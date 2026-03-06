Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, formularz zgłoszenia urodzenia dziecka dostępny w aplikacji trafia po wypełnieniu do właściwego urzędu stanu cywilnego. Podobnie jak w przypadku zgłoszenia tradycyjnego, formalności może dopełnić jeden z rodziców.
Co jest potrzebne do zgłoszenia urodzenia dziecka w aplikacji mObywatel?
Aby skorzystać z usługi, należy mieć:
- aplikację mObywatel i dostęp do internetu,
- skrzynkę do e-Doręczeń, którą można bezpłatnie założyć na portalu gov.pl,
- dane osobowe drugiego rodzica, wybrane imię i nazwisko dziecka, adres zameldowania oraz informacje o placówce medycznej, w której odbył się poród.
W ramach jednego zgłoszenia można zarejestrować nawet pięcioro dzieci, co jest szczególnym ułatwieniem dla rodziców wieloraczków. Dla każdego dziecka system utworzy oddzielny wniosek o nadanie numeru PESEL oraz wydanie aktu urodzenia.
Rodzice mogą także wybrać sposób otrzymania aktu urodzenia: odebrać dokument osobiście w urzędzie, otrzymać go pocztą lub w formie cyfrowej na skrzynkę e-Doręczeń.
Jak złożyć zgłoszenie urodzenia dziecka w aplikacji mObywatel?
Aby zgłosić urodzenie dziecka, należy:
- Zalogować się do aplikacji mObywatel.
- Wejść w zakładkę „Usługi”, następnie „Załatw sprawę”, wybrać „Rodzina” i „Zgłoś urodzenie dziecka”.
- Sprawdzić automatycznie uzupełnione dane.
- Wpisać dane drugiego rodzica, dziecka oraz informacje o miejscu narodzin lub zaznaczyć, że dziecko nie urodziło się w szpitalu.
- Wskazać adres zameldowania dziecka.
- Wybrać sposób doręczenia aktu urodzenia.
Status sprawy można śledzić w sekcji „Twoje sprawy”. Komunikacja z urzędem będzie prowadzona za pośrednictwem skrzynki e-Doręczeń – tam trafią m.in. decyzje administracyjne, np. w przypadku odmowy akceptacji wybranego imienia. Od takiej decyzji rodzicom przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni.
21 dni na zgłoszenie narodzin dziecka
Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice mają 21 dni na zgłoszenie urodzenia dziecka od momentu wystawienia karty urodzenia. Dokument sporządza osoba przyjmująca poród, a placówka medyczna przekazuje go do urzędu stanu cywilnego w ciągu trzech dni od narodzin.
Po jego otrzymaniu jeden z rodziców przekazuje do urzędu informacje o imieniu dziecka i odbiera akt urodzenia wraz z nadanym numerem PESEL. Dotychczas można było to zrobić osobiście w urzędzie lub przez internet. Teraz do dostępnych form dołącza również zgłoszenie w aplikacji mObywatel.
W przypadku, gdy rodzice nie przekażą danych dziecka w wymaganym terminie, urzędnik sporządzi akt urodzenia na podstawie karty urodzenia i sam nada noworodkowi imię.