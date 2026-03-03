Dlaczego ceny gazu rosną? Kryzys w Katarze uderza w Europę

Bezpośrednią przyczyną paniki na giełdach jest wstrzymanie produkcji przez QatarEnergy - jednego z największych dostawców LNG na świecie. Ataki dronów na kompleks Ras Laffan oraz elektrownie zasilające infrastrukturę wydobywczą zmusiły giganta do zatrzymania eksportu. Dla Europy, która wciąż nie odbudowała zapasów po mroźnej zimie, to fatalna wiadomość. Magazyny w Niemczech i Holandii są obecnie wypełnione w zaledwie 20-30 proc., co przy zablokowaniu dostaw z Kataru stawia pod znakiem zapytania tempo ich napełniania przed kolejnym sezonem.

Czy Polacy zapłacą więcej? Ministerstwo Energii uspokaja

Najważniejsze pytanie brzmi: czy giełdowy rajd cen uderzy w portfele Polaków już w marcu? Odpowiedź jest optymistyczna, ale zawiera "haczyk".

Gospodarstwa domowe (Taryfy): Dzięki zatwierdzonym przez URE taryfom, cena gazu dla odbiorców indywidualnych (PGNiG/Orlen) jest zamrożona na poziomie 204,26 zł/MWh aż do końca czerwca 2026 roku. Marcowe zawirowania na giełdzie TTF nie zmienią Twojego rachunku z dnia na dzień.

Przedsiębiorcy: W znacznie trudniejszej sytuacji są firmy rozliczające się według stawek rynkowych. Dla nich 50-procentowy skok cen może oznaczać natychmiastowy wzrost kosztów produkcji.

Minister Energii Miłosz Motyka podkreślił, że polskie magazyny gazu są w znacznie lepszej kondycji niż zachodnie (wypełnienie powyżej 50 proc.), co daje nam bezpieczny bufor na kilka miesięcy.

Pułapka "szatkowania dostaw". Co z bezpieczeństwem LNG?

Polska importuje z Kataru około 2,5 mld m³ gazu rocznie. Choć Orlen zapewnia, że obecne harmonogramy nie są zagrożone, kluczowym punktem zapalnym pozostaje Cieśnina Ormuz. Jeśli napięcie w regionie doprowadzi do długotrwałej blokady tego szlaku, cena gazu na rynku spot (natychmiastowym) może przebić rekordowe poziomy z początku wojny na Ukrainie.

3 rzeczy, które musisz sprawdzić na swoim rachunku w marcu

Mimo zamrożonych cen energii, warto trzymać rękę na pulsie. Oto co warto zweryfikować: