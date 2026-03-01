Badanie "Adyen Index: Retail Report 2025" pokazał, że sztuczna inteligencja przestaje być dodatkiem do marketingu, a staje się początkiem procesu zakupowego. 37 proc. Polaków korzysta z ChatGPT i innych asystentów AI przy robieniu zakupów, a 49 proc. deklaruje gotowość do takiego wsparcia w przyszłości. Jak wynika z badania, ponad połowa konsumentów (52 proc.) używa AI do odkrywania nowych marek, szukania inspiracji i porównywania ofert. Coraz częściej to interfejs konwersacyjny – nie sklep czy wyszukiwarka – staje się miejscem, w którym rodzi się decyzja zakupowa. 28 proc. firm planuje w ciągu najbliższego roku inwestycje w AI wspierające sprzedaż i marketing. Tymczasem wejście w erę tzw. agentic commerce oznacza konieczność przebudowy całej ścieżki zakupowej, a nie jedynie punktowych wdrożeń technologii.

Platformy konwersacyjne oparte na AI pełnią dziś rolę nowego kanału discovery. Konsument trafia do sprzedawcy z bardziej sprecyzowaną potrzebą i wyższą gotowością zakupową, ponieważ część procesu decyzyjnego przejmuje algorytm – mówi Matouš Michněvič, Country Manager CEE w Adyen.

Nowy model sprzedaży. Co firmy mogą zrobić już dziś?

Jako kluczowe obszary działania firm, eksperci wskazali następujące kwestie: