Kolejowy potentat. Dlaczego PKP S.A. sprzedaje mieszkania?
Od Wejherowa po Skarżysko-Kamienną, od Warszawy po Wrocław – kolejarze rozpoczęli wiosenne porządki. Na sprzedaż trafiło dokładnie 410 mieszkań należących do PKP S.A. Państwowa spółka kolejowa jest prawdziwym potentatem – według oficjalnych danych zarządza ponad stu tysiącami nieruchomości w całym kraju.
To pokłosie historii. Polskie Koleje Państwowe (PKP) powstały w 1926 roku. Przez sto lat zajmowały się nie tylko transportem, ale także całym życiem kolejowym. PKP prowadziły szkoły, zapewniały mieszkania kolejarzom, a nawet ośrodki wczasowe. Zarządzały stacjami i terenami położonymi przy torach. W latach 80. były też największym pracodawcą w Polsce, z zatrudnieniem na poziomie 400 tys. osób.
Mieszkania i grunty warte miliardy
Po reformie z 2001 roku ogromne przedsiębiorstwo, będące w kryzysie z powodu braku pieniędzy i odpływu pasażerów, podzielono na kilka spółek. Intercity miało przejąć przewozy międzymiastowe, PKP PLK – zarządzanie siecią kolejową, a PKP S.A. przypadła ziemia.
Ostatnia z wymienionych spółek otrzymała grunty kolejowe, w tym stacje, ale nie tylko. Przykładowo w Warszawie PKP S.A. posiada niezwykle atrakcyjne tereny w ścisłym centrum, gdzie planuje budowę wieżowca (vis-à-vis Varso Tower). Na Woli spółka jest właścicielem ponad 200 ha w centrum nowej dzielnicy mieszkaniowej. W Gdyni to najbardziej atrakcyjne grunty w mieście – Międzytorze. Takich przykładów można wymieniać znacznie więcej. W celu budowy nowych inwestycji, wraz z partnerami, kolejarze powołali spółkę celową – Xcity Development.
„PKP S.A. to jeden z największych w Polsce zarządców nieruchomości – gruntów, budynków, budowli i lokali mieszkalnych. Majątek spółki stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z obsługą transportu kolejowego, jak i nieruchomości o charakterze typowo komercyjnym” – czytamy w sprawozdaniu finansowym spółki.
W ostatnim dostępnym sprawozdaniu, za rok 2023, czytamy, że PKP S.A. ze sprzedaży mieszkań odnotowała ok. 60 mln zł przychodu. Dla porównania z najmu różnego rodzaju powierzchni, głównie na dworcach, było to aż 740,1 mln zł.
Tanie mieszkania na PKP. Co jest w ofercie?
Poza zarządzaniem terenami kolejowymi i szukaniem pomysłu na niewykorzystane grunty pokolejowe PKP S.A. zajmuje się także sprzedażą mieszkań. To jedna z bardziej dochodowych gałęzi działalności spółki. W tym momencie w ofercie znalazło się aż 410 nieruchomości.
Dwie najdroższe pozycje to mieszkania położone w centrum Warszawy, przy ul. Chmielnej. Położone na tyłach kompleksu biurowego Varso mają po ok. 52 mkw. Znajdują się w kolejarskim bloku wybudowanym w latach 50. Każde z mieszkań zostało wycenione na okrągły milion. To niemal 20 tys. zł za metr, znacznie taniej, niż wynosi średnia w ścisłym centrum. Z drugiej strony mieszkanie jest do kapitalnego remontu.
Za niecały milion można też kupić 115-metrowe mieszkanie w kamienicy w centrum Wrocławia. Pozostałe oferty dotyczą lokali o zdecydowanie niższej wartości. Znajdziemy m.in.:
- Gdynia (35 mkw.) – 375 tys. zł
- Wejherowo (74,5 mkw.) – 362 tys. zł
- Bydgoszcz (42,6 mkw.) – 210 tys. zł.
Wspomniane kwoty to ceny wywoławcze, które podczas licytacji mogą zostać podwyższone. Zgodnie z procedurą odbywają się przetargi ustne lub pisemne. Żeby do nich przystąpić, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty oraz wadium (zabezpieczenie). W niektórych przypadkach możliwe jest też obejrzenie nieruchomości przed licytacją. Szczegóły znajdują się na stronie PKP S.A.
Najtańsze mieszkania od kolejarzy. Ile kosztują?
Aż kilka mieszkań wystawionych przez kolejarzy na sprzedaż kosztuje mniej niż 50 tys. zł. Najtańsze znajduje się w miejscowości Okunica w Wielkopolsce. Cena wywoławcza to jedynie 19 tys. zł, a powierzchnia – 22 mkw. Zarówno mieszkanie, jak i cały budynek są do kapitalnego remontu.
Poza tym na stronie znajdują się też następujące oferty:
- Niedźwiednik (Dolny Śląsk) – 25 tys. zł
- Jeleniń (Pomorze Zachodnie) – 38 tys. zł
- Górki Śląskie (Śląsk) – 48 tys. zł
- Płużnica (Kujawy) – 50 tys. zł
Wszystkie wspomniane nieruchomości mieszczą się w budynkach przy dworcu. Są też do generalnego remontu.