeń. Będzie on powstawać w chwili ustanowienia świadczenia – o ile jego wartość da się ustalić w tym momencie – lub w chwili wypłaty poszczególnych rat.

Wartość świadczeń będzie liczona łącznie za cały okres ich obowiązywania. Gdy okres nie został określony, przyjmie się 10 lat. Jeśli wartość została ustalona na dzień ustanowienia, podstawą będzie cały okres wypłat lub wartość poszczególnych świadczeń. Urząd skarbowy – za zgodą podatnika – będzie mógł też samodzielnie oszacować wartość świadczeń na wskazany okres.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Zmiany mają wejść w życie po czternastu dniach od ich ogłoszenia.