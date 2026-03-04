Władimir Putin oficjalnie powołał Gieorgija Michno na stanowisko ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce. Podpisany dekret oznacza zmianę na stanowisku szefa rosyjskiej placówki dyplomatycznej w Warszawie i formalnie kończy okres niepewności wokół jej obsady.

Reklama

Poprzedni ambasador Rosji w Warszawie, Siergiej Andriejew, został odwołany ze stanowiska w grudniu 2025 roku. Dyplomata pełnił ten urząd od 2014 roku. O tym, że miejsce swojego poprzednika zajmie Gieorgij Michno, donosiła w lipcu 2025 roku m.in. agencja RIA Nowosti.

Nowy ambasador Rosji w Polsce. Kim jest Gieorgij Michno?

Gieorgij Michno urodził się w 1972 roku. W 1995 roku ukończył studia na Moskiewskim Uniwersytecie im. Łomonosowa oraz w Akademii Dyplomatycznej MSZ Rosji.

Sprawował funkcje w przedstawicielstwach Rosji przy ONZ, Radzie Europy w Strasburgu oraz przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu. Przed objęciem stanowiska ambasadora w Warszawie pełnił funkcję wicedyrektora Departamentu ds. Nowych Wyzwań i Zagrożeń w rosyjskim ministerstwie spraw zagranicznych.

Gieorgij Michno będzie ósmym ambasadorem Rosji w Polsce od 1990 roku. Funkcję tę pełnili kolejno: Jurij Kaszlew (1990–1996), Leonid Draczewski (1996–1999), Siergiej Razow (1999–2004), Nikołaj Afanasjewski (2004–2005), Władimir Grinin (2006–2010), Aleksandr Aleksiejew (2010–2014) oraz Siergiej Andriejew (2014–2025).