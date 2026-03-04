Kolejowy potentat. Dlaczego PKP S.A. sprzedaje mieszkania?

Od Wejherowa po Skarżysko-Kamienną, od Warszawy po Wrocław – kolejarze rozpoczęli wiosenne porządki. Na sprzedaż trafiło dokładnie 410 mieszkań należących do PKP S.A. Państwowa spółka kolejowa jest prawdziwym potentatem – według oficjalnych danych zarządza ponad stu tysiącami nieruchomości w całym kraju.

Reklama

To pokłosie historii. Polskie Koleje Państwowe (PKP) powstały w 1926 roku. Przez sto lat zajmowały się nie tylko transportem, ale także całym życiem kolejowym. PKP prowadziły szkoły, zapewniały mieszkania kolejarzom, a nawet ośrodki wczasowe. Zarządzały stacjami i terenami położonymi przy torach. W latach 80. były też największym pracodawcą w Polsce, z zatrudnieniem na poziomie 400 tys. osób.

Mieszkania i grunty warte miliardy

Po reformie z 2001 roku ogromne przedsiębiorstwo, będące w kryzysie z powodu braku pieniędzy i odpływu pasażerów, podzielono na kilka spółek. Intercity miało przejąć przewozy międzymiastowe, PKP PLK – zarządzanie siecią kolejową, a PKP S.A. przypadła ziemia.

Ostatnia z wymienionych spółek otrzymała grunty kolejowe, w tym stacje, ale nie tylko. Przykładowo w Warszawie PKP S.A. posiada niezwykle atrakcyjne tereny w ścisłym centrum, gdzie planuje budowę wieżowca (vis-à-vis Varso Tower). Na Woli spółka jest właścicielem ponad 200 ha w centrum nowej dzielnicy mieszkaniowej. W Gdyni to najbardziej atrakcyjne grunty w mieście – Międzytorze. Takich przykładów można wymieniać znacznie więcej. W celu budowy nowych inwestycji, wraz z partnerami, kolejarze powołali spółkę celową – Xcity Development.

„PKP S.A. to jeden z największych w Polsce zarządców nieruchomości – gruntów, budynków, budowli i lokali mieszkalnych. Majątek spółki stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z obsługą transportu kolejowego, jak i nieruchomości o charakterze typowo komercyjnym” – czytamy w sprawozdaniu finansowym spółki.

W ostatnim dostępnym sprawozdaniu, za rok 2023, czytamy, że PKP S.A. ze sprzedaży mieszkań odnotowała ok. 60 mln zł przychodu. Dla porównania z najmu różnego rodzaju powierzchni, głównie na dworcach, było to aż 740,1 mln zł.

Tanie mieszkania na PKP. Co jest w ofercie?

Poza zarządzaniem terenami kolejowymi i szukaniem pomysłu na niewykorzystane grunty pokolejowe PKP S.A. zajmuje się także sprzedażą mieszkań. To jedna z bardziej dochodowych gałęzi działalności spółki. W tym momencie w ofercie znalazło się aż 410 nieruchomości.

Dwie najdroższe pozycje to mieszkania położone w centrum Warszawy, przy ul. Chmielnej. Położone na tyłach kompleksu biurowego Varso mają po ok. 52 mkw. Znajdują się w kolejarskim bloku wybudowanym w latach 50. Każde z mieszkań zostało wycenione na okrągły milion. To niemal 20 tys. zł za metr, znacznie taniej, niż wynosi średnia w ścisłym centrum. Z drugiej strony mieszkanie jest do kapitalnego remontu.

/> />

Za niecały milion można też kupić 115-metrowe mieszkanie w kamienicy w centrum Wrocławia. Pozostałe oferty dotyczą lokali o zdecydowanie niższej wartości. Znajdziemy m.in.:

Gdynia (35 mkw.) – 375 tys. zł

Wejherowo (74,5 mkw.) – 362 tys. zł

Bydgoszcz (42,6 mkw.) – 210 tys. zł.

Wspomniane kwoty to ceny wywoławcze, które podczas licytacji mogą zostać podwyższone. Zgodnie z procedurą odbywają się przetargi ustne lub pisemne. Żeby do nich przystąpić, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty oraz wadium (zabezpieczenie). W niektórych przypadkach możliwe jest też obejrzenie nieruchomości przed licytacją. Szczegóły znajdują się na stronie PKP S.A.

/> />

Najtańsze mieszkania od kolejarzy. Ile kosztują?

Aż kilka mieszkań wystawionych przez kolejarzy na sprzedaż kosztuje mniej niż 50 tys. zł. Najtańsze znajduje się w miejscowości Okunica w Wielkopolsce. Cena wywoławcza to jedynie 19 tys. zł, a powierzchnia – 22 mkw. Zarówno mieszkanie, jak i cały budynek są do kapitalnego remontu.

Poza tym na stronie znajdują się też następujące oferty:

Niedźwiednik (Dolny Śląsk) – 25 tys. zł

Jeleniń (Pomorze Zachodnie) – 38 tys. zł

Górki Śląskie (Śląsk) – 48 tys. zł

Płużnica (Kujawy) – 50 tys. zł

Wszystkie wspomniane nieruchomości mieszczą się w budynkach przy dworcu. Są też do generalnego remontu.