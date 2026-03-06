Jak wynika z komunikatu resortu infrastruktury, budowa torów potrwa 46 miesięcy. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy Gdowa i okolicznych miejscowości zyskają bezpośrednie i szybkie połączenie ze stolicą Małopolski. Czas przejazdu pociągiem do centrum Krakowa ma wynieść około 30 min.

W ramach projektu powstaną:

stacja kolejowa w Gdowie,

nowa stacja Podłęże Balachówka,

przystanki w Zagórze k. Niepołomic i Wiatowice.

Nowa linia będzie dwutorowa i zelektryfikowana. Pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h, natomiast składy towarowe osiągną do 120 km/h.

Co zakłada projekt?

Projekt zakłada budowę rozbudowanej infrastruktury. Na trasie powstanie łącznie 42 obiekty inżynieryjne, w tym mosty i wiadukty kolejowe. Najdłuższe z nich będą miały ponad 1,3 kilometra długości. W planach jest także budowa dwunawowego tunelu kolejowego o długości ponad 900 m. Z kolei wszystkie skrzyżowania z drogami zostaną wykonane jako bezkolizyjne – zaplanowano ich 33.

Nowy odcinek zostanie włączony do istniejącej magistrali kolejowej linia kolejowa E30 pomiędzy przystankiem Węgrzce Wielkie a stacją Podłęże. System estakad umożliwi poprowadzenie torów nad autostradą Autostrada A4 i włączenie ich w kierunku Kraków Główny oraz Nowej Huty.

Największa inwestycja kolejowa w regionie

Budowa odcinków Podłęże – Podłęże Balachówka oraz Podłęże – Gdów to część szerokiego programu modernizacji linii kolejowych w południowej Małopolsce. Projekt Podłęże–Piekiełko jest obecnie największą inwestycją realizowaną przez PKP PLK.

Roboty trwają już na kilku fragmentach trasy, m.in. między:

Rabka-Zaryte a Fornale,

Szczyrzyc a Tymbark,

oraz w rejonie Limanowa.

Od grudnia 2025 r. podróżni korzystają już z pierwszego oddanego fragmentu między Chabówka a Rabka-Zaryte. W 2026 r. pociągi mają pojawić się także na trasie Nowy Sącz – Marcinkowice.

Szybciej na Podhale i do Sądecczyzny

Cały projekt obejmuje modernizację i elektryfikację 75 km linii między Chabówką a Nowym Sączem oraz budowę 58 km nowych torów, które docelowo połączą Podłęże z Tymbarkiem i Mszana Dolna.

Po zakończeniu inwestycji najkrótszy przejazd pociągiem z Krakowa do Nowego Sącza ma potrwać ok. godziny. Podróż ze stolicy Małopolski do Zakopane skróci się do ok. 90 minut.