Inflacja w grudniu 2025

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w grudniu o 2,5 proc. rdr i braku zmian w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za grudzień i listopad 2025 r.:

grudzień grudzień listopad listopad
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 2,4 0,0 2,5 0,1
Żywność i napoje bezalkoholowe 2,4 0,0 2,7 0,1
Nośniki energii 2,8 0,0 2,7 0,1
Paliwa do prywatnych środków transportu -3,1 -0,9 -1,9 2,2

Pełne dane o inflacji CPI w grudniu 2025 r. GUS opublikuje 15 stycznia.