Interwencjonizm Trumpa

„Chociaż podejście (Trumpa - PAP) jest niewątpliwie bardziej interwencjonistyczne, niż oczekiwało wielu wyborców prezydenta i zwolennicy ruchu MAGA, nadal różni się ono od interwencji (przeprowadzonych na rozkaz) poprzednich prezydentów USA” – ocenił „Times”, jako przykład podając decyzję prezydenta George’a W. Busha z 2003 r. o ataku na Irak.

Reklama

Dziennik podkreślił, że prezydent USA próbuje „dokonać zmiany reżimu na odległość” poprzez uderzenia z powietrza prowadzone wraz z Izraelem, licząc przy tym na inicjatywę irańskiego narodu. Przed atakiem osoby blisko związane z administracją w Waszyngtonie wyrażały obawy, że porwanie prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas przez siły USA na początku br. mogło wpłynąć na sposób myślenia Trumpa – napisał „Times”.

„W Wenezueli możliwe jest ustanowienie marionetkowego przywódcy, który będzie działał w najlepszym interesie Stanów Zjednoczonych. Nie ma jednak przyjaznego zastępcy ajatollaha” – zauważyła gazeta.

Reakcje ruchu MAGA i wyborców Trumpa

Jak podkreśliła, interwencja na Bliskim Wschodzie niepokoi działaczy protrumpowskiego ruchu MAGA (Make America Great Again) i wyborców, którzy od dawna sprzeciwiają się „zagranicznym wojnom”. W kampanii wyborczej Trump odnosił się do swojej pierwszej kadencji prezydenckiej, przedstawiając się jako „pierwszy od dziesięcioleci prezydent, który nie rozpoczął żadnej nowej wojny”.

„(Wojna z Iranem – PAP) dzieje się w momencie, gdy wysocy rangą przedstawiciele Białego Domu próbują ponownie skupić uwagę na sprawach wewnętrznych. Uważają oni, że wyborcy nie mają pełnego obrazu sytuacji gospodarczej i kierunku, w jakim zmierza gospodarka, ponieważ w wiadomościach często dominują sprawy międzynarodowe” – zauważył „Times”.

Dodał, że krytykowany przez Trumpa kandydat na prezydenta John McCain był uważany za uosobienie republikańskiego interwencjonizmu, „budząc gniew wyborców ze względu na swoje jastrzębie wypowiedzi na temat Iranu i innych kwestii”. „Trump został wybrany jako antidotum (na takie podejście - PAP). Wielu zacznie się teraz zastanawiać, czy nie staje się on tym, kogo obiecał zastąpić” – napisał brytyjski dziennik.

Skutki sukcesu i porażki interwencji w Iranie

„Times” zauważył, że jeśli interwencja w Iranie się powiedzie, to Trump „uzna to za potwierdzenie, że miał rację”. „Będzie argumentował, że znalazł trzecie rozwiązanie między neokonserwatyzmem a izolacjonistycznym wycofaniem się: przytłaczająca siła, ściśle określony zakres (operacji - PAP), szybkie zakończenie. To pasowałoby do jego wizerunku jako prezydenta, który przywraca siłę odstraszania bez rezygnacji z kontroli” – napisała gazeta.

W przypadku porażki koszt polityczny będą ogromne, nie tylko na Bliskim Wschodzie– ocenił dziennik. „To największe jak dotąd ryzyko (na które poważył się Trump - PAP) i może ono zdefiniować jego prezydenturę, na dobre lub na złe” – ocenił „Times”.