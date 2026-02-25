Jak wygląda rzeczywista adopcja AI w Polsce w 2025 roku i co oznacza to dla konkurencyjności krajowych firm?

Wciąż poniżej średniej UE

Według najnowszych danych Eurostat za 2024 rok, około 9-10% polskich przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 pracowników deklaruje wykorzystanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Średnia dla Unii Europejskiej wynosi obecnie około 13-14%, co oznacza, że Polska nadal pozostaje poniżej europejskiego poziomu, choć dystans do średniej UE stopniowo się zmniejsza.

Oznacza to jednocześnie, że około 90% firm w Polsce nadal nie korzysta z AI w sposób systemowy. W kontekście rosnącej cyfryzacji gospodarki to sygnał ostrzegawczy.

Duże firmy i sektor ICT wyprzedzają resztę rynku

Z danych Główny Urząd Statystyczny wynika, że adopcja AI jest silnie zróżnicowana w zależności od wielkości firmy i branży.

Najczęściej rozwiązania oparte na AI wdrażają:

duże przedsiębiorstwa,

firmy z sektora ICT,

instytucje finansowe,

podmioty z branży e-commerce.

W dużych firmach odsetek wykorzystania AI jest nawet kilkukrotnie wyższy niż w mikro i małych przedsiębiorstwach. W sektorach tradycyjnych, takich jak budownictwo czy drobne usługi, poziom wdrożeń pozostaje niski.

To pokazuje wyraźną lukę technologiczną między dużymi a małymi firmami, która może w przyszłości przekładać się na różnice w produktywności i rentowności.

Dynamiczny wzrost, ale nierównomierny

Choć ogólny poziom adopcji AI w Polsce pozostaje umiarkowany, tempo wzrostu jest wyraźne. W ostatnich dwóch latach odsetek firm wykorzystujących AI niemal się podwoił.

Badania branżowe wskazują, że w wybranych sektorach, szczególnie wśród większych podmiotów, wykorzystanie AI jest znacznie bardziej zaawansowane:

w e-commerce narzędzia AI służą głównie do personalizacji ofert i analizy zachowań klientów,

w logistyce wspierają optymalizację łańcucha dostaw i prognozowanie popytu,

w finansach i bankowości wykorzystywane są do analizy ryzyka, wykrywania nadużyć oraz automatyzacji procesów decyzyjnych.

Prognozy rynkowe zakładają dwucyfrową dynamikę wzrostu rynku AI w Polsce w najbliższych latach, co oznacza, że najintensywniejsza faza transformacji może dopiero nadchodzić.

Bariery: kompetencje, koszty i strategia

Dlaczego więc większość firm wciąż nie wdraża AI?

Najczęściej wskazywane bariery to:

Niedobór kompetencji - brakuje specjalistów oraz menedżerów potrafiących realnie ocenić potencjał i ryzyka wdrożenia AI. Postrzegane koszty i złożoność - małe firmy często uznają AI za rozwiązanie drogie i technologicznie skomplikowane, mimo że coraz więcej narzędzi dostępnych jest w modelu subskrypcyjnym. Brak spójnej strategii cyfrowej - w wielu organizacjach wdrożenia mają charakter eksperymentalny, a nie strategiczny. Bez jasno określonych celów biznesowych AI nie przynosi oczekiwanych efektów.

Szansa i ryzyko

Rynek AI w Polsce rozwija się dynamicznie, ale nierównomiernie.

Szansa:

Firmy, które skutecznie wdrożą AI, mogą znacząco zwiększyć produktywność, obniżyć koszty operacyjne i zdobyć przewagę konkurencyjną, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Ryzyko:

Organizacje, które będą odkładać decyzje technologiczne, mogą w ciągu kilku lat znaleźć się w trwałej luce konkurencyjnej wobec firm z Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych.

Jedno jest pewne: sztuczna inteligencja nie jest już pytaniem o przyszłość, lecz o tempo adaptacji. A to tempo może zdecydować o pozycji polskich firm w nadchodzącej dekadzie.