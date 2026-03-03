Trump: Za późno na rozmowy

„Ich obrona powietrzna, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Dowództwo zniknęły. Chcą rozmawiać. Powiedziałem: »Za późno!«” - napisał Trump na Truth Social.

'Obawiam się'. Polski generał przewiduje jeden scenariusz po ataku na Iran
"Obawiam się". Polski generał przewiduje jeden scenariusz po ataku na Iran

Zobacz również

Do swojego komunikatu załączył tekst o powstawaniu „doktryny Trumpa” autorstwa Marca Thiessena, konserwatywnego publicysty i byłego autora przemówień prezydenta George'a W. Busha. Zdaniem Thiessena Trump pokazuje „nowy sposób przywództwa” i „sposób na zmianę świata” bez angażowania wojsk lądowych. Wyraził też przekonanie, że jeśli Trumpowi uda pokonać się Iran, dołączy do panteonu najważniejszych prezydentów USA, takich jak Franklin D. Roosevelt i Ronald Reagan.

USA mają „nieograniczone” zasoby broni „średniej i wysokiej klasy”

Trump wcześniej wyrażał zainteresowanie podjęciem rozmów z nowymi przywódcami Iranu, lecz nie potrafił określić, kiedy miałoby do nich dojść.

Koniec bańki mieszkaniowej? Dubaj nie jest już bezpieczną przystanią dla inwestorów
Koniec bańki mieszkaniowej? Dubaj nie jest już bezpieczną przystanią dla inwestorów

Zobacz również

W kolejnym wpisie powtórzył też swoje wcześniejsze stwierdzenia, że USA mają „nieograniczone” zasoby broni „średniej i wysokiej klasy”. Określił również jako „haniebny” artykuł dziennika „Wall Street Journal” o kurczeniu się zapasów amunicji, m.in. systemów obrony powietrznej.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński