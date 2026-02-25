Jak wygląda rzeczywista adopcja AI w Polsce w 2025 roku i co oznacza to dla konkurencyjności krajowych firm?
Wciąż poniżej średniej UE
Według najnowszych danych Eurostat za 2024 rok, około 9-10% polskich przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 pracowników deklaruje wykorzystanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.
Średnia dla Unii Europejskiej wynosi obecnie około 13-14%, co oznacza, że Polska nadal pozostaje poniżej europejskiego poziomu, choć dystans do średniej UE stopniowo się zmniejsza.
Oznacza to jednocześnie, że około 90% firm w Polsce nadal nie korzysta z AI w sposób systemowy. W kontekście rosnącej cyfryzacji gospodarki to sygnał ostrzegawczy.
Duże firmy i sektor ICT wyprzedzają resztę rynku
Z danych Główny Urząd Statystyczny wynika, że adopcja AI jest silnie zróżnicowana w zależności od wielkości firmy i branży.
Najczęściej rozwiązania oparte na AI wdrażają:
- duże przedsiębiorstwa,
- firmy z sektora ICT,
- instytucje finansowe,
- podmioty z branży e-commerce.
W dużych firmach odsetek wykorzystania AI jest nawet kilkukrotnie wyższy niż w mikro i małych przedsiębiorstwach. W sektorach tradycyjnych, takich jak budownictwo czy drobne usługi, poziom wdrożeń pozostaje niski.
To pokazuje wyraźną lukę technologiczną między dużymi a małymi firmami, która może w przyszłości przekładać się na różnice w produktywności i rentowności.
Dynamiczny wzrost, ale nierównomierny
Choć ogólny poziom adopcji AI w Polsce pozostaje umiarkowany, tempo wzrostu jest wyraźne. W ostatnich dwóch latach odsetek firm wykorzystujących AI niemal się podwoił.
Badania branżowe wskazują, że w wybranych sektorach, szczególnie wśród większych podmiotów, wykorzystanie AI jest znacznie bardziej zaawansowane:
- w e-commerce narzędzia AI służą głównie do personalizacji ofert i analizy zachowań klientów,
- w logistyce wspierają optymalizację łańcucha dostaw i prognozowanie popytu,
- w finansach i bankowości wykorzystywane są do analizy ryzyka, wykrywania nadużyć oraz automatyzacji procesów decyzyjnych.
Prognozy rynkowe zakładają dwucyfrową dynamikę wzrostu rynku AI w Polsce w najbliższych latach, co oznacza, że najintensywniejsza faza transformacji może dopiero nadchodzić.
Bariery: kompetencje, koszty i strategia
Dlaczego więc większość firm wciąż nie wdraża AI?
Najczęściej wskazywane bariery to:
- Niedobór kompetencji - brakuje specjalistów oraz menedżerów potrafiących realnie ocenić potencjał i ryzyka wdrożenia AI.
- Postrzegane koszty i złożoność - małe firmy często uznają AI za rozwiązanie drogie i technologicznie skomplikowane, mimo że coraz więcej narzędzi dostępnych jest w modelu subskrypcyjnym.
- Brak spójnej strategii cyfrowej - w wielu organizacjach wdrożenia mają charakter eksperymentalny, a nie strategiczny. Bez jasno określonych celów biznesowych AI nie przynosi oczekiwanych efektów.
Szansa i ryzyko
Rynek AI w Polsce rozwija się dynamicznie, ale nierównomiernie.
Szansa:
Firmy, które skutecznie wdrożą AI, mogą znacząco zwiększyć produktywność, obniżyć koszty operacyjne i zdobyć przewagę konkurencyjną, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Ryzyko:
Organizacje, które będą odkładać decyzje technologiczne, mogą w ciągu kilku lat znaleźć się w trwałej luce konkurencyjnej wobec firm z Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych.
Jedno jest pewne: sztuczna inteligencja nie jest już pytaniem o przyszłość, lecz o tempo adaptacji. A to tempo może zdecydować o pozycji polskich firm w nadchodzącej dekadzie.