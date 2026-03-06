Rosja mówi o eskalacji napięć w Europie

- To wypowiedzi prowadzące do eskalacji napięcia na kontynencie europejskim – oznajmił Pieskow podczas spotkania z dziennikarzami, odnosząc się do decyzji fińskiego rządu, który zapowiedział zniesienie zakazu rozmieszczenia broni atomowej na terytorium kraju. – Rozmieszczając broń atomową na swoim terytorium, Finlandia będzie nam zagrażać – podkreślił Pieskow.

Helsinki: to tylko usunięcie ograniczeń prawnych

Jak zaznaczył w czwartek minister obrony Finlandii Antti Hakkanen, zmiana ta nie wiąże z żadnym „dramatycznym” krokiem, ale ma na celu jedynie usunięcie ograniczeń prawnych, które utrudniały pełne wykorzystanie mechanizmów obrony zbiorowej NATO. Chodzi o to, aby w przyszłości było możliwe transportowanie broni atomowej przez terytorium kraju, a także jej dostarczanie i posiadanie, o ile będzie to związane z obroną Finlandii.

Finlandia jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego do 2023 r.