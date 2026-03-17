Koniec modowego imperium? Znana sieć zamyka sklepy i walczy o przyszłość

Amerykańska firma Soleply, działająca w segmencie sprzedaży i odsprzedaży markowych sneakersów, znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Spółka złożyła wniosek o ochronę przed bankructwem. To krok, który ma dać spółce czas na uporządkowanie finansów i uniknięcie całkowitego upadku. Jednocześnie pokazuje skalę problemów, z jakimi musi się mierzyć.

Soleply rozwijała się dynamicznie, finansując ekspansję krótkoterminowymi, wysoko oprocentowanymi pożyczkami. Początkowo taki model przynosił efekty i salony były rentowne. Z czasem jednak rosnące koszty obsługi długu zaczęły coraz wyraźniej odbijać się na kondycji firmy.

W efekcie pojawiły się problemy z płynnością finansową, a to przełożyło się na braki w asortymencie. W segmencie limitowanych sneakersów, gdzie dostępność produktów ma kluczowe znaczenie, okazało się to szczególnie dotkliwym uderzeniem.

Sklepy stacjonarne przegrywają z internetem

Przypadek Soleply nie jest odosobniony i dobrze pokazuje, w jakim kierunku zmierza cały rynek. Popularność sneakersów nadal rośnie, ale wraz z nią nasila się konkurencja, szczególnie ze strony sprzedaży internetowej.

Platformy online mają wyraźną przewagę. Mogą działać taniej, oferują szerszy wybór i są łatwiej dostępne dla klientów. W efekcie tradycyjne sklepy coraz częściej przegrywają walkę o uwagę i portfele kupujących. Presja ze strony internetu staje się dla nich coraz trudniejsza do udźwignięcia.

Problemy finansowe szybko wymusiły konkretne działania. Soleply zdecydowała się zamknąćcztery z sześciu sklepów, co oznacza znaczące ograniczenie obecności stacjonarnej.

W ofercie firmy znajdowały się produkty znanych marek, takich jak: Nike, Jordan, New Balance czy Asics. Mimo działania w segmencie premium i oparcia biznesu na modzie - na kolekcjonerskich sneakers'ach, nie udało się utrzymać stabilnej rentowności w dłuższej perspektywie.

Rosnący rynek, ale nie dla wszystkich

Ta historia pokazuje coś ważnego. Nawet w branży, która dynamicznie się rozwija, nie ma gwarancji sukcesu. Duże znaczenie ma sposób finansowania i struktura kosztów. Wysokie czynsze i drogie kredyty mogą szybko zniwelować przewagę wynikającą z popularności produktu.

W praktyce oznacza to jedno: w dzisiejszym handlu sama moda na dany segment to za mało. Liczy się model biznesowy, który wytrzyma zmieniające się warunki rynku.

Źródło: dlahandlu.pl, media