Inflacja w grudniu 2025
Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w grudniu o 2,5 proc. rdr i braku zmian w ujęciu miesiąc do miesiąca.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za grudzień i listopad 2025 r.:
|grudzień
|grudzień
|listopad
|listopad
|rdr
|mdm
|rdr
|mdm
|INFLACJA OGÓŁEM
|2,4
|0,0
|2,5
|0,1
|Żywność i napoje bezalkoholowe
|2,4
|0,0
|2,7
|0,1
|Nośniki energii
|2,8
|0,0
|2,7
|0,1
|Paliwa do prywatnych środków transportu
|-3,1
|-0,9
|-1,9
|2,2
Pełne dane o inflacji CPI w grudniu 2025 r. GUS opublikuje 15 stycznia.