Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, formularz zgłoszenia urodzenia dziecka dostępny w aplikacji trafia po wypełnieniu do właściwego urzędu stanu cywilnego. Podobnie jak w przypadku zgłoszenia tradycyjnego, formalności może dopełnić jeden z rodziców.

Co jest potrzebne do zgłoszenia urodzenia dziecka w aplikacji mObywatel?

Aby skorzystać z usługi, należy mieć:

aplikację mObywatel i dostęp do internetu,

skrzynkę do e-Doręczeń, którą można bezpłatnie założyć na portalu gov.pl,

dane osobowe drugiego rodzica, wybrane imię i nazwisko dziecka, adres zameldowania oraz informacje o placówce medycznej, w której odbył się poród.

W ramach jednego zgłoszenia można zarejestrować nawet pięcioro dzieci, co jest szczególnym ułatwieniem dla rodziców wieloraczków. Dla każdego dziecka system utworzy oddzielny wniosek o nadanie numeru PESEL oraz wydanie aktu urodzenia.

Rodzice mogą także wybrać sposób otrzymania aktu urodzenia: odebrać dokument osobiście w urzędzie, otrzymać go pocztą lub w formie cyfrowej na skrzynkę e-Doręczeń.

Jak złożyć zgłoszenie urodzenia dziecka w aplikacji mObywatel?

Aby zgłosić urodzenie dziecka, należy:

Zalogować się do aplikacji mObywatel. Wejść w zakładkę „Usługi”, następnie „Załatw sprawę”, wybrać „Rodzina” i „Zgłoś urodzenie dziecka”. Sprawdzić automatycznie uzupełnione dane. Wpisać dane drugiego rodzica, dziecka oraz informacje o miejscu narodzin lub zaznaczyć, że dziecko nie urodziło się w szpitalu. Wskazać adres zameldowania dziecka. Wybrać sposób doręczenia aktu urodzenia.

Status sprawy można śledzić w sekcji „Twoje sprawy”. Komunikacja z urzędem będzie prowadzona za pośrednictwem skrzynki e-Doręczeń – tam trafią m.in. decyzje administracyjne, np. w przypadku odmowy akceptacji wybranego imienia. Od takiej decyzji rodzicom przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni.

21 dni na zgłoszenie narodzin dziecka

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice mają 21 dni na zgłoszenie urodzenia dziecka od momentu wystawienia karty urodzenia. Dokument sporządza osoba przyjmująca poród, a placówka medyczna przekazuje go do urzędu stanu cywilnego w ciągu trzech dni od narodzin.

Po jego otrzymaniu jeden z rodziców przekazuje do urzędu informacje o imieniu dziecka i odbiera akt urodzenia wraz z nadanym numerem PESEL. Dotychczas można było to zrobić osobiście w urzędzie lub przez internet. Teraz do dostępnych form dołącza również zgłoszenie w aplikacji mObywatel.

W przypadku, gdy rodzice nie przekażą danych dziecka w wymaganym terminie, urzędnik sporządzi akt urodzenia na podstawie karty urodzenia i sam nada noworodkowi imię.