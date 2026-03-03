Trump: Za późno na rozmowy

„Ich obrona powietrzna, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Dowództwo zniknęły. Chcą rozmawiać. Powiedziałem: »Za późno!«” - napisał Trump na Truth Social.

Do swojego komunikatu załączył tekst o powstawaniu „doktryny Trumpa” autorstwa Marca Thiessena, konserwatywnego publicysty i byłego autora przemówień prezydenta George'a W. Busha. Zdaniem Thiessena Trump pokazuje „nowy sposób przywództwa” i „sposób na zmianę świata” bez angażowania wojsk lądowych. Wyraził też przekonanie, że jeśli Trumpowi uda pokonać się Iran, dołączy do panteonu najważniejszych prezydentów USA, takich jak Franklin D. Roosevelt i Ronald Reagan.

USA mają „nieograniczone” zasoby broni „średniej i wysokiej klasy”

Trump wcześniej wyrażał zainteresowanie podjęciem rozmów z nowymi przywódcami Iranu, lecz nie potrafił określić, kiedy miałoby do nich dojść.

W kolejnym wpisie powtórzył też swoje wcześniejsze stwierdzenia, że USA mają „nieograniczone” zasoby broni „średniej i wysokiej klasy”. Określił również jako „haniebny” artykuł dziennika „Wall Street Journal” o kurczeniu się zapasów amunicji, m.in. systemów obrony powietrznej.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński